Советский торт Подарочный. Вкус детства на вашем столе

Советский торт Подарочный — прекрасный десерт со вкусом из детства.
Советский торт Подарочный: ингредиенты
Бисквит:
- Мука – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Ванилин – щепотка
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
Крем шарлотт:
- Молоко – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Яйца – 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сахар – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
Для пропитки:
- Горячая вода – 110 мл. (сто десять миллилитров)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
Для обсыпки:
- Арахис – 120 г. (сто двадцать грамм)
Способ приготовления:
- Приготовьте бисквит. Взбейте белки с половиной сахара до мягких пиков.
- Взбейте с ванильной эссенцией и оставшимся сахаром желтки добела.
- Белки соедините с желтками. Постепенно просеивайте муку и замешайте лёгкое тесто.
- Мешайте максимально аккуратно, чтобы из теста как можно меньше воздуха выдавить.
- Тесто положите в застеленную пергаментом форму.
- Выпекайте около 35 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
- Выньте готовый корж из духовки и 15 минут дайте постоять в форме.
- После выньте из формы и остудите полностью.
- Разрежьте на 2 коржа. Дайте выстояться сутки по желанию.
- Для пропитки с горячей водой соедините сахар и размешайте до растворения.
- Для крема с сахаром соедините яйцо и размешайте, добавьте молоко.
- Перемешайте венчиком и поставьте на небольшой огонь.
- Постоянно помешивая варите до загустения.
- Следите, чтобы не перегрелся крем, иначе желток свернётся и пойдёт хлопьями.
- Остудите полностью, накрыв поверхность сиропа плёнкой, чтобы на н6м не образовалась корочка.
- Миксером взбейте сливочное масло до кремообразного состояния.
- Не прекращая взбивать, постепенно, по одной ложке вводите сироп, хорошо взбивая после каждого добавления.
- На сковороде или в духовке поджарьте арахис.
- Не очень мелко рубите ножом.
- Соберите торт. Пропитайте коржи сахарным сиропом. ¾ крема выложите на нижний корж и разравняйте.
- Накройте вторым коржом. Верх и бока обмажьте оставшимся кремом.
- Со всех сторон обсыпьте нарубленным арахисом.
- На 4-5 часов поставьте в холодильник и подайте.
Советский торт Подарочный — очень простой и вкусный.
Пеките на здоровье!
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