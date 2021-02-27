Муж попросил завтра приготовить еще. Очень вкусный рецепт куриных крылышек, понравится всем

Обжаренные в пиве куриные крылышки – это отличная закуска, блюдо для перекуса, пикника и даже для праздничного стола. Готовится все просто и быстро, а результат – просто идеальный. Для пикантности, добавляйте свои любимые специи для мяса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крылья куриные, 600 г;

пиво пшеничное, 150 мл;

паприка, 1 ч.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Крылышки промываем, удаляем все лишнее.

Совет: крылышки можно заменить любыми другими частями курицы. Если возьмете филе, тогда режем его на тонкие, продолговатые кусочки.

Просушиваем мысу бумажными полотенцами, разрезаем на 2 части.

Разогреваем растительное масло и обжариваем мясо по паре минут с каждой стороны.

Солим и перчим, посыпаем паприкой и специями по вкусу, перемешиваем и обжариваем несколько минут.

Вливаем пиво и жарим до того момента, пока не испариться вся жидкость.

Подаю просто в качестве закуски или блюда с разными гарнирами.