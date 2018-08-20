Скатерть-Самобранка

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Хрустящие «Полешки» из тонкого лаваша с грибами

Смотри, остановиться практически невозможно!

Хрустящие «Полешки» из тонкого лаваша с грибами
 
Ингредиенты:

тонкий армянский лаваш — 3 листа
шампиньоны — 300 гр.,
сырокопченое свиное мясо — 50 гр.,
отварной рис — 2-3 столовые ложки,
сыр твердый — 150 гр
лук — 1 головка,
зелень,
специи по вкусу,
масло растительное и сливочное,

Приготовление:

Нарезаем лук и грибы мелким кубиком, обжариваем на смеси сливочного и растительного масла.

Добавляем порезанную мелконарезанную сырокопченую свинину, отварной рис.

Всё перемешиваем и остужаем.

Добавляем мелко нарезанную зелень и тертый сыр, перемешиваем.

Нарезаем лист тонкого армянского лаваша поперёк, на три одинаковые полосы.

Выкладываем на полоску начинку и заворачиваем в рулет.

Обжариваем рулеты на смеси сливочного и растительного масла до румяности.

Подаем с кетчупом.

Приятного аппетита!

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