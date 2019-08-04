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Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Лето, выходные, а это значит только одно - пора отправляться на природу. Отдыхаем, жарим мясо, а для тех, кто не ест мясо или хочет попробовать что-то оригинальное, у нас есть множество вкуснейших идей. Например, можно приготовить оригинальные и очень вкусные блюда на гриле из обычных яиц! Вы еще не пробовали? Тогда смотрите внимательно!

1.) Жареные перцы с омлетом

Нам нужно (3 порции):

  • 3 сладких перца среднего размера 
  • 6 яиц
  • соль
  • перец
  • 125 г тертого сыра
  • 4 чайные ложки измельченной зелени

Готовим:

Срезаем верхушку с каждого перца и вынимаем семена, внутрь каждого перца выкладываем по 2 яйца и перемешиваем их. Приправляем яйца солью и перцем, добавляем зелень и сыр.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Срезанную часть перца возвращаем на место и ставим перцы на гриль (температура должна быть около 180 °C). Через 20 минут оригинальное угощение готово.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

2.) Шашлык из яйца

Нам нужно:

  • 9 яиц
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка перца
  • 1 столовая ложка измельченной зелени

Кроме того:

  • 3 деревянные шпажки (чтобы они не подгорали, замочим их в воде на несколько часов)

Готовим:

Аккуратно разбиваем скорлупу: можно воспользоваться специальным прокалывателем, а можно просто аккуратно разбить скорлупу иголкой. Нам нужно проделать очень маленькие дырочки.

Кладем яйца в форму для кексов.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Сворачиваем узкую трубочку из промасленной бумаги и втыкаем ее в отверстие в скорлупе. Через трубочку аккуратно насыпаем в яйцо немного соли и перца.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Деревянной шпажкой аккуратно взбалтываем каждое яйцо прямо в скорлупе. Ставим форму с яйцами в глубокий противень и наливаем в него воду. Ставим всю конструкцию в духовку - 12 минут при 175 °C в режиме обдува. Готовые яйца оставляем остывать. 

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Остался последний штрих: накалываем по 3 яйца на деревянную шпажку и кладем на гриль буквально на пару минут. Готово! Если вы еще не пробовали яйца на гриле, обязательно попробуйте. Вкус удивительный!

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

3.) Яйца по-шотландски (4 порции)

Нам нужно:

  • 4 яйца
  • 400 г фарша
  • соль
  • перец
  • паприка
  • 2 столовые ложки соуса барбекю
  • 1 столовая ложка горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 8 ломтиков бекона
  • 4 деревянные шпажки

Готовим:

Отвариваем яйца и очищаем скорлупу. Фарш приправляем солью, перцем и паприкой. Добавляем барбекю соус, горчицу и кусочки чеснока. Все хорошенько перемешиваем.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Каждое яйцо накалываем на шпажку, покрываем 100 г фарша и оборачиваем 2 ломтиками бекона. Обжариваем яйца на гриле 20-25 минут, регулярно переворачивая.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

4.) Бургер с яйцом

Нам нужно:

  • 600 г фарша
  • соль
  • перец
  • паприка
  • 4 яйца

Для каждого бургера:

  • булочка
  • листья салата
  • ломтики помидоров
  • сыр
  • ломтики огурца
  • луковые кольца

Готовим:

Формируем из фарша 4 котлеты и с помощью бутылки продавливаем середину у каждой из них. В середину выкладываем по сырому яйцу.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Обжариваем котлеты на гриле около 20 минут, накрыв его крышкой. Когда котлеты готовы, собираем бургеры, и можно наслаждаться!

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

5.) Жареные лепешки из омлета

Нам нужно:

  • 4 яйца
  • 600 г фарша
  • соль
  • перец
  • паприка

Для каждого бургера:

  • булочка
  • листья салата
  • ломтики помидоров
  • сыр
  • ломтики огурца
  • луковые кольца

Готовим:

Приправляем фарш солью, перцем и паприкой, а потом формируем из него 4 котлеты. Обжариваем их на гриле. Яйца смешиваем с приправой и обжариваем омлет на сковороде. Затем делим омлет на 4 части и несколько минут обжариваем их на гриле.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Собираем все ингредиенты в бургер и наслаждаемся.

Пять потрясающих способов приготовить яйца на гриле. Эти идеи - просто огонь

Оригинально, просто и очень вкусно!

Приятного аппетита!

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