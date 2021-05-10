Домашнее печенье Персики. Простой и очень красивый десерт

Домашнее печенье Персики наполнит дом невероятным ароматом, а внешний вид этого прекрасного десерта удивит всех друзей и родных.
Домашнее печенье Персики: ингредиенты
Тесто:
- Сахарная пудра — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Масло сливочное — 110 гр. (сто десять грамм)
- Мука — 210 гр. (двести десять грамм)
- Творожный сыр (можно заменить густой сметаной) — 45 гр. (сорок пять грамм)
- Ванильный ароматизатор — 5 гр. (пять грамм)
- Разрыхлитель — 3 гр. (три грамма)
- Цедра лимона
- Соль — 1 гр. (один грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
Начинка:
- Небольшие конфеты круглой формы — 8 шт. (восемь штук)
- Персиковый джем — 80 гр. (восемьдесят грамм)
Кроме того:
- Персиковый сок по 80 мл. (восемьдесят миллилитров) — две порции
- Пищевые красители — красный и оранжевый
- Листья свежей мяты
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте тесто: Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой, добавьте муку, ванильный ароматизатор, творожный сыр, яйцо, разрыхлитель и тёртую цедру лимона. Всё тщательно перемешайте с помощью миксера до получения однородной густой массы и поставьте в холодильник на 30 минут.
- После того, когда тесто станет густым, сформируйте из него шарики по 25 гр. и выложите их на противень, покрытый пекарской бумагой. Выпекайте шарики в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Затем достаньте противень и дайте печенью остыть.
- Готовое остывшее печенье переверните и при помощи ложки аккуратно вырежьте углубление для начинки. Крошки отложите в миску.
- Смешайте вырезанные крошки с джемом из персиков и наполните этой смесью углубления в печенье.
- В каждое второе печенье кладите по небольшой круглой конфете, она будет напоминать косточку персика. Затем соедините два печенья в одно, чтобы вышел персик.
- Теперь пришло врем подкрасить персики: для этого две порции персикового джема подкрасьте в красный и оранжевый цвета и окуните в них каждое печенье. В конце посыпьте печенье сахаром.
- Можете украсить готовое печенье листьями свежей мяты.
Домашнее печенье Персики — прекрасное угощение, которое приведёт всех в восторг.
Приятного Вам аппетита!
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