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Пельмени с сырой картошкой. Любимое блюдо детства

Пельмени с сырой картошкой намного сытнее и вкуснее, чем пельмени из картофельного пюре.

Пельмени с сырой картошкой: ингредиенты

Пельмени с сырой картошкой

  1. Вода — 300 мл. (триста миллилитров)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Мука — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  4. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Начинка:

  1. Свежее сало — 300 гр. (триста грамм)
  2. Картошка — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
  3. Чеснок — 2-3 з. (два-три зубчика)
  4. Лук репчатый — 1 г. (одна головка)
  5. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Приготовьте тесто: налейте в миску тёплую воду, добавьте соль и размешайте до полного её растворения.
  • Вбейте в миску с водой яйца, перемешайте до однородности.
  • Затем всыпьте просеянную муку и замесите тесто, оно должно получиться гладким. Сразу уберите его в пакет и начните готовить начинку.
  • Очистите картофель от кожуры, промойте и оставьте на какое-то время в воде, чтобы крахмал частично вышел.
  • Очистите лук и чеснок, пропустите все продукты через мясорубку, посолите, поперчите и перемешайте.
  • Раскатайте тесто в жгут, нарежьте порционными кусочками и раскатайте в лепёшки, на середину выложите начинку и слепите пельмени.
  • Налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту и доведите до кипения, посолите, вложите лавровый лист и душистый перец.
  • Пельмени выложите в кастрюлю, варите 5-6 минут.

Пельмени с сырой картошкой — вкус из детства, который никогда не забудется.

Пельмени с сырой картошкой. Любимое блюдо детства 2

Приятного аппетита!

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