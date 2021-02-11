Скатерть-Самобранка

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Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

Это блюдо я пробовала очень много лет назад и оно мне понравилось. С тех пор и я сама частенько его делаю, когда очень хочется пельменей, но нет желания стоять на кухне несколько часов подряд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйцо, 1 шт;
  • вода теплая, 100 г;
  • мука, 200 г4
  • соль.

Для приготовления начинки необходимо:

  • фарш, 500 г;
  • лук, 150 г;
  • вода ледяна, 100 г;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и часть смешиваем с солью, яйцом и теплой водой.

Вымешиваем мягкое тесто, подсыпая остаток муки.

Совет: муки может потребовать и чуть больше, но не забивайте тесто.

Фарш делайте из любого мяса, берите по вашему вкусу.

Лук измельчаем удобным способом и смешиваем с фаршем.

В фарш добавляем соль, перец, специи, зелень и ледяную воду. Массу вымешиваем до однородности.  Фарш будет жидковатым, но зато он будет сочным.

Тесто раскатываем на столе, присыпанном мукой в прямоугольный пласт.

Выкладываем фарш ровным слоем, до края теста не доходим с одной стороны 4 см.

Сворачиваем рулет.

Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

 

Режем рулет порционными кусочками.

Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

Растапливаем на сковороде сливочное масло и можно немного смешать с растительным маслом.

Обжариваем наши кусочки по 1 – 2 минуты с каждой стороны.

Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

Наливаем кипяток в сковороду так. Чтобы пельмени были почти покрыты  водой и тушим под крышкой около 20 минут.

Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

При подаче, посыпаем свежей или мороженной зеленью.

Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

Вы можете не обжаривать, а сразу выложить в сковороду и протушить в воде.

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