Горячие блюда: топ 6 самых вкусных вторых блюд для сытного ужина

Горячие блюда так необходимы в нашем ежедневном рационе питания. Сегодня, я расскажу вам о самых вкусных рецептах горячих блюд!
Горячие блюда: Узбекский плов.
Узбекский плов известен во всем мире. Пожалуй, нет человека, который бы не ел это горячее блюдо, и не полюбил его. Плов родом из Средней Азии. Там каждый уважающий себя мужчина, просто обязан уметь готовить плов!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — лука
- 2 (два) кг — бананов
- 5 (пять) шт — моркови
- три с половиной стакана — риса
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 3 (три) ч. ложки — соли
- полторы чайной ложки — молотого тмина
- щепотка черного перца
Рецепт приготовления:
- Морковь нарежьте тонкой соломкой
- Лук нарежьте полукольцами
- Баранину нарежьте средними кусочками
- Казан поставьте на средний огонь и налейте масло. Оно должно хорошенько накалиться
- Мясо обжаривайте до появления коричневой корочки, затем добавьте лук, тмин, 1/2 соли и черный молотый перец. Тщательно перемешайте все
- Затем выложите морковь. Добавьте оставшуюся соль. Перемешайте и томите до размягчения моркови. Помешивайте каждые пол минуты. Затем залейте 8 чашками кипяченой воды
- Как только все нагреется (но не закипит), добавьте цельную головку чеснока. И варите на среднем огне один час
- Рис тщательно промойте
- По истечении этого времени, извлеките чеснок и добавьте в казан рис. Если нужно еще воды, то воды
- Затем, положите чеснок обратно. А когда рис начнёт воду впитывать, вновь уберите чеснок. Накройте крышкой и томите минут 8. Каждые пару минут проверяйте рис, чтобы он не проверял
- Сформируйте из риса купол и положите головку чеснока на верх
- Выключите огонь и дайте плову настояться минут тридцать! И потом подавайте на стол. Плов принято подавать с салатом из свежих огурцов, помидоров и лука! На здоровье!
Еврейские котлеты.
Еврейские котлеты — невероятно мягкие и пышные биточки из курицы. По вкусу и своим внешним видом они больше напоминают оладушки или блинчики, чем привычные нам котлеты из мяса. Может показаться, что еврейские биточки даже больше напоминают воздушный омлет, но только с мясом птицы. Воздушность этого блюда — это и есть главный секрет.
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 4 (четыре) шт — яиц
- 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Куриное филе промойте и пропустите через мясорубку
- Желтки отделите от белков и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу
- Перемешайте фарш
- В другой посуде взбейте белки с солью до густой белой пены и частями вводите в фарш
- Перемешайте. Масса должна получиться воздушной
- Разогрейте сковороду с маслом растительным и ложкой наберите массу фарша, и выложите на сковороду наши котлетки
- Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки
- Подавать блюдо горячим. Отлично подойдет к ним рис, картофельное пюре или макаронные изделия. А также ваш любимый соус. Как видите, приготовление горячих блюд, не такое уж и сложное! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Манты.
Родиной мантов принято считать страны Средней Азии, именно там было изобретено это блюдо. Кушанье состоит из мясной начинки, обрамленной тонким тестом. Манты часто сравнивают с нашими пельменями, но они намного крупнее русских собратьев. Настоящие манты готовятся из измельченной в фарш баранины с луком.
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- мука
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 1 (один) стакан — кипяченой воды
- 2 (два) кг — говядины
- 4 (четыре) шт — лука
- черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — тмина
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 1 (одна) шт — картофеля
- 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
Рецепт приготовления:
- В средней посуде смешать вместе сухие ингредиенты для теста. Сделайте углубление посередине и залейте теплой водой, добавьте 1 яйцо. Месите в течении пяти минут. Заверните тесто в пленку и дайте постоять полчаса
- Нарежьте мясо маленькими кусочками. Так же можно использовать мясорубку, чтобы сделать фарш
- Лук мелко нарубите
- Добавьте специи
- Лук и мясо перемешайте и добавьте растительное масло
- Начинка готова. Добавьте к ней мелко нарезанный картофель
- Тесто раскатайте и сложите в длинную полоску
- Нарежьте квадратами и разделите на прямоугольники
- Выложите начинку на середину прямоугольника и защипите с четырех сторон
- Воду в мантышнице или пароварке доведите до кипения и поместите манты. Готовьте 45 минут
- Блюдо подавайте со сметаной! Приготовление таких вкусных и горячих блюд просто необходимо! Будьте здоровы!
Утка, запеченная с апельсинами.
Блюдо невероятно вкусное, ароматное. Отличный вариант для праздничного стола! Рецепт горячего блюда очень прост! Сочная, нежная утка, пропитанная ароматом и вкусом цитруса! Чтобы приготовить такую утку, не нужны кулинарные навыки, поэтому под силе даже начинающей хозяйке!
Подготовим следующие ингредиенты:
- утка (желательно не менее двух кило)
- 3 (три) шт — апельсина
- 4 (четыре) шт — корешков сельдерея
- 1 (одна) шт — лимона
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- специи по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
- 2 (две) ст. ложки — вина сладкого
- 2 (две) ст. ложки — меда
Рецепт приготовления:
- Утку выпотрошите, обрежьте кончики крыльев, хвост, жир лишний и шкуру
- В посуде смешайте до однородности сок одного лимона, сок одного апельсина, соль, перец, оливковое масло и специи
- Положите утку в получившийся маринад и отправьте мариноваться в холодильник на 6 часов (чем дольше маринуется — тем острее ощущается привкус лимона и апельсина
- Одну штуку апельсина нарежьте на части
- Замаринованную утку достаньте из маринада, начините черешками сельдерея и четвертинками апельсина, уложите в слегка смазанную маслом форму для запекания
- Поставьте утку в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 2 часа, по ходу запекания каждые 20 минут поливайте утку выделяющимся в форме для запекания соком
- Тем временем приготовьте глазурь. Смешайте сок одного апельсина, мед и вино
- Жиденькую смесь перелейте в сотейник, доведите до кипения и варите до консистенции сиропа
- Когда глазурь приобретет нужную консистенцию — снимите ее с огня
- Готовую утку достаньте из духовки, находившиеся внутри сельдерей и апельсин уберите, полейте утку сверху приготовленной нами горячей глазурью — и все, блюдо готово! Приготовление горячих блюд не так то уж и сложно, как видите! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Горячие блюда: Гуляш из свинины.
Простой рецепт приготовления горячего блюда, вкусного гуляша из свинины. Блюдо получается очень насыщенным и сытным, за счет густой и ароматной подливы. На гарнир можно отварить картофель, макароны или рис.
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — свинины
- 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) ч. ложка — сахара
- соль по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — сухой аджики
- красный молотый перец по вкусу
- 2 (две) шт — лаврового листа
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 1 (одна) ст. ложка — муки
Рецепт приготовления:
- Свинину промойте и нарежьте средними кусочками
- Обжарьте мясо на растительном масле
- Лук мелко нарежьте и добавьте к мясу. Посолите и поперчите
- Через 10 минут насыпьте муку к мясу с луком и перемешайте. Обжаривайте
- Затем добавьте томатную пасту, соль и сахар. И еще раз перемешайте, обжаривайте пять минут
- Влейте кипяченую воду, чтоб покрылось все мясо. Добавьте лавровый лист, варите полчаса под крышкой. Подлива должна загустеть, а мясо стать мягким
- Подавать блюдо строго горячим! Рецепты горячих блюд не всегда сложны, как можно убедиться. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Курица по-французски с картошкой.
Готовить горячее блюдо очень легко. Но легко — не значит не вкусно! Получается очень даже вкусно и сытно. Отличный вариант приготовления курицы и в праздничные дни! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Подготовьте необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт — куриной грудки
- 1 (один) кг — картофеля
- 2 (две) шт — помидоров
- 1 (одна) шт — лука
- 100 (сто) гр — сыра
- 4 (четыре) ст. ложки — майонеза
- растительное масло по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Картофель нарежьте кружочками
- Посыпьте его перцем и специями на ваше усмотрение, перемешайте, немного посолите. Выложите в предварительно смазанную маслом форму
- Куриную грудку нарежьте на пластинки и посыпьте солью и перцем, уложите поверх картофеля
- Репчатый лук мелко нарежьте и посыпьте им курицу. Теперь выложите нарезанные кружочками помидоры
- Намажьте слой майонезом
- И посыпьте тертым сыром
- Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут
- Затем снимите крышку и запекайте еще 10 минут до румяной корочки
- Подавать блюдо горячим! На здоровье.
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