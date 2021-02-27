Горячие блюда: топ 6 самых вкусных вторых блюд для сытного ужина

Горячие блюда так необходимы в нашем ежедневном рационе питания. Сегодня, я расскажу вам о самых вкусных рецептах горячих блюд!

Горячие блюда: Узбекский плов.

Узбекский плов известен во всем мире. Пожалуй, нет человека, который бы не ел это горячее блюдо, и не полюбил его. Плов родом из Средней Азии. Там каждый уважающий себя мужчина, просто обязан уметь готовить плов!

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — лука 2 (два) кг — бананов 5 (пять) шт — моркови три с половиной стакана — риса 1 (один) зубчик — чеснока 3 (три) ч. ложки — соли полторы чайной ложки — молотого тмина щепотка черного перца

Рецепт приготовления:

Морковь нарежьте тонкой соломкой

Лук нарежьте полукольцами

Баранину нарежьте средними кусочками

Казан поставьте на средний огонь и налейте масло. Оно должно хорошенько накалиться

Мясо обжаривайте до появления коричневой корочки, затем добавьте лук, тмин, 1/2 соли и черный молотый перец. Тщательно перемешайте все

Затем выложите морковь. Добавьте оставшуюся соль. Перемешайте и томите до размягчения моркови. Помешивайте каждые пол минуты. Затем залейте 8 чашками кипяченой воды

Как только все нагреется (но не закипит), добавьте цельную головку чеснока. И варите на среднем огне один час

Рис тщательно промойте

По истечении этого времени, извлеките чеснок и добавьте в казан рис. Если нужно еще воды, то воды

Затем, положите чеснок обратно. А когда рис начнёт воду впитывать, вновь уберите чеснок. Накройте крышкой и томите минут 8. Каждые пару минут проверяйте рис, чтобы он не проверял

Накройте крышкой и томите минут 8. Каждые пару минут проверяйте рис, чтобы он не проверял Сформируйте из риса купол и положите головку чеснока на верх

Выключите огонь и дайте плову настояться минут тридцать! И потом подавайте на стол. Плов принято подавать с салатом из свежих огурцов, помидоров и лука! На здоровье!

Еврейские котлеты.

Еврейские котлеты — невероятно мягкие и пышные биточки из курицы. По вкусу и своим внешним видом они больше напоминают оладушки или блинчики, чем привычные нам котлеты из мяса. Может показаться, что еврейские биточки даже больше напоминают воздушный омлет, но только с мясом птицы. Воздушность этого блюда — это и есть главный секрет.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

4 (четыре) шт — яиц 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

Куриное филе промойте и пропустите через мясорубку

Желтки отделите от белков и добавьте к фаршу. Посолите и поперчите по вкусу

Перемешайте фарш

В другой посуде взбейте белки с солью до густой белой пены и частями вводите в фарш

Перемешайте. Масса должна получиться воздушной

Разогрейте сковороду с маслом растительным и ложкой наберите массу фарша, и выложите на сковороду наши котлетки

Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки

Подавать блюдо горячим. Отлично подойдет к ним рис, картофельное пюре или макаронные изделия. А также ваш любимый соус. Как видите, приготовление горячих блюд, не такое уж и сложное! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Манты.

Родиной мантов принято считать страны Средней Азии, именно там было изобретено это блюдо. Кушанье состоит из мясной начинки, обрамленной тонким тестом. Манты часто сравнивают с нашими пельменями, но они намного крупнее русских собратьев. Настоящие манты готовятся из измельченной в фарш баранины с луком.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

мука 1 (одна) шт — яиц 1 (одна) ч. ложка — соли 1 (один) стакан — кипяченой воды 2 (два) кг — говядины 4 (четыре) шт — лука черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — тмина 1 (одна) ч. ложка — соли 1 (одна) шт — картофеля 2 (две) ст. ложки — оливкового масла

Рецепт приготовления:

В средней посуде смешать вместе сухие ингредиенты для теста. Сделайте углубление посередине и залейте теплой водой, добавьте 1 яйцо. Месите в течении пяти минут. Заверните тесто в пленку и дайте постоять полчаса

Нарежьте мясо маленькими кусочками. Так же можно использовать мясорубку, чтобы сделать фарш

Лук мелко нарубите

Добавьте специи

Лук и мясо перемешайте и добавьте растительное масло

Начинка готова. Добавьте к ней мелко нарезанный картофель

Тесто раскатайте и сложите в длинную полоску

Нарежьте квадратами и разделите на прямоугольники

Выложите начинку на середину прямоугольника и защипите с четырех сторон

Воду в мантышнице или пароварке доведите до кипения и поместите манты. Готовьте 45 минут

Блюдо подавайте со сметаной! Приготовление таких вкусных и горячих блюд просто необходимо! Будьте здоровы!

Утка, запеченная с апельсинами.

Блюдо невероятно вкусное, ароматное. Отличный вариант для праздничного стола! Рецепт горячего блюда очень прост! Сочная, нежная утка, пропитанная ароматом и вкусом цитруса! Чтобы приготовить такую утку, не нужны кулинарные навыки, поэтому под силе даже начинающей хозяйке!

Подготовим следующие ингредиенты:

утка (желательно не менее двух кило) 3 (три) шт — апельсина 4 (четыре) шт — корешков сельдерея 1 (одна) шт — лимона соль по вкусу перец черный молотый по вкусу специи по вкусу 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла 2 (две) ст. ложки — вина сладкого 2 (две) ст. ложки — меда

Рецепт приготовления:

Утку выпотрошите, обрежьте кончики крыльев, хвост, жир лишний и шкуру

В посуде смешайте до однородности сок одного лимона, сок одного апельсина, соль, перец, оливковое масло и специи

Положите утку в получившийся маринад и отправьте мариноваться в холодильник на 6 часов (чем дольше маринуется — тем острее ощущается привкус лимона и апельсина

Одну штуку апельсина нарежьте на части

Замаринованную утку достаньте из маринада, начините черешками сельдерея и четвертинками апельсина, уложите в слегка смазанную маслом форму для запекания

Поставьте утку в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 2 часа, по ходу запекания каждые 20 минут поливайте утку выделяющимся в форме для запекания соком

Тем временем приготовьте глазурь. Смешайте сок одного апельсина, мед и вино

Жиденькую смесь перелейте в сотейник, доведите до кипения и варите до консистенции сиропа

Когда глазурь приобретет нужную консистенцию — снимите ее с огня

Готовую утку достаньте из духовки, находившиеся внутри сельдерей и апельсин уберите, полейте утку сверху приготовленной нами горячей глазурью — и все, блюдо готово! Приготовление горячих блюд не так то уж и сложно, как видите! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Горячие блюда: Гуляш из свинины.

Простой рецепт приготовления горячего блюда, вкусного гуляша из свинины. Блюдо получается очень насыщенным и сытным, за счет густой и ароматной подливы. На гарнир можно отварить картофель, макароны или рис.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

400 (четыреста) гр — свинины 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты 1 (одна) шт — лука 1 (одна) ч. ложка — сахара соль по вкусу 1 (одна) ч. ложка — сухой аджики красный молотый перец по вкусу 2 (две) шт — лаврового листа 3 (три) ст. ложки — растительного масла 1 (одна) ст. ложка — муки

Рецепт приготовления:

Свинину промойте и нарежьте средними кусочками

Обжарьте мясо на растительном масле

Лук мелко нарежьте и добавьте к мясу. Посолите и поперчите

Через 10 минут насыпьте муку к мясу с луком и перемешайте. Обжаривайте

Затем добавьте томатную пасту, соль и сахар. И еще раз перемешайте, обжаривайте пять минут

Влейте кипяченую воду, чтоб покрылось все мясо. Добавьте лавровый лист, варите полчаса под крышкой. Подлива должна загустеть, а мясо стать мягким

Подавать блюдо строго горячим! Рецепты горячих блюд не всегда сложны, как можно убедиться. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Курица по-французски с картошкой.

Готовить горячее блюдо очень легко. Но легко — не значит не вкусно! Получается очень даже вкусно и сытно. Отличный вариант приготовления курицы и в праздничные дни! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Подготовьте необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — куриной грудки 1 (один) кг — картофеля 2 (две) шт — помидоров 1 (одна) шт — лука 100 (сто) гр — сыра 4 (четыре) ст. ложки — майонеза растительное масло по вкусу соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления: