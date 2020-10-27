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Шоколадный десерт: вкусный и изысканный, всего из 2 ингредиентов

Шоколадный десерт! Очень просто и быстро всего из 2 ингредиентов приготовьте нежный вкусный шоколадный десерт. По своему вкусу он напоминает шоколадный торт или же помадку. Для тех, кто любить шоколад такой десерт – настоящий праздник. Главное, готовится он за считанные минуты, и не нужно возится у плиты.

Шоколадный десерт: ингредиенты

Шоколадный десерт

  • триста граммов смешанного шоколада (черный шоколад + молочный шоколад)
  • четыреста граммов сгущенки

Шоколадный десерт: как приготовить

  • Взять форму размером 13х18 см. Смазать ее растительным маслом.
  • Застелить форму пергаментной бумагой.
  • Сверху бумагу тоже смазать растительным маслом.
  • Положить второй лист пергаментной бумаги таким образом, чтобы закрыть все края.
  • Черный и молочный шоколад измельчить ножом и отправить в отдельную миску.
  • В небольшую кастрюлю с толстым дном залить сгущенное молоко.

Шоколадный десерт: вкусный и изысканный, всего из 2 ингредиентов

  • В сгущенное молоко засыпать измельченный шоколад.
  • Поставить кастрюлю на мелкий огонь,
  • Варить всю массу в течение десяти минут, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растает. Масса должна стать однородной и гладкой.
  • Теперь же шоколадную массу залить в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  • Аккуратно выровнять все лопаткой.

Шоколадный десерт: вкусный и изысканный, всего из 2 ингредиентов

  • Чтобы смесь хорошо распределилась, нужно несколько раз постучать формой по столу.
  • Отправить форму с шоколадной массой в холодильник на полтора часа.
  • Через полтора часа наша шоколадная масса успеет хорошо застыть.
  • Достать шоколадный десерт из холодильника, аккуратно извлечь его из формы, снять пергаментную бумагу.
  • Разрезать его на порционные кусочки при помощи горячего сухого ножа.
  • Сверху можно украсить орешками.

Шоколадный десерт: вкусный и изысканный, всего из 2 ингредиентов

  • Разложить кусочки вкусного шоколадного десерта на красивом блюде и подать к столу вместе с крепким чаем.

Шоколадный десерт: готов

Такой десерт всегда гарантирует отличный результат!

Приятного чаепития!

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