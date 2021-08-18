Баклажаны как мясо. Оторваться невозможно: зимой едим их с удовольствием

Такие баклажаны станут идеальным дополнением к любым гарнирам. К примеру, очень вкусно с жареной картошкой или пюре, по-крестьянски в горшочках.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 1.5 кг;
перец болгарский, 3 шт;
чеснок, 1 головка;
масло растительное, 60 мл;
уксус 9 %, 25 мл;
сахар, 1.5 ст.л;
соль, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Баклажаны режем брусками. Если вы не уверены в сорте овощей, тогда посыпаем солью и оставляем на 20 минут, чтобы соль вывела горечь. Но сегодня почти нет таких баклажан с горечью, поэтому этот этап пропускайте.
Сладкий перец и чеснок измельчаем при помощи блендера на мелкие кусочки.
Баклажаны бросаем в кипящую воду и после закипания варим 5 минут, вынимаем в дуршлаг и даем хорошо стечь.
Баклажаны смешиваем с измельченными овощами, добавляем уксус и растительное масло, соль и сахар, перемешиваем, доводим до кипения и варим 5 минут.
Раскладываем горячий салат в стерилизованные банки, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.
Баклажаны просто изумительные, очень вкусные, с ярким, аппетитным ароматом. При подаче на стол, можно немного приспать грибной приправой и добавить ложку растительного нерафинированного масла.
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