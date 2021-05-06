Булочки с заварным кремом. Рецепт нежного лакомства с насыщенным сливочным вкусом

Булочки с заварным кремом по этому рецепту готовятся очень быстро и обязательно Вам понравится.
Булочки с заварным кремом: ингредиенты
Тесто:
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сливочное масло — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сухие дрожжи — 7 гр. (семь грамм)
- Соль — 1/2 ч. л (половин чайной ложки)
Крем:
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Яичный желток — 2 шт. (две штуки)
- Картофельный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванильная эссенция — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Глазурь:
- Пудра сахарная — 100 гр. (сто грамм)
- Кокосовая стружка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сок лимонный — 1 шт. (одна штука)
Процесс приготовления:
Сначала приготовьте крем: насыпьте в миску крахмал и муку, добавьте в сухую смесь желтки и перемешайте венчиком до однородности. Влейте 1/3 горячего ванильного молока в крахмально-яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Затем, непрерывно помешивая, влейте остальное молоко, поставьте на слабый огонь, постоянно помешивая. В процессе нагревания крем должен загустеть. Готовый крем переложите в другую миску, чтобы он быстрее остыл.Миску с кремом накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник до полного остывания. Холодный крем переложите в кондитерский мешок.
Тесто:
- Нагрейте молоко и разведите в нём дрожжи с сахаром, затем всыпьте 4 ст. л муки. Поставьте на 10 минут в тёплое место.
- Пока готовится опара, муку просейте, масло растопите, одно яйцо взбейте с солью. Влейте яйца с солью в подошедшую опару и начните замешивать тесто.
- Постепенно подливайте масло и добавляйте муку, но не всю, а 450 гр.
- Замесите упругое тесто, скатайте его в колобок.
- Затем возьмите колобок, наберите очень холодной воды в большую миску и опустите туда тесто.
- Спустя 10-15 минут тесто начнёт всплывать, достаньте тесто, просушите салфеткой и вымесите с остальной мукой. Тесто накройте салфеткой и уберите на 30 минут в сторону.
- Возьмите тесто, разделите на кусочки весом примерно 60-65 гр. Каждый скатайте в шарик, сверху чуть надавите, чтобы сделать углубление для крема, оставьте на 20 минут, чтобы тесто поднялось.
- Заполните кремом, смажьте яйцом и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- После приготовления остудите, полейте глазурью и посыпьте кокосовой крошкой.
Булочки с заварным кремом готовы.
Приятного аппетита!
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