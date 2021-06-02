Китайские жареные пельмени. Пельмени-пирожки придутся по вкусу всем

Китайские жареные пельмени — очень необычное и оригинальное блюдо.
Китайские жареные пельмени: ингредиенты
Начинка:
- Китайская капуста — 400-500 грамм (четыреста — пятьсот грамм)
- Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Свинина — 300 гр. (триста грамм)
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Устричный соус — 1 ат. л (одна столовая ложка)
- Соевый соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Имбирь — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Крахмал — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Тесто:
- Вода (кипяток) — 1 ст. (один стакан)
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Китайскую капусту мелко нарежьте, подсолите и оставьте примерно на десять минут, чтобы капуста пустила сок. После этого капусту отожмите, оставшуюся жидкость не выливайте, она пригодиться для приготовления теста.
- Совет: сок капусты в тесте используется по желанию. Вместо китайской, можете использовать белокочанную капусту.
- Измельчите репчатый лук.
- Отжатую капусту и измельчённый лук добавьте в фарш и хорошо перемешайте до однородности.
- По желанию к этой массе можете добавить специи.
- К однородной массе добавьте соевый и устричный соусы, сахар, тёртый имбирь, растительное масло и тщательно перемешайте.
- Посолите на свой вкус.
- После того, как фарш готов и хорошо вымешан, к нему добавьте крахмал и молотый чёрный перец. Консистенция фарша должна получиться вязкой, регулируйте её при помощи крахмала.
- Фарш накройте крышкой и примерно на час отправьте в холодильник.
- Жидкость, оставшуюся от капусты процедите через сито, при необходимости добавьте воду и доведите до кипения.
- Просейте муку в удобную миску. Жидкость и муку лучше измерять одним и тем же стаканом.
- Затем добавьте к муке соль, растительное масло и кипячёную воду, перемешайте всё сперва при помощи ложки, а затем вымесите руками.
- Необходимо тщательно вымесить тесто до однородного, эластичного состояния. Затем скатайте его в шар и дайте отдохнуть около 15 минут.
- Затем сделайте из теста небольшой бублик и разделите его на четыре части.
- Возьмите одну часть теста и раскатайте в пласт толщиной 3-4 см, затем разрежьте его на кусочки и сделайте из них лепёшки.
- Лепёшку необходимо раскатать так, чтобы получилась толстая середин и тонкие края.
- Выложите на центр лепёшки фарш и соберите края, затем аккуратно сформируйте пирожок. Аналогичным образом поступите с остальными продуктами.
- Теперь время обжаривания. Пельмень обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяного цвета.
- Если мясо осталось сыроватым, можете потомить в духовке или на сковороде.
Китайские жареные пельмени получаются невероятно вкусными и сочными.
Готовьте на здоровье!
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