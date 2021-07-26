Как приготовить котлеты с сыром: о какой хитрости мне поведала свекровь

Котлеты можно готовить из разного мяса или сделать фарш ассорти, тогда блюдо получается очень вкусным, мягким и сочным. А еще в фарш можно добавить сыр, и тогда получатся очень оригинальные и ароматные котлетки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-фарш, 700 г;
-молоко, 3 ст.л;
-сыр, 120 г;
-яйцо, 1 шт;
-лук, 1 шт;
-батон, 100 г;
-сухари панировочные;
-соль, перец и специи по вкусу.
Процесс приготовления
Батон заливаем молоком и оставляем набухать.
Фарш заправляем тертым луком, солью и специями.
Совет: в фарш можно добавить укроп, ароматные травы.
Яйцо взбиваем и смешиваем с тертым сыром. Это сделает котлеты более сочными и добавит их вкусу новый оттенок
В фарш добавляем отжатый от молока хлеб, вымешиваем.
Добавляем в массу яйцо с сыром и хорошо вымешиваем фарш.
Формируем котлеты и панируем их в сухарях.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности на небольшом огне под крышкой.
Подаю котлетки с соусами, аджикой, гарнирами и салатами из свежих овощей.
Сырные котлеты получаются очень сочными внутри, ну и вкус их, конечно же, просто бесподобен
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