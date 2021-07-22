Советский торт Подарочный. Вкус детства на вашем столе

Советский торт Подарочный — прекрасный десерт со вкусом из детства.

Советский торт Подарочный: ингредиенты

Советский торт Подарочный

Бисквит:

  1. Мука – 120 г. (сто двадцать грамм)
  2. Ванилин – щепотка
  3. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)

Крем шарлотт:

  1. Молоко – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  2. Яйца – 1 шт. (одна штука)
  3. Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Сахар – 125 г. (сто двадцать пять грамм)

Для пропитки:

  1. Горячая вода – 110 мл. (сто десять миллилитров)
  2. Сахар – 100 г. (сто грамм)

Для обсыпки:

  1. Арахис – 120 г. (сто двадцать грамм)

Способ приготовления:

  • Приготовьте бисквит. Взбейте белки с половиной сахара до мягких пиков.
  • Взбейте с ванильной эссенцией и оставшимся сахаром желтки добела.
  • Белки соедините с желтками. Постепенно просеивайте муку и замешайте лёгкое тесто.
  • Мешайте максимально аккуратно, чтобы из теста как можно меньше воздуха выдавить.
  • Тесто положите в застеленную пергаментом форму.
  • Выпекайте около 35 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
  • Выньте готовый корж из духовки и 15 минут дайте постоять в форме.
  • После выньте из формы и остудите полностью.
  • Разрежьте на 2 коржа. Дайте выстояться сутки по желанию.
  • Для пропитки с горячей водой соедините сахар и размешайте до растворения.
  • Для крема с сахаром соедините яйцо и размешайте, добавьте молоко.
  • Перемешайте венчиком и поставьте на небольшой огонь.
  • Постоянно помешивая варите до загустения.
  • Следите, чтобы не перегрелся крем, иначе желток свернётся и пойдёт хлопьями.
  • Остудите полностью, накрыв поверхность сиропа плёнкой, чтобы на н6м не образовалась корочка.
  • Миксером взбейте сливочное масло до кремообразного состояния.
  • Не прекращая взбивать, постепенно, по одной ложке вводите сироп, хорошо взбивая после каждого добавления.
  • На сковороде или в духовке поджарьте арахис.
  • Не очень мелко рубите ножом.
  • Соберите торт. Пропитайте коржи сахарным сиропом. ¾ крема выложите на нижний корж и разравняйте.
  • Накройте вторым коржом. Верх и бока обмажьте оставшимся кремом.
  • Со всех сторон обсыпьте нарубленным арахисом.
  • На 4-5 часов поставьте в холодильник и подайте.

Советский торт Подарочный — очень простой и вкусный.

Советский торт Подарочный. Вкус детства на вашем столе 2

Пеките на здоровье!

 

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