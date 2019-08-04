Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Лето, выходные, а это значит только одно - пора отправляться на природу. Отдыхаем, жарим мясо, а для тех, кто не ест мясо или хочет попробовать что-то оригинальное, у нас есть множество вкуснейших идей. Например, можно приготовить оригинальные и очень вкусные блюда на гриле из обычных яиц! Вы еще не пробовали? Тогда смотрите внимательно!
1.) Жареные перцы с омлетом
Нам нужно (3 порции):
- 3 сладких перца среднего размера
- 6 яиц
- соль
- перец
- 125 г тертого сыра
- 4 чайные ложки измельченной зелени
Готовим:
Срезаем верхушку с каждого перца и вынимаем семена, внутрь каждого перца выкладываем по 2 яйца и перемешиваем их. Приправляем яйца солью и перцем, добавляем зелень и сыр.
Срезанную часть перца возвращаем на место и ставим перцы на гриль (температура должна быть около 180 °C). Через 20 минут оригинальное угощение готово.
2.) Шашлык из яйца
Нам нужно:
- 9 яиц
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка перца
- 1 столовая ложка измельченной зелени
Кроме того:
- 3 деревянные шпажки (чтобы они не подгорали, замочим их в воде на несколько часов)
Готовим:
Аккуратно разбиваем скорлупу: можно воспользоваться специальным прокалывателем, а можно просто аккуратно разбить скорлупу иголкой. Нам нужно проделать очень маленькие дырочки.Кладем яйца в форму для кексов.
Сворачиваем узкую трубочку из промасленной бумаги и втыкаем ее в отверстие в скорлупе. Через трубочку аккуратно насыпаем в яйцо немного соли и перца.
Деревянной шпажкой аккуратно взбалтываем каждое яйцо прямо в скорлупе. Ставим форму с яйцами в глубокий противень и наливаем в него воду. Ставим всю конструкцию в духовку - 12 минут при 175 °C в режиме обдува. Готовые яйца оставляем остывать.
Остался последний штрих: накалываем по 3 яйца на деревянную шпажку и кладем на гриль буквально на пару минут. Готово! Если вы еще не пробовали яйца на гриле, обязательно попробуйте. Вкус удивительный!
3.) Яйца по-шотландски (4 порции)
Нам нужно:
- 4 яйца
- 400 г фарша
- соль
- перец
- паприка
- 2 столовые ложки соуса барбекю
- 1 столовая ложка горчицы
- 1 зубчик чеснока
- 8 ломтиков бекона
- 4 деревянные шпажки
Готовим:
Отвариваем яйца и очищаем скорлупу. Фарш приправляем солью, перцем и паприкой. Добавляем барбекю соус, горчицу и кусочки чеснока. Все хорошенько перемешиваем.
Каждое яйцо накалываем на шпажку, покрываем 100 г фарша и оборачиваем 2 ломтиками бекона. Обжариваем яйца на гриле 20-25 минут, регулярно переворачивая.
4.) Бургер с яйцом
Нам нужно:
- 600 г фарша
- соль
- перец
- паприка
- 4 яйца
Для каждого бургера:
- булочка
- листья салата
- ломтики помидоров
- сыр
- ломтики огурца
- луковые кольца
Готовим:
Формируем из фарша 4 котлеты и с помощью бутылки продавливаем середину у каждой из них. В середину выкладываем по сырому яйцу.
Обжариваем котлеты на гриле около 20 минут, накрыв его крышкой. Когда котлеты готовы, собираем бургеры, и можно наслаждаться!
5.) Жареные лепешки из омлета
Нам нужно:
- 4 яйца
- 600 г фарша
- соль
- перец
- паприка
Для каждого бургера:
- булочка
- листья салата
- ломтики помидоров
- сыр
- ломтики огурца
- луковые кольца
Готовим:
Приправляем фарш солью, перцем и паприкой, а потом формируем из него 4 котлеты. Обжариваем их на гриле. Яйца смешиваем с приправой и обжариваем омлет на сковороде. Затем делим омлет на 4 части и несколько минут обжариваем их на гриле.
Собираем все ингредиенты в бургер и наслаждаемся.
Оригинально, просто и очень вкусно!
Приятного аппетита!
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