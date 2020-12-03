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Ленивые бризоли: готовятся за минуты, съедаются за секунды

Ленивые бризоли! Рекомендуем Вам приготовить вместе с нами вкусные ленивые бризоли. В отличие от настоящих бризолей готовится они очень быстро и из доступных всем продуктов.

Ленивые бризоли: ингредиенты

Ленивые бризоли

Для основы:

  • два яйца
  • сто граммов мясного фарша (фарш можно брать любой)
  • столовая ложка молока
  • четверть чайной ложки соли
  • черный перец – по вкусу

Для начинки:

  • сто пятьдесят граммов шампиньонов
  • один маринованный огурец
  • две столовые ложки тертого сыра
  • столовая ложка сметаны
  • половина чайной ложки горчицы
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • три столовые ложки растительного масла

Ленивые бризоли: как же готовить

Для начала надо подготовить начинку:

  • Шампиньоны почистить салфеткой, чтобы снять верхнюю кожицу и порезать мелким кубиком.
  • Небольшое количество растительного масла влить в сковороду.
  • Запустить туда нарезанные шампиньоны.

Ленивые бризоли

  • Посолить, перемешать и дать грибам немного остыть.
  • Затем переложить остывшие грибы в глубокую миску.
  • Маринованный огурец нарезать мелким кубиком. Отправить огурцы к грибам.
  • Туда же доложить столовую ложку сметаны.
  • Чеснок почистить, пропустить через пресс к грибам и огурцу.
  • Добавить горчицу и все хорошо перемешать.
  • Сыр натереть на крупной терке и добавить к начинке.
  • Снова перемешать.

Нужно подготовить основу для бризолей:

Ленивые бризоли: готовятся за минуты, съедаются за секунды

  • В отдельную миску разбить яйца.
  • Туда же отправить мясной фарш
  • Добавить соль и черный молотый перец.
  • Долить столовую ложку молока и перемешать веником до получения однородной массы.
  • Получившуюся яично-мясную массу разделить пополам.
  • На сковороду налить растительное масло и разогреть его.

Ленивые бризоли: готовятся за минуты, съедаются за секунды

  • В разогретое масло отправить половину яично-мясной массы.
  • Равномерно распределить ее по поверхности.
  • Закрыть сковороду крышкой и прожарить получившуюся лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.

А теперь нужно собрать бризоли:

  • Прожаренную яично-мясную лепешку вновь перевернуть и на одну ее половину положить начинку.
  • Второй половиной лепешки прикрыть начинку.
  • Продержать в таком виде на огне еще полминутки.
  • Затем потушить огонь под сковородой.
  • Точно таким же образом прожарить и вторую половину яично-мясной массы.

Ленивые бризоли: готовятся за минуты, съедаются за секунды

Вот мы и приготовили наши ленивые бризоли.

Переложите их на плоскую тарелочку и подайте на стол.

Ленивые бризоли: готово

Приятного аппетита!

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