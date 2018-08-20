Хрустящие «Полешки» из тонкого лаваша с грибами

Смотри, остановиться практически невозможно!
тонкий армянский лаваш — 3 листа
шампиньоны — 300 гр.,
сырокопченое свиное мясо — 50 гр.,
отварной рис — 2-3 столовые ложки,
сыр твердый — 150 гр
лук — 1 головка,
зелень,
специи по вкусу,
масло растительное и сливочное,
Приготовление:
Нарезаем лук и грибы мелким кубиком, обжариваем на смеси сливочного и растительного масла.
Добавляем порезанную мелконарезанную сырокопченую свинину, отварной рис.
Всё перемешиваем и остужаем.
Добавляем мелко нарезанную зелень и тертый сыр, перемешиваем.
Нарезаем лист тонкого армянского лаваша поперёк, на три одинаковые полосы.
Выкладываем на полоску начинку и заворачиваем в рулет.
Обжариваем рулеты на смеси сливочного и растительного масла до румяности.
Подаем с кетчупом.
Приятного аппетита!
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