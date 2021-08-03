Мини-муравейники со сгущёнкой. Элементарно приготовить и вкусно кушать

Мини-муравейники со сгущёнкой обязательно понравятся любителям торта «Муравейник».
Мини-муравейники со сгущёнкой: ингредиенты
- Мука — 1/2 кг. (половина килограмма)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Масло сливочное — 1 п. (одна пачка)
- Сахарная пудра — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — 0,35 ч. л
- Вареная сгущёнка — 1 б. (одна банка)
Рецепт приготовления:
- Масло необходимо заранее вынуть из холодильника.
- Взбейте масло и пудру, вбейте туда яйца.
- Муку соедините с разрыхлителем, все ингредиенты смешайте и замесите тесто.
- Тесто нужно вымешивать довольно быстро, чтобы оно получилось нежным и рассыпчатым.
- Создайте из теста лепёшку, оберните в плёнку и поместите в холодильник на полчаса, или больше.
- Разделите тесто на кусочки и пропустите через мясорубку.
- Полоски равномерно разложите на противне и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
- После зарумянивания всё смешайте и снова поставьте в духовку на 5 минут.
- Остудите, выложите в ёмкость и покрошите.
- Введите сгущёнку и перемешайте.
- Разложите по формам и подавайте остуженными.
Мини-муравейники со сгущёнкой — очень просто и вкусно.
Пеките на здоровье!
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