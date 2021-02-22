Рецепты вкусных салатов: 9 оригинальных салатов как на праздничный, так и на повседневный стол

Салаты бывают разными: мясными, овощными, фруктовыми, рыбными…Ингредиенты можно менять и менять. Создавать собственные оригинальные шедевры! Я вам расскажу о рецептах салатов простых и вкусных!

Рецепты вкусных салатов: Салат «Березка» с куриным филе.

Один из самых популярных салатов. Отличный вариант для праздничного стола. Курица и грибы замечательно сочетаются друг с другом. Оформление в виде березки. Очень вкусно и сытно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

3 (три) шт — яиц 3 (три) шт — картофеля 2 (две) шт — куриной грудки 400 (четыреста) гр — шампиньонов майонез 100 (сто) гр — твердого сыра соль по вкусу петрушка растительное масло

Рецепт приготовления очень вкусного салата:

Грудку промойте и отварите до готовности

Картофель отварите в мундире

Яйца отварите

Помидоры промойте и нарежьте тонкой пластиной

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте грибы. Минут 15 у вас уйдет на это. Постоянно помешивайте. После чего грибы остудите

Куриную грудку нарежьте мелко

Картофель натрите на крупной терке и выложите в овальное блюдо

Немного посолите картофель и намажьте майонезом этот слой. Утрамбуйте

Поверх картофеля идет куриная грудка. Также посолите, смажьте майонезом и утрамбуйте

Следующий слой идут грибы. Слегка их посолите. Смажьте слегка майонезом и утрамбуйте

Яйца натрите на крупной терке и выложите поверх грибов. Салат накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник часа на два. Он пропитается

Он пропитается Оформлением займемся перед самой подачей. Сыр натрите мелко, и посыпьте верхним слоем. Сыр не утрамбовывайте. Он должен быть словно шубка. Легкая и пышная! Салат украсим листиками петрушки и полосками из грибов. Или же, можете взять чернослив, нарезать его полосочками, и украсить как березу. Очень вкусный салат готов к подаче на стол!

Салат Бунито.

Салат Бунито — это сочетание нежной курицы, воздушных отварных яиц, сытного сыра и пикантной моркови по-корейски. Если оригинально украсить готовое блюдо, можно подать гостям за праздничным столом!

Подготовим следующие ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — куриного филе 125 (сто двадцать пять) гр — морковки по-корейски 4 (четыре) шт — яиц 100 (сто) гр — твердого сыра майонез по вкусу соль по вкусу зелень для украшения салата

Рецепт приготовления:

В слегка подсоленной воде отварите куриное филе

Остудите его и нарежьте мелкими кусочками. Куриное филе идет первым слоем в нашем салате. Сразу выложите в салатницу

Морковь по-корейски немного нарежьте, чтобы она была более менее мелкой и выложите вторым слоем, на курицу. Смажьте морковь майонезом

Следующий слой тертый сыр, его тоже надо смазать майонезом

Яйца отварите и отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке и выложите следующим слоем. Смажьте майонезом

Следующий слой натертые желтки. Майонезом не смазываем. Салат украсьте по своему желанию Я взяла соломку моркови, сделала ромашку из белков, также мне понадобилась клюква и зелень. Отправьте салат в холодильник, часа на три, перед подачей. Так он пропитается и можно подавать на стол! Красота. Скорее отведайте этот очень вкусный салат!

Салат «Обжорка» с печенью.

Салат получается очень вкусным и сытным. Ингредиенты блюда отлично сочетаются между собой. Этот очень вкусный салат можно подать и гостям на праздничный стол!

Подготовим необходимые ингредиенты:

450 (четыреста пятьдесят) гр — печени куриной, или свиной, или говяжьей) 3 (три) шт — маринованных огурцов 3 (три) шт — лука 3 (три) шт — моркови пол баночки консервированного горошка соль, черный молотый перец по вкусу 200 (двести) гр — майонеза 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

У меня в салате куриная печень. Ее надо тщательно промыть. Отварить в слегка подсоленной воде. Минут двадцати будет достаточно. Печень остудите и нарежьте длинными кусочками

Маринованный огурцы очистите и нарежьте соломкой. Добавьте к печени

Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. И обжарьте лук с морковью на растительном масле. Остудите и потом добавьте к печени и огурцам

Заправьте салат майонезом и перемешайте. Я выложила горошек посередине, а печень с овощами по краям. Вы же оформить можете по желанию и своей фантазии. Сверху салат присыпьте черным молотым перцем. Очень аппетитно смотрится этот салат! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!

Салат с курицей, шампиньонами и сыром.

Куриная грудка очень хорошо сочетается с грибами. Поэтому салаты, приготовленные из этих продуктов, — очень вкусные и сытные. Любой твердый сыр, на ваш вкус, дополнит вкусовые качества.

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Подготовим необходимые ингредиенты:

400 (четыреста) гр — шампиньонов 2 (две) шт — куриной грудки 3 (три) шт — яиц 200 (двести) гр — твердого сыра растительное масло майонез или же сметана для заправки соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриное филе промойте тщательно и отварите в подсоленной воде

Яйца отварите

Остывшее куриное мясо нарежьте мелким кусочком

Грибы промойте и нарежьте тонкой пластинкой. Затем обжарьте их на растительном масле, минут 15 достаточно. В конце посолите их

Будем теперь салат собирать! Возьмите плоское блюдо. На него поставьте кулинарное кольцо. Сначала выложите куриное филе, утрамбуйте и сделайте майонезную сетку

Затем идут шампиньоны. Слегка утрамбуйте и смажьте майонезом

Яйца натрите на терке и уложите на грибы. Утрамбуйте, слегка посолите и смажьте майонезом

Затем разложите пышно натертый сыр. Укройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на пару часов. Перед подачей салат украсьте по желании. Я сделала цветочек из вареного яйца. Также красиво положила зелень. Невероятно аппетитно смотрится, так и хочется отведать этот очень вкусный салат!

Рецепты вкусных салатов: Рецепт салата с отварной рыбой.

В этом вкусном салате у нас будет отварная рыба, любая белая: хек, треска, минтай, пикша. Добавим зеленый горошек и соленые огурчики. Рецепт простой, но главное не избитый!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 (триста) гр — отварной белой рыбы 3 (три) шт — вареного яйца баночка зеленого горошка, консервированного 1 (одна) шт — лука 2 (две) шт — картофелины майонез или сметана (можно и смешать, по желанию) половина стакана кипятка 1 (одна) ч. ложка — сахара 1 (одна) ч. ложка — уксуса 70% 2 (две) шт — маринованного огурца соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Итак, первым делом замаринуем лук. Нарежьте лук полукольцами, сложите в посуду, залейте кипятком, добавьте уксус и сахар, перемешайте. И так постоит пусть полчаса. По истечении данного времени, слейте жидкость

Рыбу отварили. Отделите кости, и нарежьте маленькими кусочками

Картофель отварите и нарежьте кубиком

Яйца отварите, и нарежьте кубиком

Огурцы также нарежьте

Соедините все ингредиенты, добавьте консервированный зеленый горошек, заправьте майонезом (можно сметаной, можно 50 на 50, ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения). Посолите, поперчите по вкусу, и перемешайте. Украсьте зеленью перед подачей! Угощайтесь вкусным салатом!

Краснокочанная капуста по-корейски.

Вкуснейшее, ароматное, пряное, приятно — остренькое блюдо! Этот вкусный салат придется абсолютно каждому — по душе!

Подготовьте следующие ингредиенты:

400 (четыреста) гр — краснокочанной капусты 3 (три) зубчика -чеснока соль по вкусу 1 (одна) шт — моркови 1 (одна) ч. ложка -молотого кориандра 2 (две) ст. ложки — растительного масла 1 (одна) ч. ложка — смеси перцев молотых 2 (две) ч. ложки — сахара 2 (две) ч. ложки — 9% уксуса зелень для подачи

Рецепт приготовления:

Капусту нужно нашинковать тонко

Затем, немного посолите и помните руками. Добавьте морковь, натертую на корейской терке

Смешайте капусту и морковь, добавьте молотый кориандр, смесь молотых перцев, соль, сахар, растительное масло, измельченный чеснок, уксус

Все ингредиенты перемешайте и накройте крышкой посуду. Дайте постоять салату в холодильнике, полчаса

Выложите этот невероятно яркий, с обалденной цветовой гаммой салат на тарелку, горочкой. Посыпьте измельченной свежей зеленью и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Стручковая фасоль по-корейски.

Этот салат, пожалуй самое вкусное, что я ела из стручковой фасоли. Вы только представьте, кисло — сладенькая, остренькая фасоль, сочетается с морковью. Блюдо выглядит очень ярко и аппетитно!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 (одна) шт — моркови 250 (двести пятьдесят) гр — стручковой фасоли 2 (два) зубчика — чеснока соль по вкусу полторы ч. ложки — 9 % уксуса 1 (одна) ч. ложка — сахара пол ч. ложки — кориандра кунжут по половине чайной ложки — красного и черного молотого перца

Рецепт приготовления очень вкусного салата:

Промойте фасоль, залейте водой и отправьте на плиту. После закипания варите минут 8, не более. Затем, откиньте ее на дуршлаг, и промойте под проточной водой. Как только стечет вся вода, переложите стручковую фасоль в посуду

Морковь натрите на терке для корейской морковки. Добавьте ее к фасоли. Также добавьте измельченный чеснок

Налейте в салат уксус, растительное масло. Добавьте кориандр, соль, сахар, черный и красный молотые перцы

Перемешайте хорошенько. Накройте посуду с салатом и отправьте его в холодильник на пару часов. Чтобы вкусы приправ пропитали все ингредиенты

Выложите салат в салатницу горочкой, посыпьте кунжутом и подавайте к столу! Приятное сочетание цветов в этом простом в приготовлении, но очень вкусном салатике. Радуйте себя и ваших близких! На здоровье!

Салат «Бахор».

Словами не описать то, как вкусен этот салат! Освежающий салат узбекской кухни! Вообще, узбекская кухня, признана одной из самых вкусных в мире!

Для очень вкусного салата, нам понадобятся:

300 (триста) гр — говядины 2 (две) шт — помидоров 2 (две) шт — свежего огурца 1 (одна) шт — репчатого лука 1 (один) зубчик — чеснока 100 (сто) гр — твердого сыра 3 (три) шт — яиц 1 (один) пучок — петрушки, укропа майонез (или сметана, йогурт) по вкусу соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Говядину тщательно промойте и отварите в подсоленной воде. Варить где — то час, чтобы мясо было мягким. Остудите и нарежьте кубиком

Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком, после чего промойте под проточной водой. Так мы уберем горечь

Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком

Огурцы нарежьте тонкой соломкой

Помидоры нарежьте тонкой соломкой

В посуде соедините лук, огурцы, помидоры и измельченный чеснок

К овощам добавьте яйца и мясо

Сыр натрите на терке

Зелень измельчите

Добавьте в салат. Заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте блюдо в красивой посуде. Порадуйте своих родных и близких! На здоровье!

Кальмары, маринованные с луком и уксусом.

Готовится салат очень просто, его можно подать в качестве холодной закуски к повседневному или праздничному столу. Кальмары получаются в меру острыми, очень мягкими и вкусными.

Подготовим необходимые ингредиенты:

4 (четыре) тушки — кальмара 2 (две) шт — лаврового листа 1 (одна) шт — красного лука щепотка соли 4 (четыре) ст. ложки — уксуса 9% 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

Кальмаров тщательно следует промыть под холодной и проточной водой. Затем снять пленку

Вскипятить в кастрюле воду, и добавить в нее лавровый лист

Отправить кальмаров в кипящую воду и варить после закипания секунд 10, буквально. И сразу доставайте из воды

Таким образом, мясо кальмара получится мягким и нежным. А если же, переварить их, то мясо будет резиновым и твердым

Кальмаров нарежьте длинными полосками

Лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к кальмару. Затем посолите салат, добавить соль, растительное масло и уксус

Перемешайте салат и отправьте в холодильник часа на три

Кальмары, маринованные таким образом, получаются мягкими, нежными и приятно острыми. От такого пикантного и очень вкусного салата будут все в полном восторге! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Салат с ореховой заправкой.

Состав овощей в салате можно подобрать под свой вкус, ореховая заправка придаст блюду пикантность и очень интересные нотки. Попробуйте!

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт -болгарского перца 1 (одна) шт — помидоров 1 (одна) шт — огурца 100 (сто) гр — лист салата 1 (одна) шт — лука (красного)

Для заправки:

50 (пятьдесят) гр — грецких орехов 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) ст. ложка — бальзамического уксуса или винного уксуса соль и черный молотый перец по вкусу 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления: