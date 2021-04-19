Творожный кекс Нежность. Простой десерт за 30 минут с изюмом

Творожный кекс Нежность полностью соответствует своему названию. Кекс получается невероятно нежным и приятно дополнит Ваш утренний чай или кофе.

Творог — продукт, который постоянно имеется в нашем холодильнике. Иногда я стараюсь не «закармливать» своих и готовлю что-то иное, для разнообразия. Вкусная выпечка для домашнего чаепития всегда расходится на ура. . И ещё этот кекс может служить заменой кулича, если совсем нет времени заморачиваться с дрожжевым тестом.

Творожный кекс Нежность: ингредиенты

Мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Творог – 130 г. (сто тридцать грамм) Яйцо крупное – 1 шт. (одна штука) Мягкое сливочное масло – 80 г. (восемьдесят грамм) Сахар – 100 г. (сто грамм) Изюм или другие сухофрукты (по желанию) – 80 г. (восемьдесят грамм) Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки) Щепотка ванилина и соли

Пошаговое приготовление:

Взбейте сливочное масло и сахар миксером примерно 5 минут.

Добавьте в массу творог и взбейте ещё раз.

Патом добавьте яйцо и перемешайте.

Смешайте муку с разрыхлителем, ванилином, солью и просейте в тесто. Перемешайте миксером до однородности. В тесто можете добавить изюм.

Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте мукой дно и бока, вылейте тесто.

Выпекайте тесто 30-40 минут при температуре 170 градусов.

Творожный кекс Нежность буквально растает у Вас во рту.

Пеките на здоровье!