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Китайские жареные пельмени. Пельмени-пирожки придутся по вкусу всем

Китайские жареные пельмени — очень необычное и оригинальное блюдо.

Китайские жареные пельмени: ингредиенты

Китайские жареные пельмени

Начинка:

  1. Китайская капуста — 400-500 грамм (четыреста — пятьсот грамм)
  2. Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Свинина — 300 гр. (триста грамм)
  4. Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
  5. Сахар — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Устричный соус — 1 ат. л (одна столовая ложка)
  7. Соевый соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Имбирь — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Крахмал — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  10. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  11. Чёрный молотый перец — по вкусу

Тесто:

  1. Вода (кипяток) — 1 ст. (один стакан)
  2. Мука — 2 ст. (два стакана)
  3. Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Китайскую капусту мелко нарежьте, подсолите и оставьте примерно на десять минут, чтобы капуста пустила сок. После этого капусту отожмите, оставшуюся жидкость не выливайте, она пригодиться для приготовления теста.
  • Совет: сок капусты в тесте используется по желанию. Вместо китайской, можете использовать белокочанную капусту.
  • Измельчите репчатый лук.
  • Отжатую капусту  и измельчённый лук добавьте в фарш и хорошо перемешайте до однородности.
  • По желанию к этой массе можете добавить специи.
  • К однородной массе добавьте соевый и устричный соусы, сахар, тёртый имбирь, растительное масло и тщательно перемешайте.
  • Посолите на свой вкус.
  • После того, как фарш готов и хорошо вымешан, к нему добавьте крахмал и молотый чёрный перец. Консистенция фарша должна получиться вязкой, регулируйте её при помощи крахмала.
  • Фарш накройте крышкой и примерно на час отправьте в холодильник.
  • Жидкость, оставшуюся от капусты процедите через сито, при необходимости добавьте воду и доведите до кипения.
  • Просейте муку в удобную миску. Жидкость и муку лучше измерять одним и тем же стаканом.
  • Затем добавьте к муке соль, растительное масло и кипячёную воду, перемешайте всё сперва при помощи ложки, а затем вымесите руками.
  • Необходимо тщательно вымесить тесто до однородного, эластичного состояния. Затем скатайте его в шар и дайте отдохнуть около 15 минут.
  • Затем сделайте из теста небольшой бублик и разделите его на четыре части.
  • Возьмите одну часть теста и раскатайте в пласт толщиной 3-4 см, затем разрежьте его на кусочки и сделайте из них лепёшки.
  • Лепёшку необходимо раскатать так, чтобы получилась толстая середин и тонкие края.
  • Выложите на центр лепёшки фарш и соберите края, затем аккуратно сформируйте пирожок. Аналогичным образом поступите с остальными продуктами.
  • Теперь время обжаривания. Пельмень обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяного цвета.
  • Если мясо осталось сыроватым, можете потомить в духовке или на сковороде.

Китайские жареные пельмени получаются невероятно вкусными и сочными.

Китайские жареные пельмени. Пельмени-пирожки придутся по вкусу всем 2

Готовьте на здоровье!

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