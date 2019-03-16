Картофельные роллы с фаршем - получается невероятно вкусно и сытно

Покорят ваши сердца однозначно — получается невероятно вкусно и сытно. Я просто обожаю их есть горячими со сметаной.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель +5шт. (600гр)

Яйцо -1шт.

Луковица -1шт.

Соль -1/2ч.л.

Мука – 100гр.

Для начинки:

Фарш -400гр.

Чеснок -2-3зуб.

Соль -1/3ч.л.

Черный перец –по вкусу

Приправа для фарша –по вкусу

Зелень – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Натрем на мелкой терке сначала одну большую луковицу, так картофель не потемнеет, затем 5 средних клубней картофеля весом 600гр. Можно все измельчить блендером.

Разбиваем 1 яйцо, кладем половину ч.л. соли и перемешиваем.

Добавляем муку 5 ст.л без горки., по весу 100 грамм. Перемешиваем, тесто готово.

Разогреваем сковороду. Наливаем картофельное тесто 1 половник и распределяем равномерно по сковороде половником или ложкой. Жарим на среднем огне, до золотистого цвета с двух сторон. Из данного количества теста получается 6 блинов.

Приготовим начинку. Берем 400 грамм фарша, измельчим 3 зубчика чеснока и добавим к фаршу. Добавляем соль, приправы у меня черный перец, приправа к фаршу и сушенный укроп.

Все перемешиваем. Для удобства фарш разделим на 6 частей.

Берем блин, распределяем фарш и сворачиваем рулетик. Форму смазываем растительным маслом.

Кладем картофельные рулетики на противень. Все тоже самое проделываем с оставшимися блинами.

Ставим в разогретую духовку и запекаем при 180 градусах 30-35 минут до готовности.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.

Приятного аппетита!