Великолепный салат из консервированной рыбы к празднику

Ингредиенты:

консервированная рыба (любая, как в масле, так и в собственном соку) — 1 банка;

картофель отварной — 2 штуки;

яйца, вкрутую — 2 штуки;

маринованные огурцы — 2-3 штуки;

морковь — 1 крупная отварная,

салатный лук — 1 средняя головка;

майонез не жирный.

Приготовление:

Картофель, морковь и яйца нарезаем кубиками средней величины.

Лук мелко измельчаем. Также хорошо измельчаем маринованные огурцы.

С консервы сливаем всю жидкость и разминаем вилкой.

Выкладываем салат слоями. Поочередность выбирай на усмотрение, промазываем каждый слой майонезом.

Даем салату настояться несколько часов в холодильнике.

Приятного аппетита!