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Великолепный салат из консервированной рыбы к празднику

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Великолепный салат из консервированной рыбы к празднику

Ингредиенты:

консервированная рыба (любая, как в масле, так и в собственном соку) — 1 банка;
картофель отварной — 2 штуки;
яйца, вкрутую — 2 штуки;
маринованные огурцы — 2-3 штуки;
морковь — 1 крупная отварная,
салатный лук — 1 средняя головка;
майонез не жирный.

Приготовление:

Картофель, морковь и яйца нарезаем кубиками средней величины.
Лук мелко измельчаем. Также хорошо измельчаем маринованные огурцы.
С консервы сливаем всю жидкость и разминаем вилкой.
Выкладываем салат слоями. Поочередность выбирай на усмотрение, промазываем каждый слой майонезом.
Даем салату настояться несколько часов в холодильнике.

Приятного аппетита!

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