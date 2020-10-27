Шоколадный десерт: вкусный и изысканный, всего из 2 ингредиентов

Шоколадный десерт! Очень просто и быстро всего из 2 ингредиентов приготовьте нежный вкусный шоколадный десерт. По своему вкусу он напоминает шоколадный торт или же помадку. Для тех, кто любить шоколад такой десерт – настоящий праздник. Главное, готовится он за считанные минуты, и не нужно возится у плиты.
Шоколадный десерт: ингредиенты
- триста граммов смешанного шоколада (черный шоколад + молочный шоколад)
- четыреста граммов сгущенки
Шоколадный десерт: как приготовить
- Взять форму размером 13х18 см. Смазать ее растительным маслом.
- Застелить форму пергаментной бумагой.
- Сверху бумагу тоже смазать растительным маслом.
- Положить второй лист пергаментной бумаги таким образом, чтобы закрыть все края.
- Черный и молочный шоколад измельчить ножом и отправить в отдельную миску.
- В небольшую кастрюлю с толстым дном залить сгущенное молоко.
- В сгущенное молоко засыпать измельченный шоколад.
- Поставить кастрюлю на мелкий огонь,
- Варить всю массу в течение десяти минут, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растает. Масса должна стать однородной и гладкой.
- Теперь же шоколадную массу залить в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Аккуратно выровнять все лопаткой.
- Чтобы смесь хорошо распределилась, нужно несколько раз постучать формой по столу.
- Отправить форму с шоколадной массой в холодильник на полтора часа.
- Через полтора часа наша шоколадная масса успеет хорошо застыть.
- Достать шоколадный десерт из холодильника, аккуратно извлечь его из формы, снять пергаментную бумагу.
- Разрезать его на порционные кусочки при помощи горячего сухого ножа.
- Сверху можно украсить орешками.
- Разложить кусочки вкусного шоколадного десерта на красивом блюде и подать к столу вместе с крепким чаем.
Шоколадный десерт: готов
Такой десерт всегда гарантирует отличный результат!
Приятного чаепития!
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