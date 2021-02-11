Внимание, рецепт для ленивых любителей пельменей. Ленивые пельмени на сковороде

Это блюдо я пробовала очень много лет назад и оно мне понравилось. С тех пор и я сама частенько его делаю, когда очень хочется пельменей, но нет желания стоять на кухне несколько часов подряд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

вода теплая, 100 г;

мука, 200 г4

соль.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш, 500 г;

лук, 150 г;

вода ледяна, 100 г;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и часть смешиваем с солью, яйцом и теплой водой.

Вымешиваем мягкое тесто, подсыпая остаток муки.

Совет: муки может потребовать и чуть больше, но не забивайте тесто.

Фарш делайте из любого мяса, берите по вашему вкусу.

Лук измельчаем удобным способом и смешиваем с фаршем.

В фарш добавляем соль, перец, специи, зелень и ледяную воду. Массу вымешиваем до однородности. Фарш будет жидковатым, но зато он будет сочным.

Тесто раскатываем на столе, присыпанном мукой в прямоугольный пласт.

Выкладываем фарш ровным слоем, до края теста не доходим с одной стороны 4 см.

Сворачиваем рулет.

Режем рулет порционными кусочками.

Растапливаем на сковороде сливочное масло и можно немного смешать с растительным маслом.

Обжариваем наши кусочки по 1 – 2 минуты с каждой стороны.

Наливаем кипяток в сковороду так. Чтобы пельмени были почти покрыты водой и тушим под крышкой около 20 минут.

При подаче, посыпаем свежей или мороженной зеленью.

Вы можете не обжаривать, а сразу выложить в сковороду и протушить в воде.