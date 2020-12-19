Торт Спартак. Самый удачный и вкусный рецепт

Сегодня мы приготовим торт Спартак. Самый вкусный и удачный рецепт представим прямо сейчас. У этого торта потрясающе нежный крем, который впитывают слои, становясь воздушными и просто тают во рту.
Торт Спартак ингредиенты
В домашних условиях Торт Спартак тесто
- Молоко — 6 ст. ложек
- Сливочное масло — 50 гр.
- Яйца — 2 шт.
- Мед — две полные ст. ложки твердого или четыре ст. ложки жидкого
- Уксус — 1 ст. ложка
- Сахар — 1 стакан (200 гр)
- Мука — 2,5 стакана (500 гр).
Торт Спартак рецепт крема
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 1 стакан
- Мука — 2 ст. ложки
- Сливочное масло — 400 гр.
Пошаговый рецепт приготовления нашего торта. Торт Спартак
- Для приготовления теста 6 столовых ложек молока налейте в миску
- Добавьте 50 гр. сливочного масла комнатной температуры
- Добавьте мед и положите на водяную баню нагреваться
- В отдельную миску разбейте два яйца и взбейте миксером
- Постепенно добавляйте 1 стакан сахара
- Снимите с водяной бани смесь и добавьте к взбитым с сахаром яйцам
- Погасите 1 ч. ложку соды в 1 ст. ложке уксуса и добавьте в смесь
- Добавьте 3-4 ст. ложки какао и взбейте
- Добавьте 2,5 стакана, около 0,5 кг. муки, просеянной через сито
- Как только тесто станет трудно взбивать миксером начните вымешивать его руками
- Разделим тесто на 8-9 одинаковых шара
- Накроем шарики влажным полотенцем, чтобы избежать высыхания, а тем временем, раскатаем и пропечем листы по очереди
- Смажем противень растительным маслом и прямо на нем начнем раскатывать шары теста в круглый пласт диаметром 25 см.
- Тесто получается очень эластичным и приятным
- Листы пропекаются очень быстро, доходят до готовности примерно за 5 минут, будьте осторожны, не передержите
- Отложите приготовленные листы в сторону, а тем временем, приступим к приготовлению крема
Для приготовления особого, вкусного крема для торта Спартак необходимо․
- Налить в миску пол литра молока и отправить на огонь нагреваться
- Тем временем, в другую тару разбить 2 яйца, добавить стакан сахара и взбить миксером
- В нагретое, но не дошедшее до кипения молоко добавляем постепенно, ложками смесь сахара с яйцом
- Добавьте 2 ст. ложки муки и взбивайте миксером или венчиком до тех пор, пока смесь не станет однородной без комочков
- Вернем на слабый огонь и продолжим варить до тех пор, пока не станет плотной массой
- Убираем с огня и даем слегка остыть
- Тем временем хорошо взбиваем 400 гр. сливочного масла
- Масло увеличится в объеме и станет белым и тогда добавим в него постепенно, ложка за ложкой, наш, уже остывший, крем
- Этот крем приготовлен специально для торта Спартак и имеет особенный, нежный вкус.
- Приступим к сборке слоев
- Немного крема можем намазать на поверхность
- Затем чередуем слоями листы и крем
- А в конце приготовим глазурь, придающую торту роскошный вид
- к 10 ст. ложкам молока добавим 50 гр. сливочного масла, 3 ст. ложки какао и 3 ст. ложки сахара
- Варим на плите перемешивая и уже слегка остывшей глазурью покроем торт
- Даем торту пропитаться два часа
- А теперь приготовьте кофе и насладитесь вкусом.
Приятного аппетита!
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