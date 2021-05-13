Яблочный пирог Татен. Нежное лакомство родом из Франции

Яблочный пирог Татен невероятно вкусный и нежный. Кусочек этого замечательного пирога с чаем станет одним из ваших любимых десертов.
Яблочный пирог Татен: ингредиенты
- Масло сливочное — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Молоко — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
- Щепотка соли
Пошаговое приготовление:
- 100 грамм сливочного масла натереть на тёрке и добавить в муку, растереть в мелкую крошку.
- Следом добавить охлаждённое молоко и быстро замесить тесто. Тесто необходимо завернуть в пищевую плёнку и поставить на полчаса в холодильник.
- С яблок снять кожуру, нарезать четвертинками и удалить сердцевину. В разогретую сковороду выложить оставшиеся сахар и масло.
- Массу необходимо растопить и подождать, пока она немного потемнеет.
- Затем в карамель выложить яблоки и тушить около 15 минут. Образовавшуюся влагу можно слить.
- Раскатать тесто между двумя слоями пищевой плёнки. Раскатанное тесто должно быть немного больше формы для выпекания, чтобы можно было сделать бортики.
- Яблоки выложить в форму, сверху накрыть тестом и подогнув тесто вниз, сфформировать бортики.
- Пирог поставить выпекаться при 200 градусах в течение 35 минут или до тех пор, пока корж не подрумянится.
- После выпекания необходимо подождать полного остывания и лишь после этого перевернуть готовый пирог.
Яблочный пирог Татен наполнит дом невероятным ароматом.
Приятного вам аппетита!
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