Лучшее тесто без дрожжей для пирожков с капустой. Пирожки в духовке, на пару и жареные

Пирожки с таким творожным тестом получаются мягкими, пышными, остаются свежими еще долго. Начинку вы можете делать самую разную, не обязательно из капусты, очень вкусно получается с мясом, грибами, яйцами, можно использовать и сладкие наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 250 г;

яйцо, 1 шт;

мука, 200 г;

соль щепотка;

сода, гашенная уксусом, 1 ч.л;

сахар, 1 ст.л;

сметана, 2 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

капуста, 300 г;

морковь и лук по 1 шт;

соль, перец, лавровый лист, зелень.

Процесс приготовления

В просеянную муку (большую часть) добавляем соль и сахар, перебитый блендером творог и яйцо, соду. Перемешиваем массу и вымешиваем тесто, постепенно всыпая остаток муки.

Тесто будет немного липкое, поэтому руки смазываем растительным маслом.

Укладываем тесто в пакет и отправляем на 15 минут в морозильную камеру.

Тушим лук с морковью и капустой, солим и перчим по вкусу. Если любите, тогда добавьте еще и зелени. Остужаем.

Делим тесто на 16 кусочков.

Формируем пирожки с капустной начинкой.

Такие пирожки можно запекать в духовке, обжаривать на сковороде или готовить на пару.

Противень застилаем пергаментом и запекаем пирожки при 180 градусах около 15 минут.

На сковороде обжариваем с двух сторон до румяности.

На пару готовим от 7 до 10 минут.