Муж попросил завтра приготовить еще. Очень вкусный рецепт куриных крылышек, понравится всем

Обжаренные в пиве куриные крылышки – это отличная закуска, блюдо для перекуса, пикника и даже для праздничного стола. Готовится все просто и быстро, а результат – просто идеальный. Для пикантности, добавляйте свои любимые специи для мяса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крылья куриные, 600 г;
- пиво пшеничное, 150 мл;
- паприка, 1 ч.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Крылышки промываем, удаляем все лишнее.
Совет: крылышки можно заменить любыми другими частями курицы. Если возьмете филе, тогда режем его на тонкие, продолговатые кусочки.
Просушиваем мысу бумажными полотенцами, разрезаем на 2 части.
Разогреваем растительное масло и обжариваем мясо по паре минут с каждой стороны.
Солим и перчим, посыпаем паприкой и специями по вкусу, перемешиваем и обжариваем несколько минут.
Вливаем пиво и жарим до того момента, пока не испариться вся жидкость.
Подаю просто в качестве закуски или блюда с разными гарнирами.
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