Творожный кекс Нежность. Простой десерт за 30 минут с изюмом

Творожный кекс Нежность полностью соответствует своему названию. Кекс получается невероятно нежным и приятно дополнит Ваш утренний чай или кофе.
Творог — продукт, который постоянно имеется в нашем холодильнике. Иногда я стараюсь не «закармливать» своих и готовлю что-то иное, для разнообразия. Вкусная выпечка для домашнего чаепития всегда расходится на ура. . И ещё этот кекс может служить заменой кулича, если совсем нет времени заморачиваться с дрожжевым тестом.
Творожный кекс Нежность: ингредиенты
- Мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Творог – 130 г. (сто тридцать грамм)
- Яйцо крупное – 1 шт. (одна штука)
- Мягкое сливочное масло – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Изюм или другие сухофрукты (по желанию) – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
- Щепотка ванилина и соли
Пошаговое приготовление:
- Взбейте сливочное масло и сахар миксером примерно 5 минут.
- Добавьте в массу творог и взбейте ещё раз.
- Патом добавьте яйцо и перемешайте.
- Смешайте муку с разрыхлителем, ванилином, солью и просейте в тесто. Перемешайте миксером до однородности. В тесто можете добавить изюм.
- Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте мукой дно и бока, вылейте тесто.
- Выпекайте тесто 30-40 минут при температуре 170 градусов.
Творожный кекс Нежность буквально растает у Вас во рту.
Пеките на здоровье!
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