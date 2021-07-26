Как приготовить котлеты с сыром: о какой хитрости мне поведала свекровь

Котлеты можно готовить из разного мяса или сделать фарш ассорти, тогда блюдо получается очень вкусным, мягким и сочным. А еще в фарш можно добавить сыр, и тогда получатся очень оригинальные и ароматные котлетки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-фарш, 700 г;

-молоко, 3 ст.л;

-сыр, 120 г;

-яйцо, 1 шт;

-лук, 1 шт;

-батон, 100 г;

-сухари панировочные;

-соль, перец и специи по вкусу.

Процесс приготовления

Батон заливаем молоком и оставляем набухать.

Фарш заправляем тертым луком, солью и специями.

Совет: в фарш можно добавить укроп, ароматные травы.

Яйцо взбиваем и смешиваем с тертым сыром. Это сделает котлеты более сочными и добавит их вкусу новый оттенок

В фарш добавляем отжатый от молока хлеб, вымешиваем.

Добавляем в массу яйцо с сыром и хорошо вымешиваем фарш.

Формируем котлеты и панируем их в сухарях.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности на небольшом огне под крышкой.

Подаю котлетки с соусами, аджикой, гарнирами и салатами из свежих овощей.