Соседка таджичка поделилась старинным рецептом вместо пирожков. Покоряет сразу, век живи, век учись

Самое простое тесто вместе с мясной начинкой, станет одним из самых любимых блюд. Все готовится очень просто и быстро, а удовольствие от таких «пирожком» масса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 400 г;

вода, 1 стакан;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 2 – 3 ст.л;

фарш любой, 400 г;

лук зеленый и зелень;

масло растительное, около 60 мл;

соль, специи, масло сливочное.

Процесс приготовления

В воду вливаем растительное масло и солим, перемешиваем до однородности.

Муку просеиваем и всыпаем в воду, вымешиваем мягкое и эластичное тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.

На растительном масле обжариваем фарш, солим и перчим его, добавляем специи по вкусу и много рубленого зеленого лука и зелени. Хорошо вымешиваем массу.

Совет: фарш можно брать разный, но будет сочнее, если он будет немного жирным или просто добавьте сливочное масло.

Тесто делим на равные кусочки и каждый раскатываем в тонкий пласт. Очень тонкий.

Смазываем его растопленным сливочным маслом и раскладываем тонким слоем начинку.

Складываем один раз конвертом и смазываем поверхность маслом, опять складываем и снова смазываем.

Складывать нужно до того момента, пока не получится квадрат, который легко умещается в вашу сковороду.

Обжариваем в масле ( 3 ст. л.) на медленном огне до золотистого цвета.

Выкладываем на бумажные полотенца, потом перекладываем на блюдо.

Такие чебуреки получаются очень мягкими, тесто не резиновое, нежное. В качестве начинки берите все, что угодно, очень вкусно делать с соленым творогом и зеленью или сыром и зеленью, обжаренными грибами, зеленью с яйцом и т.д.