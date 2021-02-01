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Лучшее тесто без дрожжей для пирожков с капустой. Пирожки в духовке, на пару и жареные

Пирожки с таким творожным тестом получаются мягкими, пышными, остаются свежими еще долго. Начинку вы можете делать самую разную, не обязательно из капусты, очень вкусно получается с мясом, грибами, яйцами, можно использовать и сладкие наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 250 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 200 г;
  • соль щепотка;
  • сода, гашенная уксусом, 1 ч.л;
  • сахар, 1 ст.л;
  • сметана, 2 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • капуста, 300 г;
  • морковь и лук по 1 шт;
  • соль, перец, лавровый лист, зелень.

Процесс приготовления

В просеянную муку (большую часть) добавляем соль и сахар, перебитый блендером творог и яйцо, соду. Перемешиваем массу и вымешиваем тесто, постепенно всыпая остаток муки.

Тесто будет немного липкое, поэтому руки смазываем растительным маслом.

Укладываем тесто в пакет и отправляем на 15 минут в морозильную камеру.

Тушим лук с морковью и капустой, солим и перчим по вкусу. Если любите, тогда добавьте еще и зелени. Остужаем.

Делим тесто на 16 кусочков.

Формируем пирожки с капустной начинкой.

Такие пирожки можно запекать в духовке, обжаривать на сковороде или готовить на пару.

Противень застилаем пергаментом и запекаем пирожки при 180 градусах около 15 минут.

Лучшее тесто без дрожжей для пирожков с капустой. Пирожки в духовке, на пару и жареные

На сковороде обжариваем с двух сторон до румяности.

На пару готовим от 7 до 10 минут.

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