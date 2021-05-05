Торт Молочная девочка. Один из самых нежных и вкусных тортов

Торт Молочная девочка станет одним из любимых десертов у Вас в доме. Этот невероятно нежный торт буквально растает у Вас во рту.

Торт Молочная девочка: ингредиенты

Тесто:

Мука — 200 гр. (двести грамм) Молоко сгущённое — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 3 шт. (три штуки) Сливочное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм) Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки) Щепотка соли

Крем:

Сыр творожный — 100 гр. (сто грамм) Жирные сливки — 500 мл. (пятьсот миллилитров) Молоко сгущённое — 200 г. (двести грамм)

Процесс приготовления:

Сливочное масло растопите и соедините его с яйцами, сгущёнкой, взбейте до однородности.

Соедините муку с разрыхлителем и просейте.

В массу засыпьте муку и взбейте до однородности.

Тесто накройте и оставьте на 30 минут на столе.

Тесто ложкой выложите на пергамент, распределите в виде круга или прямоугольника.

Перенесите тесто с пергаментом на противень и выпекайте 5-6 минут при 180 градусах.

Один из коржей измельчите в крошку.

Чтобы приготовить крем, все ингредиенты соедините и взбейте до пышности.

Все коржи смажьте кремом и украсьте крошкой, можно украсить тёртым шоколадом.

Торт Молочная девочка — самый нежный и вкусный.

Пеките на здоровье!