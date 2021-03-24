Зашла в украинский супермаркет. Решила глянуть, что можно купить в Украине на 1000 рублей?

Недавно я ездила в гости к своим друзьям в Украину, и мне было безумно интересно сравнить, насколько изменился ценник там, в столице. Сказать честно, результат меня не сильно удивил, но, к сожалению, и не обрадовал.

По сегодняшнему курсу, 1000 российских рублей равно 378 гривен. Для сравнения, прожиточный минимум в Украине составляет примерно 2250 гривен.

Итак, вот что можно купить в Киеве на 1000 рублей в 2021 году:

1. 1 кг картофеля стоит 10,9 гривен, что составляет примерно 28,7 рублей.

Думаю, это вполне адекватная цена для хорошей картошки, тем более не в сезон. В России иногда можно найти и в два раза дороже.

2. Яйца 10 штук продают за 35,9 гривен = 94,7 рублей.

Вот здесь, конечно, ценник взлетел конкретно. Да, яйца высшей категории, но все же почти 100 рублей всего за один десяток — это дороговато.

3. Молоко за 28,2 гривны = 74,4 рубля.

Здесь с ценой, думаю все в порядке, хотя, на самом деле, молоко можно найти и подешевле. Но даже в России стоимость на 1л очень разнится: от 40 до 140 рублей.

4. Российский сыр за 64,5 гривен = 170,1 рубля.

Сыр очень полезен для организма, но, к сожалению, не каждый может себе его позволить. В Киеве он продается по более дорогой цене, но со скидкой за упаковку выходит 133,3 рубля — вполне сносно.

5. Свинина 1 кг за 113,95 гривен = 300,6 рублей.

Мне показалось, что свинина тут в разы дешевле, чем в России. У нас за кг просят не меньше 350, а тут вырезка практически чистого мяса вышла всего на 218 рублей.

6. Макароны из твердых сортов пшеницы за 19,66 гривен = 51,9 рублей.

Тоже вполне адекватная стоимость, я бы даже сказала, что такая покупка выходит довольно экономно, потому что макароны из твердых сортов очень качественные.

7. Гречневая крупа за 35,30 гривен = 93,1 рубль.

Почти 100 рублей за пачку гречки. И это еще не самый экономный вариант, другие пачки стоят не меньше 160-и рублей за упаковку.

8. Сметана 15% за 28,38 гривен = 74,9 рублей.

Молочные продукты дорожают с каждым годом и не удивительно, что сметана стала не дешевым удовольствием. Но она очень полезная и поэтому я не пожалела бы 70 рублей за упаковку хорошей сметаны.

9. Шоколад за 18,90 гривен = 49,9 рублей.

Это прям очень дешево, по сравнению с нашими ценами. Фирма шоколада тоже неплохая и я точно знаю, что их продукция вкусная, а шоколад — это не просто молочная плитка. Так что за такую цену это прям крутая покупка.

11. Украинский хлеб 20 гривен = 52 рубля.

За буханку хлеба это не супер дорого, но и не совсем бюджетно. В разных местах он стоит по-разному, так что тут сравнивать тяжело.

12. Антисептик за 30,9 гривен = 81,6 рублей.

Я считаю, что антисептик очень нужная вещь, тем более сейчас. Поэтому я и включила его в этот список «самых необходимых товаров».

В последнее время, в связи с большой актуальностью, антисептики очень подорожали, поэтому теперь за маленькую баночку придется отдать 80 рублей. Помню раньше они стоили рублей 30. Но ведь здоровье важнее любых денег, верно?

В итоге у меня все продукты с учетом скидок вышли на 367 гривен с копейками = 969 рублей. Но если бы скидок не было, я бы уже вряд ли смогла уложиться в 1000 рублей.