Хрустящие «Полешки» из тонкого лаваша с грибами

Ингредиенты:

тонкий армянский лаваш — 3 листа

шампиньоны — 300 гр.,

сырокопченое свиное мясо — 50 гр.,

отварной рис — 2-3 столовые ложки,

сыр твердый — 150 гр

лук — 1 головка,

зелень,

специи по вкусу,

масло растительное и сливочное,

Приготовление:

Нарезаем лук и грибы мелким кубиком, обжариваем на смеси сливочного и растительного масла.

Добавляем порезанную мелконарезанную сырокопченую свинину, отварной рис.

Всё перемешиваем и остужаем.

Добавляем мелко нарезанную зелень и тертый сыр, перемешиваем.

Нарезаем лист тонкого армянского лаваша поперёк, на три одинаковые полосы.

Выкладываем на полоску начинку и заворачиваем в рулет.

Обжариваем рулеты на смеси сливочного и растительного масла до румяности.

Подаем с кетчупом.

Приятного аппетита!