Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Самое простое тесто вместе с мясной начинкой, станет одним из самых любимых блюд. Все готовится очень просто и быстро, а удовольствие от таких «пирожком» масса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 400 г;
  • вода, 1 стакан;
  • соль, 1 ч.л;
  • масло растительное, 2 – 3 ст.л;
  • фарш любой, 400 г;
  • лук зеленый и зелень;
  • масло растительное, около 60 мл;
  • соль, специи, масло сливочное.

Процесс приготовления

В воду вливаем растительное масло и солим, перемешиваем до однородности.

Муку просеиваем и всыпаем в воду, вымешиваем мягкое и эластичное тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.

На растительном масле обжариваем фарш, солим и перчим его, добавляем специи по вкусу и много рубленого зеленого лука и зелени. Хорошо вымешиваем массу.

Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Совет: фарш можно брать разный, но будет сочнее, если он будет немного жирным или просто добавьте сливочное масло.

Тесто делим на равные кусочки и каждый раскатываем в тонкий пласт. Очень тонкий.

Смазываем его растопленным сливочным маслом и раскладываем тонким слоем начинку.

Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Складываем один раз конвертом и смазываем поверхность маслом, опять складываем и снова смазываем.

Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Складывать нужно до того момента, пока не получится квадрат, который легко умещается в вашу сковороду.

Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Обжариваем в масле ( 3 ст. л.) на медленном огне до золотистого цвета.

Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Выкладываем на бумажные полотенца, потом перекладываем на блюдо.

Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Такие чебуреки получаются очень мягкими, тесто не резиновое, нежное. В качестве начинки берите все, что угодно, очень вкусно делать с соленым творогом и зеленью или сыром и зеленью, обжаренными грибами, зеленью с яйцом и т.д.

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