Ленивые бризоли: готовятся за минуты, съедаются за секунды

Ленивые бризоли! Рекомендуем Вам приготовить вместе с нами вкусные ленивые бризоли. В отличие от настоящих бризолей готовится они очень быстро и из доступных всем продуктов.
Ленивые бризоли: ингредиенты
Для основы:
- два яйца
- сто граммов мясного фарша (фарш можно брать любой)
- столовая ложка молока
- четверть чайной ложки соли
- черный перец – по вкусу
Для начинки:
- сто пятьдесят граммов шампиньонов
- один маринованный огурец
- две столовые ложки тертого сыра
- столовая ложка сметаны
- половина чайной ложки горчицы
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- три столовые ложки растительного масла
Ленивые бризоли: как же готовить
Для начала надо подготовить начинку:
- Шампиньоны почистить салфеткой, чтобы снять верхнюю кожицу и порезать мелким кубиком.
- Небольшое количество растительного масла влить в сковороду.
- Запустить туда нарезанные шампиньоны.
- Посолить, перемешать и дать грибам немного остыть.
- Затем переложить остывшие грибы в глубокую миску.
- Маринованный огурец нарезать мелким кубиком. Отправить огурцы к грибам.
- Туда же доложить столовую ложку сметаны.
- Чеснок почистить, пропустить через пресс к грибам и огурцу.
- Добавить горчицу и все хорошо перемешать.
- Сыр натереть на крупной терке и добавить к начинке.
- Снова перемешать.
Нужно подготовить основу для бризолей:
- В отдельную миску разбить яйца.
- Туда же отправить мясной фарш
- Добавить соль и черный молотый перец.
- Долить столовую ложку молока и перемешать веником до получения однородной массы.
- Получившуюся яично-мясную массу разделить пополам.
- На сковороду налить растительное масло и разогреть его.
- В разогретое масло отправить половину яично-мясной массы.
- Равномерно распределить ее по поверхности.
- Закрыть сковороду крышкой и прожарить получившуюся лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.
А теперь нужно собрать бризоли:
- Прожаренную яично-мясную лепешку вновь перевернуть и на одну ее половину положить начинку.
- Второй половиной лепешки прикрыть начинку.
- Продержать в таком виде на огне еще полминутки.
- Затем потушить огонь под сковородой.
- Точно таким же образом прожарить и вторую половину яично-мясной массы.
Вот мы и приготовили наши ленивые бризоли.
Переложите их на плоскую тарелочку и подайте на стол.
Ленивые бризоли: готово
Приятного аппетита!
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