Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

Это блюдо я пробовала очень много лет назад и оно мне понравилось. С тех пор и я сама частенько его делаю, когда очень хочется пельменей, но нет желания стоять на кухне несколько часов подряд.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- вода теплая, 100 г;
- мука, 200 г4
- соль.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш, 500 г;
- лук, 150 г;
- вода ледяна, 100 г;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Просеиваем муку и часть смешиваем с солью, яйцом и теплой водой.
Вымешиваем мягкое тесто, подсыпая остаток муки.
Совет: муки может потребовать и чуть больше, но не забивайте тесто.
Фарш делайте из любого мяса, берите по вашему вкусу.
Лук измельчаем удобным способом и смешиваем с фаршем.
В фарш добавляем соль, перец, специи, зелень и ледяную воду. Массу вымешиваем до однородности. Фарш будет жидковатым, но зато он будет сочным.
Тесто раскатываем на столе, присыпанном мукой в прямоугольный пласт.
Выкладываем фарш ровным слоем, до края теста не доходим с одной стороны 4 см.
Сворачиваем рулет.
Режем рулет порционными кусочками.
Растапливаем на сковороде сливочное масло и можно немного смешать с растительным маслом.
Обжариваем наши кусочки по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
Наливаем кипяток в сковороду так. Чтобы пельмени были почти покрыты водой и тушим под крышкой около 20 минут.
При подаче, посыпаем свежей или мороженной зеленью.
Вы можете не обжаривать, а сразу выложить в сковороду и протушить в воде.
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