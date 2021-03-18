Суп с картофельными клецками. Обязательно готовлю этот простой суп раза 3 в неделю

Суп с картофельными клецками получается очень вкусным, ароматным и в меру сытным. Готовить его проще простого.
Суп с картофельными клецками: ингредиенты
- пол кило — мяса
- морковь
- лук
- зелень
- картофель — 2 штуки
- 2 зубчика — чеснока
- 2 л — воды
На клецки
- 100 (сто) гр -муки
- 2 (две) шт — яиц
Рецепт приготовления:
- Приготовим бульон. Мясо используем абсолютно любое, на свой вкус. Обязательно убирайте пенку, добавьте в бульон лавровый лист, лук и соль. Бульон варите на небольшом огне и при неплотно закрытой крышке. Таким образом, он получится красивого светлого оттенка
- Морковь натрите на терке
- Лук нарежьте кубиками
- Картофель нарежьте кубиком
- Перед добавлением картофеля в бульон, его необходимо хорошо промыть, чтоб от крахмала бульон не стал мутным
- Как бульон будет готов, достаньте из кастрюли мясо, и добавьте в него картофель
- На сковороду влейте растительное масло, не много, чтоб суп не был забит маслом, и обжарьте, сначала, лук до полупрозрачного состояния, и потом морковь
- Теперь займемся клецками. Сначала взбейте яйца с солью, затем постепенно введите муку. Нам понадобится, приблизительно, 80 грамм. Тесто должно получиться средней густоты. Далее приготовьте кондитерский мешок. Затем выдавите немного теста и отрежьте его смоченными в воде ножницами. Так поступаем со всем тестом. Сам процесс не займет много времени, а клецки получаются одинаковыми
- После того, как клецки всплывут, варите их не больше трех минут. В конце можно добавить чеснок и зелень. Суп с картофельными клецками подавайте к столу!
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