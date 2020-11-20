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Намного сочнее, чем шарлотка! Бюджетный пирог с фруктами

Пирог получился у меня настолько воздушным и пышным, мягким, влажным, что теперь я не будут готовить шарлотку, когда есть такая идеальная альтернатива. Очень советую вам попробовать этот рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 2 стакана;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 250 г;
  • сода, 1 ч.л;
  • масло растительное, 0.5 стакана;
  • молоко, 1 стакан;
  • фрукты любые, ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с содой.

Взбиваем до растворения сахара яйца с сахаром.

Вливаем в яичную массу молоко, перемешиваем.

Добавляем ванилин и муку, вымешиваем.

Форму застилаем пергаментом или смазываем маслом и посыпаем мукой.

Выливаем тесто и сверху выкладываем любые фрукты кусочками, можно ягоды, сухофрукты.

Духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов.

Выпекаем пирог 30 минут до румяности, но проверяйте готовность шпажкой.

Когда остынет, посыпаем пудрой. Если есть время и желание, взбиваем сметанный крем – такой пирог очень сочетается с кремом или ягодным соусом, медом.

Намного сочнее, чем шарлотка! Бюджетный пирог с фруктами

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