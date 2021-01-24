Пирог со сметанной заливкой и ягодами: вкуснейший пирог из песочного теста с нежнейшей начинкой

Пирог со сметанной заливкой и ягодами получается очень вкусным! Ягоды же можете брать любые. Малину, клубнику, ежевику!
Пирог со сметанной заливкой и ягодами: ингредиенты
На тесто
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- 300 (триста) гр – муки
- 2 (две) ст. ложки – сметаны
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- Ванилин по вкусу
На начинку
- 300 (триста) гр – ягод
- 300 (триста) гр – сметаны
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 1 (одна) шт – яйца
- 2 (две) ч. ложки – крахмала
- 1 (одна) ст. ложка – муки
- 120 (сто двадцать) гр – сахара для ягод
Рецепт пирога со сметанной заливкой и ягодами:
- Займемся тестом. В посуду влейте растопленное сливочное масло. Добавьте сметану, яйцо, перемешайте
- Затем ванили и сахар. Перемешайте
- Потихоньку добавьте муку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отправьте тесто в холодильник
- Затем раскатайте его в тонкий пласт толщиной в один см
- Дно формы застелите пергаментной бумагой. Бока формы сливочным маслом
- И отправьте тесто в холодильник на 15 минут
- А пока делаем заливку. Соедините сметану с яйцом. Добавьте 2 /3 сахара, 1 ч. ложку крахмала, ванилин и муку
- Миксером взбивайте, пока сахар не растворится
- К ягодам добавьте сахар и 1 ч. ложку крахмала
- Перемешайте ягоды, но не повредите их
- Форму с тестом достаньте и разложите на него ягоды
- Затем залейте сметанной заливкой
- Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут
Угощайтесь пирогом со сметанной заливкой и ягодами!
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