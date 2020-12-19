Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт

Сегодня мы приготовим торт Спартак. Самый вкусный и удачный рецепт представим прямо сейчас. У этого торта потрясающе нежный крем, который впитывают слои, становясь воздушными и просто тают во рту.

Торт Спартак ингредиенты

В домашних условиях Торт Спартак тесто

Молоко — 6 ст. ложек

Сливочное масло — 50 гр.

Яйца — 2 шт.

Мед — две полные ст. ложки твердого или четыре ст. ложки жидкого

Уксус — 1 ст. ложка

Сахар — 1 стакан (200 гр)

Мука — 2,5 стакана (500 гр).

Торт Спартак рецепт крема

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 стакан

Мука — 2 ст. ложки

Сливочное масло — 400 гр.

Пошаговый рецепт приготовления нашего торта. Торт Спартак

Для приготовления теста 6 столовых ложек молока налейте в миску

Добавьте 50 гр. сливочного масла комнатной температуры

Добавьте мед и положите на водяную баню нагреваться

В отдельную миску разбейте два яйца и взбейте миксером

Постепенно добавляйте 1 стакан сахара

Снимите с водяной бани смесь и добавьте к взбитым с сахаром яйцам

Погасите 1 ч. ложку соды в 1 ст. ложке уксуса и добавьте в смесь

Добавьте 3-4 ст. ложки какао и взбейте

Добавьте 2,5 стакана, около 0,5 кг. муки, просеянной через сито

Как только тесто станет трудно взбивать миксером начните вымешивать его руками

Разделим тесто на 8-9 одинаковых шара

Накроем шарики влажным полотенцем, чтобы избежать высыхания, а тем временем, раскатаем и пропечем листы по очереди

Смажем противень растительным маслом и прямо на нем начнем раскатывать шары теста в круглый пласт диаметром 25 см.

Тесто получается очень эластичным и приятным

Листы пропекаются очень быстро, доходят до готовности примерно за 5 минут, будьте осторожны, не передержите

Отложите приготовленные листы в сторону, а тем временем, приступим к приготовлению крема

Для приготовления особого, вкусного крема для торта Спартак необходимо․

Налить в миску пол литра молока и отправить на огонь нагреваться

Тем временем, в другую тару разбить 2 яйца, добавить стакан сахара и взбить миксером

В нагретое, но не дошедшее до кипения молоко добавляем постепенно, ложками смесь сахара с яйцом

Добавьте 2 ст. ложки муки и взбивайте миксером или венчиком до тех пор, пока смесь не станет однородной без комочков

Вернем на слабый огонь и продолжим варить до тех пор, пока не станет плотной массой

Убираем с огня и даем слегка остыть

Тем временем хорошо взбиваем 400 гр. сливочного масла

Масло увеличится в объеме и станет белым и тогда добавим в него постепенно, ложка за ложкой, наш, уже остывший, крем

Этот крем приготовлен специально для торта Спартак и имеет особенный, нежный вкус.

Приступим к сборке слоев

Немного крема можем намазать на поверхность

Затем чередуем слоями листы и крем

А в конце приготовим глазурь, придающую торту роскошный вид

к 10 ст. ложкам молока добавим 50 гр. сливочного масла, 3 ст. ложки какао и 3 ст. ложки сахара

Варим на плите перемешивая и уже слегка остывшей глазурью покроем торт

Даем торту пропитаться два часа

А теперь приготовьте кофе и насладитесь вкусом.

Приятного аппетита!

Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт в Видео