Теперь любую рыбу готовлю только так. Невероятно вкусно

Ароматная запеканка готовится из самого разного виды рыбы, так что берите по своему вкусу. Благодаря сливкам, рыбка получится сочной, мягкой, с тонким сливочным вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рыба филе, 400 г;
- сливки, 100 мл;
- яйцо, 1 шт;
- горчица, 1 ч.л;
- сыр, 80 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Берем филе любой рыбы, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем филе на порционные кусочки.
Выкладываем кусочки рыбы в форму для запекания.
Сливки (10 %) смешиваем с горчицей и яйцом, солим по вкусу, перчим.
Сыр трем на мелкой терке и смешиваем с соусом.
Заливаем соусом рыбу.
Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов и запекаем около 25 минут.
Я подаю такую запеканку с картофельным пюре, отварным рисом, разными салатами.
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