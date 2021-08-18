Баклажаны как мясо. Оторваться невозможно: зимой едим их с удовольствием

Такие баклажаны станут идеальным дополнением к любым гарнирам. К примеру, очень вкусно с жареной картошкой или пюре, по-крестьянски в горшочках.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 1.5 кг;

перец болгарский, 3 шт;

чеснок, 1 головка;

масло растительное, 60 мл;

уксус 9 %, 25 мл;

сахар, 1.5 ст.л;

соль, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Баклажаны режем брусками. Если вы не уверены в сорте овощей, тогда посыпаем солью и оставляем на 20 минут, чтобы соль вывела горечь. Но сегодня почти нет таких баклажан с горечью, поэтому этот этап пропускайте.

Сладкий перец и чеснок измельчаем при помощи блендера на мелкие кусочки.

Баклажаны бросаем в кипящую воду и после закипания варим 5 минут, вынимаем в дуршлаг и даем хорошо стечь.

Баклажаны смешиваем с измельченными овощами, добавляем уксус и растительное масло, соль и сахар, перемешиваем, доводим до кипения и варим 5 минут.

Раскладываем горячий салат в стерилизованные банки, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.