Горячее блюдо на праздничный стол. Мясной рулет на Новый год

Такой мясной рулет вы можете подавать в горячем и в холодном виде – он одинаково вкусный и ароматный. Готовить его будет из фарша с самой разной начинкой и гарниром. Я делаю овощной, а вы можете сделать по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- корейка свиная, 1.8 кг;
- масло растительное, 80 мл;
- чеснок, 5 зубчиков;
- мед, лимонный сок, горчица по вкусу, паприка, соль, орегано, сухая зелень по 1 ч.л;
- перец, 0.5 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- сладкий перец крупный, 6 шт;
- бекон, 150 г;
- сыр, 250 г.
Для приготовления овощного гарнира нужно:
- картофель крупный, 7 шт;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 6 зубчиков;
- специи для картофеля, 1 ст.л;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Корейку разрезаем таким образом, чтобы у вас получился один большой пласт мяса.
Отбиваем пласт молотком.
Посыпаем мясо солью и всеми специями.
Совет: для удобства просто смешайте все ингредиенты для маринада с растительным маслом и смажьте мясо.
Сворачиваем мясо в рулет, оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник. Мариновать мясо следует минимум 2 часа, а лучше – всю ночь.
Сладкий перец режем на 2 части, смазываем растительным маслом каждую и запекаем в духовке при 250 градусах до готовности.
Укладываем перец в емкость, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут, потом убираем кожицу.
Сыр режем тонкими пластинками.
Мясо разворачиваем и выкладываем перец (можно грибы, огурцы, зелень и другие продукты).
Сок от перцев смешиваем с маринадом.
На перец выкладываем любой бекон или ветчину.
Выкладываем сыр и сворачиваем плотный рулет.
Обвязываем рулет нитью.
Картофель режем на дольки, лук – полукольцами.
Выкладываем картофель и лук, дольки чеснока на противень, посыпаем специями, поливаем маслом и перемешиваем.
Сверху кладем рулет, смазываем маринадом.
Накрываем фольгой форму.
Запекаем при 200 градусах около 1 часа, убираем фольгу и допекаем 20 минут.
Подаем такую красоту на большом блюде, присыпав зеленью.
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