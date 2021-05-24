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1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Десерт получается очень вкусным и нежным, полезным. Можно сделать на каждый день или на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • манная крупа, сахар по 1 стакану;
  • кефир, 2 стакана;
  • масло растительное рафинированное, 0.5 стакана;
  • мука, 1 стакан;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • какао, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Манную крупу смешиваем с сахаром и кефиром оставляем на 30 минут, чтобы крупа набухла.

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

После того, как манка набухла, добавляем пол стакан рафинированного растительного масла.

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Перемешиваем массу ложкой и всыпаем муку с разрыхлителем. Перемешиваем и делим на две части.

К одной части добавляем 2 ст.л. муки. К другой – 2 ст.л. какао порошка.

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем оба теста по несколько ложек, чередуя белое и коричневое.

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

С помощью зубочистки делаем рисунок. Получается зебра.

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Выпекаем пирог при 190 градусах около 40 – 50 минут, готовность нужно обязательно проверять шпажкой.

1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

К такому пирогу можно сделать сметанный крем, растопить шоколад, обсыпать его любыми орешками и прочими добавками.

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