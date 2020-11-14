Теперь любую рыбу готовлю только так. Невероятно вкусно

Ароматная запеканка готовится из самого разного виды рыбы, так что берите по своему вкусу. Благодаря сливкам, рыбка получится сочной, мягкой, с тонким сливочным вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рыба филе, 400 г;

сливки, 100 мл;

яйцо, 1 шт;

горчица, 1 ч.л;

сыр, 80 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Берем филе любой рыбы, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем филе на порционные кусочки.

Выкладываем кусочки рыбы в форму для запекания.

Сливки (10 %) смешиваем с горчицей и яйцом, солим по вкусу, перчим.

Сыр трем на мелкой терке и смешиваем с соусом.

Заливаем соусом рыбу.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов и запекаем около 25 минут.

Я подаю такую запеканку с картофельным пюре, отварным рисом, разными салатами.