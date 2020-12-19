Скатерть-Самобранка

5 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L17 декабря, 22:23
    КЛАССНОЕ СРЕДСТВО. РАНЬШЕ ТАКОЕ ДЕЛАЛА. СЕЙЧАС В НЕГО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮ СУХУЮ ГОРЧИЦУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЧУТЬ НАШАТЫРЯ. ХРАН...До блеска отмываю...
  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...
  • Марат Гималутдинов14 декабря, 9:28
    Представьте, как это жевать? Можно просто шишек погрызть.Салат Шишка: слоё...

Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт

Сегодня мы приготовим торт Спартак. Самый вкусный и удачный рецепт представим прямо сейчас. У этого торта потрясающе нежный крем, который впитывают слои, становясь воздушными и просто тают во рту.

Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт

Торт Спартак ингредиенты

В домашних условиях Торт Спартак тесто

  • Молоко — 6 ст. ложек
  • Сливочное масло — 50 гр.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мед — две полные ст. ложки твердого или четыре ст. ложки жидкого
  • Уксус — 1 ст. ложка
  • Сахар — 1 стакан (200 гр)
  • Мука — 2,5 стакана (500 гр).

Торт Спартак рецепт крема

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 2 ст. ложки
  • Сливочное масло — 400 гр.

Пошаговый рецепт приготовления нашего торта. Торт Спартак

  • Для приготовления теста 6 столовых ложек молока налейте в миску
  • Добавьте 50 гр. сливочного масла комнатной температуры
  • Добавьте мед и положите на водяную баню нагреваться
  • В отдельную миску разбейте два яйца и взбейте миксером
  • Постепенно добавляйте 1 стакан сахара
  • Снимите с водяной бани смесь и добавьте к взбитым с сахаром яйцам
  • Погасите 1 ч. ложку соды в 1 ст. ложке уксуса и добавьте в смесь
  • Добавьте 3-4 ст. ложки какао и взбейте

Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт

  • Добавьте 2,5 стакана, около 0,5 кг. муки, просеянной через сито
  • Как только тесто станет трудно взбивать миксером начните вымешивать его руками
  • Разделим тесто на 8-9 одинаковых шара
  • Накроем шарики влажным полотенцем, чтобы избежать высыхания, а тем временем, раскатаем и пропечем листы по очереди
  • Смажем противень растительным маслом и прямо на нем начнем раскатывать шары теста в круглый пласт диаметром 25 см.
  • Тесто получается очень эластичным и приятным
  • Листы пропекаются очень быстро, доходят до готовности примерно за 5 минут, будьте осторожны, не передержите
  • Отложите приготовленные листы в сторону, а тем временем, приступим к приготовлению крема

Для приготовления особого, вкусного крема для торта Спартак необходимо․

  • Налить в миску пол литра молока и отправить на огонь нагреваться
  • Тем временем, в другую тару разбить 2 яйца, добавить стакан сахара и взбить миксером
  • В нагретое, но не дошедшее до кипения молоко добавляем постепенно, ложками смесь сахара с яйцом
  • Добавьте 2 ст. ложки муки и взбивайте миксером или венчиком до тех пор, пока смесь не станет однородной без комочков
  • Вернем на слабый огонь и продолжим варить до тех пор, пока не станет плотной массой
  • Убираем с огня и даем слегка остыть
  • Тем временем хорошо взбиваем 400 гр. сливочного масла
  • Масло увеличится в объеме и станет белым и тогда добавим в него  постепенно, ложка за ложкой, наш, уже остывший, крем
  • Этот крем приготовлен специально для торта Спартак и имеет особенный, нежный вкус.
  • Приступим к сборке слоев
  • Немного крема можем намазать на поверхность

Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт

  • Затем чередуем слоями листы и крем
  • А в конце приготовим глазурь, придающую торту роскошный вид
  • к 10 ст. ложкам молока добавим 50 гр. сливочного масла, 3 ст. ложки какао и 3 ст. ложки сахара
  • Варим на плите перемешивая и уже слегка остывшей глазурью покроем торт
  • Даем торту пропитаться два часа
  • А теперь приготовьте кофе и насладитесь вкусом.

Приятного аппетита!

Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт в Видео

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх