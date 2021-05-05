Торт Молочная девочка. Один из самых нежных и вкусных тортов

Торт Молочная девочка станет одним из любимых десертов у Вас в доме. Этот невероятно нежный торт буквально растает у Вас во рту.
Торт Молочная девочка: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Молоко сгущённое — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Щепотка соли
Крем:
- Сыр творожный — 100 гр. (сто грамм)
- Жирные сливки — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Молоко сгущённое — 200 г. (двести грамм)
Процесс приготовления:
- Сливочное масло растопите и соедините его с яйцами, сгущёнкой, взбейте до однородности.
- Соедините муку с разрыхлителем и просейте.
- В массу засыпьте муку и взбейте до однородности.
- Тесто накройте и оставьте на 30 минут на столе.
- Тесто ложкой выложите на пергамент, распределите в виде круга или прямоугольника.
- Перенесите тесто с пергаментом на противень и выпекайте 5-6 минут при 180 градусах.
- Один из коржей измельчите в крошку.
- Чтобы приготовить крем, все ингредиенты соедините и взбейте до пышности.
- Все коржи смажьте кремом и украсьте крошкой, можно украсить тёртым шоколадом.
Торт Молочная девочка — самый нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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