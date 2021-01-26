Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

Сегодня представим вашему вниманию рецепт шикарного торта Эстрехази. Торт невероятно роскошный и очень вкусный.
Торт Эстерхази. Ингредиенты
Торт Эстерхази Слои
- Яйца — 5 белков
- Миндальная мука — 200 гр.
- Крахмал, желательно кукурузный — 10 гр.
- Сахар — 200 гр.
Торт Эстерхази. Ингредиенты для крема
- Молоко — 350 гр.
- Темный и белый шоколад
- Нежный джем, желательно желтого цвета։ абрикосовый, апельсиновый, персиковый.
Эстерхази Приготовление
- Для приготовления коржей необходимо отделать 5 яичных желтков от белков
- Желтки временно отложим в сторону
- Слои нашего торта будут из безе
- Пока взбивается безе начнем формировать круг из кальки
- Начертим на кальке окружность диаметром 25-26 см. и подготовим 5-6 окружностей по количеству наших слоев
- Тем временем, в безе, при постоянном помешивании, добавим 1 стакан (200 гр.) сахара
- Добавим 200 гр. миндальной муки, 10 гр. крахмала и перемешаем
- Миндальную муку ни в коем случае нельзя заменять пшеничной мукой
- Миндальную муку и крахмал надо предварительно перемешать и затем добавить к взбитым белкам с сахаром
- После добавления муки и крахмала лопаточкой аккуратно начнем перемешивать
- Как только масса станет однородной, приступим к выпеканию
- Из 5 яиц выйдет 5 слоев
- Будем выпекать в духовке разогретой до 200 градусов
- Выпекаются коржи очень быстро
- Обычно бывает достаточно 10-12 минут
- После того как слои сняли из духовки сразу же следует удалить кальку
- Если запоздать с удалением кальки, то бумага сильно прилипнет и будет удаляться с большим трудом
- Отложим коржи пусть остынут
- Приступим к приготовлению крема
- На желтки добавим 30 гр. кукурузного крахмала примерно 2 полных чайных ложек
- Добавим около 75 гр. сахара
- Добавим 350 гр. молока комнатной температуры
- Перемешаем, чтобы желтки растворились
- Будем варить на слабом огне, постоянно помешивая
- В течение 5-7 минут масса начнет увариваться и густеть
- Снимем с огня и отложим остывать. Желательно закрыть крышкой, во избежание образования пленки на поверхности
- Продолжим процесс приготовления крема
- Возьмем 200 гр. размягченного сливочного масла
- Начнем взбивать пока не станет белой, воздушной массой
- Остывшую массу крема начнем постепенно ложка за ложкой добавлять в сливочное масло
- Слои из безе также остыли и настало время сборки торта
- Первым слоем является корж из безе, за которым следует слой крема и так далее
- Изначально сухие и хрустящие слои, пропитавшись кремом, станут мягкими и нежными
- Миндально-шоколадный этот торт очень распространен и любим в Венгрии, Австрии и Германии. Он был назван в честь венгерского князя Эстерхази
- Верхний слой не нужно смазывать кремом
- Вместо этого обильно смажем кремом по окружности торта
- На поверхности тонким слоем намажем любой джем желтого оттенка: Это может быть джем абрикосовый, апельсиновый или персиковый
- Отложим торт на два часа в холодильник пропитаться
- Тем временем, растопим темный и белый шоколад, предназначенный для кондитерской выпечки
- Белый шоколад, как правило, растапливают с добавлением сливок и небольшого количества растительного масла для глянцевого блеска
- А в темный шоколад добавляем сливочное масло
- С белым шоколадом следует работать очень быстро, так как он сразу застывает
- Распределим расплавленный белый шоколад на поверхности торта
- Затем при помощи темного шоколада следует сделать узор в виде паутины, фирменный для этого торта
- Изобразим кольца по окружности
- Затем шпажкой начнем вытягивать стрелки
- Получится вот такой красивый узор
- По бокам украсим торт измельченными миндальными лепестками
- Оставим еще на 1 час пропитываться, и все
- Невероятно вкусный, нежный и мягкий торт готов
Приятного аппетита!
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