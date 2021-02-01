Лучшее тесто без дрожжей для пирожков с капустой. Пирожки в духовке, на пару и жареные

Пирожки с таким творожным тестом получаются мягкими, пышными, остаются свежими еще долго. Начинку вы можете делать самую разную, не обязательно из капусты, очень вкусно получается с мясом, грибами, яйцами, можно использовать и сладкие наполнители.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 250 г;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 200 г;
- соль щепотка;
- сода, гашенная уксусом, 1 ч.л;
- сахар, 1 ст.л;
- сметана, 2 ст.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- капуста, 300 г;
- морковь и лук по 1 шт;
- соль, перец, лавровый лист, зелень.
Процесс приготовления
В просеянную муку (большую часть) добавляем соль и сахар, перебитый блендером творог и яйцо, соду. Перемешиваем массу и вымешиваем тесто, постепенно всыпая остаток муки.
Тесто будет немного липкое, поэтому руки смазываем растительным маслом.
Укладываем тесто в пакет и отправляем на 15 минут в морозильную камеру.
Тушим лук с морковью и капустой, солим и перчим по вкусу. Если любите, тогда добавьте еще и зелени. Остужаем.
Делим тесто на 16 кусочков.
Формируем пирожки с капустной начинкой.
Такие пирожки можно запекать в духовке, обжаривать на сковороде или готовить на пару.
Противень застилаем пергаментом и запекаем пирожки при 180 градусах около 15 минут.
На сковороде обжариваем с двух сторон до румяности.
На пару готовим от 7 до 10 минут.
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