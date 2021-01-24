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Пирог со сметанной заливкой и ягодами: вкуснейший пирог из песочного теста с нежнейшей начинкой

Пирог со сметанной заливкой и ягодами получается очень вкусным! Ягоды же можете брать любые. Малину, клубнику, ежевику!

Пирог со сметанной заливкой и ягодами: ингредиенты

Пирог со сметанной заливкой и ягодами

На тесто

  1. 2 (две) ст. ложки – сахара
  2. 300 (триста) гр – муки
  3. 2 (две) ст. ложки – сметаны
  4. 100 (сто) гр – сливочного масла
  5. Ванилин по вкусу

На начинку

  1. 300 (триста) гр – ягод
  2. 300 (триста) гр – сметаны
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  4. 1 (одна) шт – яйца
  5. 2 (две) ч. ложки – крахмала
  6. 1 (одна) ст. ложка – муки
  7. 120 (сто двадцать) гр – сахара для ягод

Рецепт пирога со сметанной заливкой и ягодами:

Пирог со сметанной заливкой и ягодами

  • Займемся тестом. В посуду влейте растопленное сливочное масло. Добавьте сметану, яйцо, перемешайте
  • Затем ванили и сахар. Перемешайте
  • Потихоньку добавьте муку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отправьте тесто в холодильник
  • Затем раскатайте его в тонкий пласт толщиной в один см
  • Дно формы застелите пергаментной бумагой. Бока формы сливочным маслом
  • И отправьте тесто в холодильник на 15 минут
  • А пока делаем заливку. Соедините сметану с яйцом. Добавьте 2 /3 сахара, 1 ч. ложку крахмала, ванилин и муку
  • Миксером взбивайте, пока сахар не растворится
  • К ягодам добавьте сахар и 1 ч. ложку крахмала
  • Перемешайте ягоды, но не повредите их
  • Форму с тестом достаньте и разложите на него ягоды
  • Затем залейте сметанной заливкой
  • Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут

Угощайтесь пирогом со сметанной заливкой и ягодами!

Пирог со сметанной заливкой и ягодами

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