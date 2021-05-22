Кордон Блю с курочкой и соусом Бешамель. Знаменитый шницель с начинкой и в хрустящей корочке

Кордон Блю с курочкой и соусом Бешамель — невероятно вкусное и красивое блюдо, которое непременно найдёт своё место на праздничном столе.
Кордон Блю с курочкой и соусом Бешамель: ингредиенты
Мясо:
- Сыр — восемь ломтиков
- Куриная грудка — около 140 гр. (сто сорок грамм)
- Вареная ветчина — три ломтика
- Мука
- Яйцо
- Панировочные сухари
- Масло растительное для жарки
- Перец и соль — по вкусу
Соус Бешамель:
- Сливочное масло — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Мука — 25 грамм (двадцать пять грамм)
- Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитров)
- Чеснок — два зубчика
- Перец, соль — по вкусу
- Тёртый пармезан — 30 гр. (тридцать грамм)
- Горчица — 25 гр- (двадцать пять грамм)
Рецепт приготовления:
- Сперва подготовьте рабочую поверхность: разделочную доску накройте большим куском пищевой плёнки, выложите на неё куриную грудку и прикройте свободным краем плёнки. Мясо необходимо отбить, пока оно не превратится в плоский, но довольно плотный кусок мяса. Пищевую плёнку уберите, мясо посолите и поперчите.
- Сверху выложите ветчину и сыр, затем при помощи плёнки мясо сверните в рулет. Рулет оберните плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Затвердевший в холоде рулет будет легче панировать и жарить во фритюре. Обваляйте рулет в сухарях и обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Приготовьте соус: в кастрюле растопите масло, добавьте раздавленный чеснок и, постоянно помешивая, добавьте молоко, муку, немного перца и соли. В конце добавьте горчицу и пармезан, перемешайте и оставьте соус кипеть на слабом огне до однородности.
- Готовый соус выложите на рулет, нарезанный толстыми ломтиками. Сверху украсьте свежей зеленью.
Кордон Блю с курочкой и соусом Бешамель: ВидеоБ
Безумно вкусное блюдо! Готовьте на здоровье!
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