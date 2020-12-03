Ленивые бризоли: готовятся за минуты, съедаются за секунды

Ленивые бризоли! Рекомендуем Вам приготовить вместе с нами вкусные ленивые бризоли. В отличие от настоящих бризолей готовится они очень быстро и из доступных всем продуктов.

Ленивые бризоли: ингредиенты

Для основы:

два яйца

сто граммов мясного фарша (фарш можно брать любой)

столовая ложка молока

четверть чайной ложки соли

черный перец – по вкусу

Для начинки:

сто пятьдесят граммов шампиньонов

один маринованный огурец

две столовые ложки тертого сыра

столовая ложка сметаны

половина чайной ложки горчицы

соль и черный молотый перец – по вкусу

три столовые ложки растительного масла

Ленивые бризоли: как же готовить

Для начала надо подготовить начинку:

Шампиньоны почистить салфеткой, чтобы снять верхнюю кожицу и порезать мелким кубиком.

Небольшое количество растительного масла влить в сковороду.

Запустить туда нарезанные шампиньоны.

Посолить, перемешать и дать грибам немного остыть.

Затем переложить остывшие грибы в глубокую миску.

Маринованный огурец нарезать мелким кубиком. Отправить огурцы к грибам.

Туда же доложить столовую ложку сметаны.

Чеснок почистить, пропустить через пресс к грибам и огурцу.

Добавить горчицу и все хорошо перемешать.

Сыр натереть на крупной терке и добавить к начинке.

Снова перемешать.

Нужно подготовить основу для бризолей:

В отдельную миску разбить яйца.

Туда же отправить мясной фарш

Добавить соль и черный молотый перец.

Долить столовую ложку молока и перемешать веником до получения однородной массы.

Получившуюся яично-мясную массу разделить пополам.

На сковороду налить растительное масло и разогреть его.

В разогретое масло отправить половину яично-мясной массы.

Равномерно распределить ее по поверхности.

Закрыть сковороду крышкой и прожарить получившуюся лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.

А теперь нужно собрать бризоли:

Прожаренную яично-мясную лепешку вновь перевернуть и на одну ее половину положить начинку.

Второй половиной лепешки прикрыть начинку.

Продержать в таком виде на огне еще полминутки.

Затем потушить огонь под сковородой.

Точно таким же образом прожарить и вторую половину яично-мясной массы.

Вот мы и приготовили наши ленивые бризоли.

Переложите их на плоскую тарелочку и подайте на стол.

Ленивые бризоли: готово

Приятного аппетита!