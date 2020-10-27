Шоколадный десерт: вкусный и изысканный, всего из 2 ингредиентов

Шоколадный десерт! Очень просто и быстро всего из 2 ингредиентов приготовьте нежный вкусный шоколадный десерт. По своему вкусу он напоминает шоколадный торт или же помадку. Для тех, кто любить шоколад такой десерт – настоящий праздник. Главное, готовится он за считанные минуты, и не нужно возится у плиты.

Шоколадный десерт: ингредиенты

триста граммов смешанного шоколада (черный шоколад + молочный шоколад)

четыреста граммов сгущенки

Шоколадный десерт: как приготовить

Взять форму размером 13х18 см. Смазать ее растительным маслом.

Застелить форму пергаментной бумагой.

Сверху бумагу тоже смазать растительным маслом.

Положить второй лист пергаментной бумаги таким образом, чтобы закрыть все края.

Черный и молочный шоколад измельчить ножом и отправить в отдельную миску.

В небольшую кастрюлю с толстым дном залить сгущенное молоко.

В сгущенное молоко засыпать измельченный шоколад.

Поставить кастрюлю на мелкий огонь,

Варить всю массу в течение десяти минут, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растает. Масса должна стать однородной и гладкой.

Теперь же шоколадную массу залить в форму, застеленную пергаментной бумагой.

Аккуратно выровнять все лопаткой.

Чтобы смесь хорошо распределилась, нужно несколько раз постучать формой по столу.

Отправить форму с шоколадной массой в холодильник на полтора часа.

Через полтора часа наша шоколадная масса успеет хорошо застыть.

Достать шоколадный десерт из холодильника, аккуратно извлечь его из формы, снять пергаментную бумагу.

Разрезать его на порционные кусочки при помощи горячего сухого ножа.

Сверху можно украсить орешками.

Разложить кусочки вкусного шоколадного десерта на красивом блюде и подать к столу вместе с крепким чаем.

Шоколадный десерт: готов

Такой десерт всегда гарантирует отличный результат!

Приятного чаепития!