1 стакан манки и 2 стакана кефира (готовлю и на праздник, и на каждый день)

Десерт получается очень вкусным и нежным, полезным. Можно сделать на каждый день или на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

манная крупа, сахар по 1 стакану;

кефир, 2 стакана;

масло растительное рафинированное, 0.5 стакана;

мука, 1 стакан;

разрыхлитель, 1 ч.л;

какао, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Манную крупу смешиваем с сахаром и кефиром оставляем на 30 минут, чтобы крупа набухла.

После того, как манка набухла, добавляем пол стакан рафинированного растительного масла.

Перемешиваем массу ложкой и всыпаем муку с разрыхлителем. Перемешиваем и делим на две части.

К одной части добавляем 2 ст.л. муки. К другой – 2 ст.л. какао порошка.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем оба теста по несколько ложек, чередуя белое и коричневое.

С помощью зубочистки делаем рисунок. Получается зебра.

Выпекаем пирог при 190 градусах около 40 – 50 минут, готовность нужно обязательно проверять шпажкой.