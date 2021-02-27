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Горячие блюда: топ 6 самых вкусных вторых блюд для сытного ужина

Горячие блюда так необходимы в нашем ежедневном рационе питания. Сегодня, я расскажу вам о самых вкусных рецептах горячих блюд!

Горячие блюда: Узбекский плов.

Узбекский плов известен во всем мире. Пожалуй, нет человека, который бы не ел это горячее блюдо, и не полюбил его. Плов родом из Средней Азии. Там каждый уважающий себя мужчина, просто обязан уметь готовить плов!

Горячие блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — лука
  2. 2 (два) кг — бананов
  3. 5 (пять) шт — моркови
  4. три с половиной стакана — риса
  5. 1 (один) зубчик — чеснока
  6. 3 (три) ч. ложки — соли
  7. полторы чайной ложки — молотого тмина
  8. щепотка черного перца

Рецепт приготовления:

  • Морковь нарежьте тонкой соломкой
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Баранину нарежьте средними кусочками
  • Казан поставьте на средний огонь и налейте масло. Оно должно хорошенько накалиться
  • Мясо обжаривайте до появления коричневой корочки, затем добавьте лук, тмин, 1/2 соли и черный молотый перец. Тщательно перемешайте все
  • Затем выложите морковь. Добавьте оставшуюся соль. Перемешайте и томите до размягчения моркови. Помешивайте каждые пол минуты. Затем залейте 8 чашками кипяченой воды
  • Как только все нагреется (но не закипит), добавьте цельную головку чеснока. И варите на среднем огне один час
  • Рис тщательно промойте
  • По истечении этого времени, извлеките чеснок и добавьте в казан рис. Если нужно еще воды, то воды
  • Затем, положите чеснок обратно. А когда рис начнёт воду впитывать, вновь уберите чеснок.
    Накройте крышкой и томите минут 8. Каждые пару минут проверяйте рис, чтобы он не проверял
  • Сформируйте из риса купол и положите головку чеснока на верх
  • Выключите огонь и дайте плову настояться минут тридцать! И потом подавайте на стол. Плов принято подавать с салатом из свежих огурцов, помидоров и лука! На здоровье!

Еврейские котлеты.

Еврейские котлеты — невероятно мягкие и пышные биточки из курицы. По вкусу и своим внешним видом они больше напоминают оладушки или блинчики, чем привычные нам котлеты из мяса. Может показаться, что еврейские биточки даже больше напоминают воздушный омлет, но только с мясом птицы. Воздушность этого блюда — это и есть главный секрет.

Горячие блюда

Нам необходимы следующие ингредиенты:

  1. 4 (четыре) шт — яиц
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе
  3. соль по вкусу
  4. черный молотый перец по вкусу
  5. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе промойте и пропустите через мясорубку
  • Желтки отделите от белков и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу
  • Перемешайте фарш
  • В другой посуде взбейте белки с солью до густой белой пены и частями вводите в фарш
  • Перемешайте. Масса должна получиться воздушной
  • Разогрейте сковороду с маслом растительным и ложкой наберите массу фарша, и выложите на сковороду наши котлетки
  • Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки
  • Подавать блюдо горячим. Отлично подойдет к ним рис, картофельное пюре или макаронные изделия. А также ваш любимый соус. Как видите, приготовление горячих блюд, не такое уж и сложное! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Манты.

Родиной мантов принято считать страны Средней Азии, именно там было изобретено это блюдо. Кушанье состоит из мясной начинки, обрамленной тонким тестом. Манты часто сравнивают с нашими пельменями, но они намного крупнее русских собратьев. Настоящие манты готовятся из измельченной в фарш баранины с луком.

Горячие блюда

Нам необходимы следующие ингредиенты:

  1. мука
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 1 (одна) ч. ложка — соли
  4. 1 (один) стакан — кипяченой воды
  5. 2 (два) кг — говядины
  6. 4 (четыре) шт — лука
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. 1 (одна) ч. ложка — тмина
  9. 1 (одна) ч. ложка — соли
  10. 1 (одна) шт — картофеля
  11. 2 (две) ст. ложки — оливкового масла

Рецепт приготовления:

  • В средней посуде смешать вместе сухие ингредиенты для теста. Сделайте углубление посередине и залейте теплой водой, добавьте 1 яйцо. Месите в течении пяти минут. Заверните тесто в пленку и дайте постоять полчаса
  • Нарежьте мясо маленькими кусочками. Так же можно использовать мясорубку, чтобы сделать фарш
  • Лук мелко нарубите
  • Добавьте специи
  • Лук и мясо перемешайте и добавьте растительное масло
  • Начинка готова. Добавьте к ней мелко нарезанный картофель
  • Тесто раскатайте и сложите в длинную полоску
  • Нарежьте квадратами и разделите на прямоугольники
  • Выложите начинку на середину прямоугольника и защипите с четырех сторон
  • Воду в мантышнице или пароварке доведите до кипения и поместите манты. Готовьте 45 минут
  • Блюдо подавайте со сметаной! Приготовление таких вкусных и горячих блюд просто необходимо! Будьте здоровы!

Утка, запеченная с апельсинами.

Блюдо невероятно вкусное, ароматное. Отличный вариант для праздничного стола! Рецепт горячего блюда очень прост! Сочная, нежная утка, пропитанная ароматом и вкусом цитруса! Чтобы приготовить такую утку, не нужны кулинарные навыки, поэтому под силе даже начинающей хозяйке!

Горячие блюда

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. утка (желательно не менее двух кило)
  2. 3 (три) шт — апельсина
  3. 4 (четыре) шт — корешков сельдерея
  4. 1 (одна) шт — лимона
  5. соль по вкусу
  6. перец черный молотый по вкусу
  7. специи по вкусу
  8. 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
  9. 2 (две) ст. ложки — вина сладкого
  10. 2 (две) ст. ложки — меда

Рецепт приготовления:

  • Утку выпотрошите, обрежьте кончики крыльев, хвост, жир лишний и шкуру
  • В посуде смешайте до однородности сок одного лимона, сок одного апельсина, соль, перец, оливковое масло и специи
  • Положите утку в получившийся маринад и отправьте мариноваться в холодильник на 6 часов (чем дольше маринуется — тем острее ощущается привкус лимона и апельсина
  • Одну штуку апельсина нарежьте на части
  • Замаринованную утку достаньте из маринада, начините черешками сельдерея и четвертинками апельсина, уложите в слегка смазанную маслом форму для запекания
  • Поставьте утку в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 2 часа, по ходу запекания каждые 20 минут поливайте утку выделяющимся в форме для запекания соком
  • Тем временем приготовьте глазурь. Смешайте сок одного апельсина, мед и вино
  • Жиденькую смесь перелейте в сотейник, доведите до кипения и варите до консистенции сиропа
  • Когда глазурь приобретет нужную консистенцию — снимите ее с огня
  • Готовую утку достаньте из духовки, находившиеся внутри сельдерей и апельсин уберите, полейте утку сверху приготовленной нами горячей глазурью — и все, блюдо готово! Приготовление горячих блюд не так то уж и сложно, как видите! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Горячие блюда: Гуляш из свинины.

Простой рецепт приготовления горячего блюда, вкусного гуляша из свинины. Блюдо получается очень насыщенным и сытным, за счет густой и ароматной подливы. На гарнир можно отварить картофель, макароны или рис.

Горячие блюда

Нам необходимы следующие ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — свинины
  2. 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 1 (одна) ч. ложка — сахара
  5. соль по вкусу
  6. 1 (одна) ч. ложка — сухой аджики
  7. красный молотый перец по вкусу
  8. 2 (две) шт — лаврового листа
  9. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  10. 1 (одна) ст. ложка — муки

Рецепт приготовления:

  • Свинину промойте и нарежьте средними кусочками
  • Обжарьте мясо на растительном масле
  • Лук мелко нарежьте и добавьте к мясу. Посолите и поперчите
  • Через 10 минут насыпьте муку к мясу с луком и перемешайте. Обжаривайте
  • Затем добавьте томатную пасту, соль и сахар. И еще раз перемешайте, обжаривайте пять минут
  • Влейте кипяченую воду, чтоб покрылось все мясо. Добавьте лавровый лист, варите полчаса под крышкой. Подлива должна загустеть, а мясо стать мягким
  • Подавать блюдо строго горячим! Рецепты горячих блюд не всегда сложны, как можно убедиться. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Курица по-французски с картошкой.

Готовить горячее блюдо очень легко. Но легко — не значит не вкусно! Получается очень даже вкусно и сытно. Отличный вариант приготовления курицы и в праздничные дни! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Горячие блюда

Подготовьте необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — куриной грудки
  2. 1 (один) кг — картофеля
  3. 2 (две) шт — помидоров
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 100 (сто) гр — сыра
  6. 4 (четыре) ст. ложки — майонеза
  7. растительное масло по вкусу
  8. соль по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Картофель нарежьте кружочками
  • Посыпьте его перцем и специями на ваше усмотрение, перемешайте, немного посолите. Выложите в предварительно смазанную маслом форму
  • Куриную грудку нарежьте на пластинки и посыпьте солью и перцем, уложите поверх картофеля
  • Репчатый лук мелко нарежьте и посыпьте им курицу. Теперь выложите нарезанные кружочками помидоры
  • Намажьте слой майонезом
  • И посыпьте тертым сыром
  • Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут
  • Затем снимите крышку и запекайте еще 10 минут до румяной корочки
  • Подавать блюдо горячим! На здоровье.

 

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