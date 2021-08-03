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Мини-муравейники со сгущёнкой. Элементарно приготовить и вкусно кушать

Мини-муравейники со сгущёнкой обязательно понравятся любителям торта «Муравейник».

Мини-муравейники со сгущёнкой: ингредиенты

Мини-муравейники со сгущёнкой

  1. Мука — 1/2 кг. (половина килограмма)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Масло сливочное — 1 п. (одна пачка)
  4. Сахарная пудра — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Разрыхлитель — 0,35 ч. л
  6. Вареная сгущёнка — 1 б. (одна банка)

Рецепт приготовления:

  • Масло необходимо заранее вынуть из холодильника.
  • Взбейте масло и пудру, вбейте туда яйца.
  • Муку соедините с разрыхлителем, все ингредиенты смешайте и замесите тесто.
  • Тесто нужно вымешивать довольно быстро, чтобы оно получилось нежным и рассыпчатым.
  • Создайте из теста лепёшку, оберните в плёнку и поместите в холодильник на полчаса, или больше.
  • Разделите тесто на кусочки и пропустите через мясорубку.
  • Полоски равномерно разложите на противне и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
  • После зарумянивания всё смешайте и снова поставьте в духовку на 5 минут.
  • Остудите, выложите в ёмкость и покрошите.
  • Введите сгущёнку и перемешайте.
  • Разложите по формам и подавайте остуженными.

Мини-муравейники со сгущёнкой — очень просто и вкусно.

Мини-муравейники со сгущёнкой. Элементарно приготовить и вкусно кушать 2

 

Пеките на здоровье!

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