Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Такой мясной рулет вы можете подавать в горячем и в холодном виде – он одинаково вкусный и ароматный. Готовить его будет из фарша с самой разной начинкой и гарниром. Я делаю овощной, а вы можете сделать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

корейка свиная, 1.8 кг;

масло растительное, 80 мл;

чеснок, 5 зубчиков;

мед, лимонный сок, горчица по вкусу, паприка, соль, орегано, сухая зелень по 1 ч.л;

перец, 0.5 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

сладкий перец крупный, 6 шт;

бекон, 150 г;

сыр, 250 г.

Для приготовления овощного гарнира нужно:

картофель крупный, 7 шт;

лук, 2 шт;

чеснок, 6 зубчиков;

специи для картофеля, 1 ст.л;

масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Корейку разрезаем таким образом, чтобы у вас получился один большой пласт мяса.

Отбиваем пласт молотком.

Посыпаем мясо солью и всеми специями.

Совет: для удобства просто смешайте все ингредиенты для маринада с растительным маслом и смажьте мясо.

Сворачиваем мясо в рулет, оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник. Мариновать мясо следует минимум 2 часа, а лучше – всю ночь.

Сладкий перец режем на 2 части, смазываем растительным маслом каждую и запекаем в духовке при 250 градусах до готовности.

Укладываем перец в емкость, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут, потом убираем кожицу.

Сыр режем тонкими пластинками.

Мясо разворачиваем и выкладываем перец (можно грибы, огурцы, зелень и другие продукты).

Сок от перцев смешиваем с маринадом.

На перец выкладываем любой бекон или ветчину.

Выкладываем сыр и сворачиваем плотный рулет.

Обвязываем рулет нитью.

Картофель режем на дольки, лук – полукольцами.

Выкладываем картофель и лук, дольки чеснока на противень, посыпаем специями, поливаем маслом и перемешиваем.

Сверху кладем рулет, смазываем маринадом.

Накрываем фольгой форму.

Запекаем при 200 градусах около 1 часа, убираем фольгу и допекаем 20 минут.

Подаем такую красоту на большом блюде, присыпав зеленью.