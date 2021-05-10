Домашнее печенье Персики. Простой и очень красивый десерт

Домашнее печенье Персики наполнит дом невероятным ароматом, а внешний вид этого прекрасного десерта удивит всех друзей и родных.

Домашнее печенье Персики: ингредиенты

Домашнее печенье Персики

Тесто:

  1. Сахарная пудра — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  2. Масло сливочное — 110 гр. (сто десять грамм)
  3. Мука — 210 гр. (двести десять грамм)
  4. Творожный сыр (можно заменить густой сметаной) — 45 гр. (сорок пять грамм)
  5. Ванильный ароматизатор — 5 гр. (пять грамм)
  6. Разрыхлитель — 3 гр. (три грамма)
  7. Цедра лимона
  8. Соль — 1 гр. (один грамм)
  9. Яйца — 1 шт. (одна штука)

Начинка:

  1. Небольшие конфеты круглой формы — 8 шт. (восемь штук)
  2. Персиковый джем — 80 гр. (восемьдесят грамм)

Кроме того:

  1. Персиковый сок по 80 мл. (восемьдесят миллилитров) — две порции
  2. Пищевые красители — красный и оранжевый
  3. Листья свежей мяты

Пошаговое приготовление:

  • Приготовьте тесто: Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой, добавьте муку, ванильный ароматизатор, творожный сыр, яйцо, разрыхлитель и тёртую цедру лимона. Всё тщательно перемешайте с помощью миксера до получения однородной густой массы и поставьте в холодильник на 30 минут.
  • После того, когда тесто станет густым, сформируйте из него шарики по 25 гр. и выложите их на противень, покрытый пекарской бумагой. Выпекайте шарики в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
    Затем достаньте противень и дайте печенью остыть.
  • Готовое остывшее печенье переверните и при помощи ложки аккуратно вырежьте углубление для начинки. Крошки отложите в миску.
  • Смешайте вырезанные крошки с джемом из персиков и наполните этой смесью углубления в печенье.
  • В каждое второе печенье кладите по небольшой круглой конфете, она будет напоминать косточку персика. Затем соедините два печенья в одно, чтобы вышел персик.
  • Теперь пришло врем подкрасить персики: для этого две порции персикового джема подкрасьте в красный и оранжевый цвета и окуните в них каждое печенье. В конце посыпьте печенье сахаром.
  • Можете украсить готовое печенье листьями свежей мяты.

Домашнее печенье Персики — прекрасное угощение, которое приведёт всех в восторг.

Домашнее печенье Персики. Простой и очень красивый десерт 2

Приятного Вам аппетита!

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