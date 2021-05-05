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Торт Молочная девочка. Один из самых нежных и вкусных тортов

Торт Молочная девочка станет одним из любимых десертов у Вас в доме. Этот невероятно нежный торт буквально растает у Вас во рту.

Торт Молочная девочка: ингредиенты

Торт Молочная девочка

Тесто:

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Молоко сгущённое — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Сливочное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  5. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  6. Щепотка соли

Крем:

  1. Сыр творожный — 100 гр. (сто грамм)
  2. Жирные сливки — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  3. Молоко сгущённое — 200 г. (двести грамм)

Процесс приготовления:

  • Сливочное масло растопите и соедините его с яйцами, сгущёнкой, взбейте до однородности.
  • Соедините муку с разрыхлителем и просейте.
  • В массу засыпьте муку и взбейте до однородности.
  • Тесто накройте и оставьте на 30 минут на столе.
  • Тесто ложкой выложите на пергамент, распределите в виде круга или прямоугольника.
  • Перенесите тесто с пергаментом на противень и выпекайте 5-6 минут при 180 градусах.
  • Один из коржей измельчите в крошку.
  • Чтобы приготовить крем, все ингредиенты соедините и взбейте до пышности.
  • Все коржи смажьте кремом и украсьте крошкой, можно украсить тёртым шоколадом.

Торт Молочная девочка — самый нежный и вкусный.

Торт Молочная девочка. Один из самых нежных и вкусных тортов 4

Пеките на здоровье!

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