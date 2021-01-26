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Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

Сегодня представим вашему вниманию рецепт шикарного торта Эстрехази. Торт невероятно роскошный и очень вкусный.

Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

Торт Эстерхази. Ингредиенты

Торт Эстерхази Слои

  • Яйца — 5 белков
  • Миндальная мука — 200 гр.
  • Крахмал, желательно кукурузный — 10 гр.
  • Сахар — 200 гр.

Торт Эстерхази. Ингредиенты для крема

  • Молоко — 350 гр.
  • Темный и белый шоколад
  • Нежный джем, желательно желтого цвета։ абрикосовый, апельсиновый, персиковый.

Эстерхази Приготовление

  • Для приготовления коржей необходимо отделать 5 яичных желтков от белков
  • Желтки временно отложим в сторону
  • Слои нашего торта будут из безе
  • Пока взбивается безе начнем формировать круг из кальки
  • Начертим на кальке окружность диаметром 25-26 см. и подготовим 5-6 окружностей по количеству наших слоев
  • Тем временем, в безе, при постоянном помешивании, добавим 1 стакан (200 гр.) сахара
  • Добавим 200 гр. миндальной муки, 10 гр. крахмала и перемешаем

Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

  • Миндальную муку ни в коем случае нельзя заменять пшеничной мукой
  • Миндальную муку и крахмал надо предварительно перемешать и затем добавить к взбитым белкам с сахаром
  • После добавления муки и крахмала лопаточкой аккуратно начнем перемешивать
  • Как только масса станет однородной, приступим к выпеканию
  • Из 5 яиц выйдет 5 слоев
  • Будем выпекать в духовке разогретой до 200 градусов
  • Выпекаются коржи очень быстро
  • Обычно бывает достаточно 10-12 минут
  • После того как слои сняли из духовки сразу же следует удалить кальку
  • Если запоздать с удалением кальки, то бумага сильно прилипнет и будет удаляться с большим трудом
  • Отложим коржи пусть остынут
  • Приступим к приготовлению крема
  • На желтки добавим 30 гр.
    кукурузного крахмала примерно 2 полных чайных ложек
  • Добавим около 75 гр. сахара

Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

  • Добавим 350 гр. молока комнатной температуры
  • Перемешаем, чтобы желтки растворились
  • Будем варить на слабом огне, постоянно помешивая
  • В течение 5-7 минут масса начнет увариваться и густеть
  • Снимем с огня и отложим остывать. Желательно закрыть крышкой, во избежание образования пленки на поверхности
  • Продолжим процесс приготовления крема

Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

  • Возьмем 200 гр. размягченного сливочного масла
  • Начнем взбивать пока не станет белой, воздушной массой
  • Остывшую массу крема начнем постепенно ложка за ложкой добавлять в сливочное масло
  • Слои из безе также остыли и настало время сборки торта
  • Первым слоем является корж из безе, за которым следует слой крема и так далее
  • Изначально сухие и хрустящие слои, пропитавшись кремом, станут мягкими и нежными
  • Миндально-шоколадный этот торт очень распространен и любим в Венгрии, Австрии и Германии. Он был назван в честь венгерского князя Эстерхази
  • Верхний слой не нужно смазывать кремом
  • Вместо этого обильно смажем кремом по окружности торта
  • На поверхности тонким слоем намажем любой джем желтого оттенка: Это может быть джем абрикосовый, апельсиновый или персиковый
  • Отложим торт на два часа в холодильник пропитаться
  • Тем временем, растопим темный и белый шоколад, предназначенный для кондитерской выпечки
  • Белый шоколад, как правило, растапливают с добавлением сливок и небольшого количества растительного масла для глянцевого блеска
  • А в темный шоколад добавляем сливочное масло

Роскошный торт Эстерхази. Очередной рецепт невероятно шикарного и вкусного торта

  • С белым шоколадом следует работать очень быстро, так как он сразу застывает
  • Распределим расплавленный белый шоколад на поверхности торта
  • Затем при помощи темного шоколада следует сделать узор в виде паутины, фирменный для этого торта
  • Изобразим кольца по окружности
  • Затем шпажкой начнем вытягивать стрелки
  • Получится вот такой красивый узор
  • По бокам украсим торт измельченными миндальными лепестками
  • Оставим еще на 1 час пропитываться, и все
  • Невероятно вкусный, нежный и мягкий торт готов

Приятного аппетита!

Видео Торт Эстерхази

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