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Яблочный пирог Татен. Нежное лакомство родом из Франции

Яблочный пирог Татен невероятно вкусный и нежный. Кусочек этого замечательного пирога с чаем станет одним из ваших любимых десертов.

Яблочный пирог Татен: ингредиенты

Яблочный пирог Татен

  1. Масло сливочное — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  4. Молоко — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  5. Яблоки — 1 кг. (один килограмм)
  6. Щепотка соли

Пошаговое приготовление:

  • 100 грамм сливочного масла натереть на тёрке и добавить в муку, растереть в мелкую крошку.
  • Следом добавить охлаждённое молоко и быстро замесить тесто. Тесто необходимо завернуть в пищевую плёнку и поставить на полчаса в холодильник.
  • С яблок снять кожуру, нарезать четвертинками и удалить сердцевину. В разогретую сковороду  выложить оставшиеся сахар и масло.
  • Массу необходимо растопить и подождать, пока она немного потемнеет.
  • Затем в карамель выложить яблоки и тушить около 15 минут. Образовавшуюся влагу можно слить.
  • Раскатать тесто между двумя слоями пищевой плёнки. Раскатанное тесто должно быть немного больше формы для выпекания, чтобы можно было сделать бортики.
  • Яблоки выложить в форму, сверху накрыть тестом и подогнув тесто вниз, сфформировать бортики.
  • Пирог поставить выпекаться при 200 градусах в течение 35 минут или до тех пор, пока корж не подрумянится.
  • После выпекания необходимо подождать полного остывания и лишь после этого перевернуть готовый пирог.

Яблочный пирог Татен наполнит дом невероятным ароматом.

Яблочный пирог Татен. Нежное лакомство родом из Франции 2

Приятного вам аппетита!

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