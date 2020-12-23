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Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Такой мясной рулет вы можете подавать в горячем и в холодном виде – он одинаково вкусный и ароматный. Готовить его будет из фарша с самой разной начинкой и гарниром. Я делаю овощной, а вы можете сделать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • корейка свиная, 1.8 кг;
  • масло растительное, 80 мл;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • мед, лимонный сок, горчица по вкусу, паприка, соль, орегано, сухая зелень по 1 ч.л;
  • перец, 0.5 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • сладкий перец крупный, 6 шт;
  • бекон, 150 г;
  • сыр, 250 г.

Для приготовления овощного гарнира нужно:

  • картофель крупный, 7 шт;
  • лук, 2 шт;
  • чеснок, 6 зубчиков;
  • специи для картофеля, 1 ст.л;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Корейку разрезаем таким образом, чтобы у вас получился один большой пласт мяса.

 

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Отбиваем пласт молотком.

Посыпаем мясо солью и всеми специями.

Совет: для удобства просто смешайте все ингредиенты для маринада с растительным маслом и смажьте мясо.

Сворачиваем мясо в рулет, оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник. Мариновать мясо следует минимум 2 часа, а лучше – всю ночь.

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Сладкий перец режем на 2 части, смазываем растительным маслом каждую и запекаем в духовке при 250 градусах до готовности.

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Укладываем перец в емкость, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут, потом убираем кожицу.

Сыр режем тонкими пластинками.

Мясо разворачиваем и выкладываем перец (можно грибы, огурцы, зелень и другие продукты).

Сок от перцев смешиваем с маринадом.

На перец выкладываем любой бекон или ветчину.

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Выкладываем сыр и сворачиваем плотный рулет.

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Обвязываем рулет нитью.

 

Картофель режем на дольки, лук – полукольцами.

Выкладываем картофель и лук, дольки чеснока на противень, посыпаем специями, поливаем маслом и перемешиваем.

Сверху кладем рулет, смазываем маринадом.

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Накрываем фольгой форму.

Запекаем  при 200 градусах около 1 часа, убираем фольгу и допекаем 20 минут.

Подаем такую красоту на большом блюде, присыпав зеленью.

Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

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