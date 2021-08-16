Пельмени с сырой картошкой. Любимое блюдо детства

Пельмени с сырой картошкой намного сытнее и вкуснее, чем пельмени из картофельного пюре.
Пельмени с сырой картошкой: ингредиенты
- Вода — 300 мл. (триста миллилитров)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Начинка:
- Свежее сало — 300 гр. (триста грамм)
- Картошка — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
- Чеснок — 2-3 з. (два-три зубчика)
- Лук репчатый — 1 г. (одна головка)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте тесто: налейте в миску тёплую воду, добавьте соль и размешайте до полного её растворения.
- Вбейте в миску с водой яйца, перемешайте до однородности.
- Затем всыпьте просеянную муку и замесите тесто, оно должно получиться гладким. Сразу уберите его в пакет и начните готовить начинку.
- Очистите картофель от кожуры, промойте и оставьте на какое-то время в воде, чтобы крахмал частично вышел.
- Очистите лук и чеснок, пропустите все продукты через мясорубку, посолите, поперчите и перемешайте.
- Раскатайте тесто в жгут, нарежьте порционными кусочками и раскатайте в лепёшки, на середину выложите начинку и слепите пельмени.
- Налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту и доведите до кипения, посолите, вложите лавровый лист и душистый перец.
- Пельмени выложите в кастрюлю, варите 5-6 минут.
Пельмени с сырой картошкой — вкус из детства, который никогда не забудется.
Приятного аппетита!
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