Рецепты вкусных салатов: 9 оригинальных салатов как на праздничный, так и на повседневный стол

Салаты бывают разными: мясными, овощными, фруктовыми, рыбными…Ингредиенты можно менять и менять. Создавать собственные оригинальные шедевры! Я вам расскажу о рецептах салатов простых и вкусных!
Рецепты вкусных салатов: Салат «Березка» с куриным филе.
Один из самых популярных салатов. Отличный вариант для праздничного стола. Курица и грибы замечательно сочетаются друг с другом. Оформление в виде березки. Очень вкусно и сытно!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 3 (три) шт — яиц
- 3 (три) шт — картофеля
- 2 (две) шт — куриной грудки
- 400 (четыреста) гр — шампиньонов
- майонез
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- соль по вкусу
- петрушка
- растительное масло
Рецепт приготовления очень вкусного салата:
- Грудку промойте и отварите до готовности
- Картофель отварите в мундире
- Яйца отварите
- Помидоры промойте и нарежьте тонкой пластиной
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте грибы. Минут 15 у вас уйдет на это. Постоянно помешивайте. После чего грибы остудите
- Куриную грудку нарежьте мелко
- Картофель натрите на крупной терке и выложите в овальное блюдо
- Немного посолите картофель и намажьте майонезом этот слой. Утрамбуйте
- Поверх картофеля идет куриная грудка. Также посолите, смажьте майонезом и утрамбуйте
- Следующий слой идут грибы. Слегка их посолите. Смажьте слегка майонезом и утрамбуйте
- Яйца натрите на крупной терке и выложите поверх грибов. Салат накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник часа на два. Он пропитается
- Оформлением займемся перед самой подачей. Сыр натрите мелко, и посыпьте верхним слоем. Сыр не утрамбовывайте. Он должен быть словно шубка. Легкая и пышная! Салат украсим листиками петрушки и полосками из грибов. Или же, можете взять чернослив, нарезать его полосочками, и украсить как березу. Очень вкусный салат готов к подаче на стол!
Салат Бунито.
Салат Бунито — это сочетание нежной курицы, воздушных отварных яиц, сытного сыра и пикантной моркови по-корейски. Если оригинально украсить готовое блюдо, можно подать гостям за праздничным столом!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 250 (двести пятьдесят) гр — куриного филе
- 125 (сто двадцать пять) гр — морковки по-корейски
- 4 (четыре) шт — яиц
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- майонез по вкусу
- соль по вкусу
- зелень для украшения салата
Рецепт приготовления:
- В слегка подсоленной воде отварите куриное филе
- Остудите его и нарежьте мелкими кусочками. Куриное филе идет первым слоем в нашем салате. Сразу выложите в салатницу
- Морковь по-корейски немного нарежьте, чтобы она была более менее мелкой и выложите вторым слоем, на курицу. Смажьте морковь майонезом
- Следующий слой тертый сыр, его тоже надо смазать майонезом
- Яйца отварите и отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке и выложите следующим слоем. Смажьте майонезом
- Следующий слой натертые желтки. Майонезом не смазываем. Салат украсьте по своему желанию Я взяла соломку моркови, сделала ромашку из белков, также мне понадобилась клюква и зелень. Отправьте салат в холодильник, часа на три, перед подачей. Так он пропитается и можно подавать на стол! Красота. Скорее отведайте этот очень вкусный салат!
Салат «Обжорка» с печенью.
Салат получается очень вкусным и сытным. Ингредиенты блюда отлично сочетаются между собой. Этот очень вкусный салат можно подать и гостям на праздничный стол!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 450 (четыреста пятьдесят) гр — печени куриной, или свиной, или говяжьей)
- 3 (три) шт — маринованных огурцов
- 3 (три) шт — лука
- 3 (три) шт — моркови
- пол баночки консервированного горошка
- соль, черный молотый перец по вкусу
- 200 (двести) гр — майонеза
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- У меня в салате куриная печень. Ее надо тщательно промыть. Отварить в слегка подсоленной воде. Минут двадцати будет достаточно. Печень остудите и нарежьте длинными кусочками
- Маринованный огурцы очистите и нарежьте соломкой. Добавьте к печени
- Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. И обжарьте лук с морковью на растительном масле. Остудите и потом добавьте к печени и огурцам
- Заправьте салат майонезом и перемешайте. Я выложила горошек посередине, а печень с овощами по краям. Вы же оформить можете по желанию и своей фантазии. Сверху салат присыпьте черным молотым перцем. Очень аппетитно смотрится этот салат! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!
Салат с курицей, шампиньонами и сыром.
Куриная грудка очень хорошо сочетается с грибами. Поэтому салаты, приготовленные из этих продуктов, — очень вкусные и сытные. Любой твердый сыр, на ваш вкус, дополнит вкусовые качества.
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Подготовим необходимые ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — шампиньонов
- 2 (две) шт — куриной грудки
- 3 (три) шт — яиц
- 200 (двести) гр — твердого сыра
- растительное масло
- майонез или же сметана для заправки
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе промойте тщательно и отварите в подсоленной воде
- Яйца отварите
- Остывшее куриное мясо нарежьте мелким кусочком
- Грибы промойте и нарежьте тонкой пластинкой. Затем обжарьте их на растительном масле, минут 15 достаточно. В конце посолите их
- Будем теперь салат собирать! Возьмите плоское блюдо. На него поставьте кулинарное кольцо. Сначала выложите куриное филе, утрамбуйте и сделайте майонезную сетку
- Затем идут шампиньоны. Слегка утрамбуйте и смажьте майонезом
- Яйца натрите на терке и уложите на грибы. Утрамбуйте, слегка посолите и смажьте майонезом
- Затем разложите пышно натертый сыр. Укройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на пару часов. Перед подачей салат украсьте по желании. Я сделала цветочек из вареного яйца. Также красиво положила зелень. Невероятно аппетитно смотрится, так и хочется отведать этот очень вкусный салат!
Рецепты вкусных салатов: Рецепт салата с отварной рыбой.
В этом вкусном салате у нас будет отварная рыба, любая белая: хек, треска, минтай, пикша. Добавим зеленый горошек и соленые огурчики. Рецепт простой, но главное не избитый!
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 (триста) гр — отварной белой рыбы
- 3 (три) шт — вареного яйца
- баночка зеленого горошка, консервированного
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (две) шт — картофелины
- майонез или сметана (можно и смешать, по желанию)
- половина стакана кипятка
- 1 (одна) ч. ложка — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — уксуса 70%
- 2 (две) шт — маринованного огурца
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Итак, первым делом замаринуем лук. Нарежьте лук полукольцами, сложите в посуду, залейте кипятком, добавьте уксус и сахар, перемешайте. И так постоит пусть полчаса. По истечении данного времени, слейте жидкость
- Рыбу отварили. Отделите кости, и нарежьте маленькими кусочками
- Картофель отварите и нарежьте кубиком
- Яйца отварите, и нарежьте кубиком
- Огурцы также нарежьте
- Соедините все ингредиенты, добавьте консервированный зеленый горошек, заправьте майонезом (можно сметаной, можно 50 на 50, ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения). Посолите, поперчите по вкусу, и перемешайте. Украсьте зеленью перед подачей! Угощайтесь вкусным салатом!
Краснокочанная капуста по-корейски.
Вкуснейшее, ароматное, пряное, приятно — остренькое блюдо! Этот вкусный салат придется абсолютно каждому — по душе!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — краснокочанной капусты
- 3 (три) зубчика -чеснока
- соль по вкусу
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (одна) ч. ложка -молотого кориандра
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 1 (одна) ч. ложка — смеси перцев молотых
- 2 (две) ч. ложки — сахара
- 2 (две) ч. ложки — 9% уксуса
- зелень для подачи
Рецепт приготовления:
- Капусту нужно нашинковать тонко
- Затем, немного посолите и помните руками. Добавьте морковь, натертую на корейской терке
- Смешайте капусту и морковь, добавьте молотый кориандр, смесь молотых перцев, соль, сахар, растительное масло, измельченный чеснок, уксус
- Все ингредиенты перемешайте и накройте крышкой посуду. Дайте постоять салату в холодильнике, полчаса
- Выложите этот невероятно яркий, с обалденной цветовой гаммой салат на тарелку, горочкой. Посыпьте измельченной свежей зеленью и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
Стручковая фасоль по-корейски.
Этот салат, пожалуй самое вкусное, что я ела из стручковой фасоли. Вы только представьте, кисло — сладенькая, остренькая фасоль, сочетается с морковью. Блюдо выглядит очень ярко и аппетитно!
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 (одна) шт — моркови
- 250 (двести пятьдесят) гр — стручковой фасоли
- 2 (два) зубчика — чеснока
- соль по вкусу
- полторы ч. ложки — 9 % уксуса
- 1 (одна) ч. ложка — сахара
- пол ч. ложки — кориандра
- кунжут
- по половине чайной ложки — красного и черного молотого перца
Рецепт приготовления очень вкусного салата:
- Промойте фасоль, залейте водой и отправьте на плиту. После закипания варите минут 8, не более. Затем, откиньте ее на дуршлаг, и промойте под проточной водой. Как только стечет вся вода, переложите стручковую фасоль в посуду
- Морковь натрите на терке для корейской морковки. Добавьте ее к фасоли. Также добавьте измельченный чеснок
- Налейте в салат уксус, растительное масло. Добавьте кориандр, соль, сахар, черный и красный молотые перцы
- Перемешайте хорошенько. Накройте посуду с салатом и отправьте его в холодильник на пару часов. Чтобы вкусы приправ пропитали все ингредиенты
- Выложите салат в салатницу горочкой, посыпьте кунжутом и подавайте к столу! Приятное сочетание цветов в этом простом в приготовлении, но очень вкусном салатике. Радуйте себя и ваших близких! На здоровье!
Салат «Бахор».
Словами не описать то, как вкусен этот салат! Освежающий салат узбекской кухни! Вообще, узбекская кухня, признана одной из самых вкусных в мире!
Для очень вкусного салата, нам понадобятся:
- 300 (триста) гр — говядины
- 2 (две) шт — помидоров
- 2 (две) шт — свежего огурца
- 1 (одна) шт — репчатого лука
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 3 (три) шт — яиц
- 1 (один) пучок — петрушки, укропа
- майонез (или сметана, йогурт) по вкусу
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Говядину тщательно промойте и отварите в подсоленной воде. Варить где — то час, чтобы мясо было мягким. Остудите и нарежьте кубиком
- Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком, после чего промойте под проточной водой. Так мы уберем горечь
- Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
- Огурцы нарежьте тонкой соломкой
- Помидоры нарежьте тонкой соломкой
- В посуде соедините лук, огурцы, помидоры и измельченный чеснок
- К овощам добавьте яйца и мясо
- Сыр натрите на терке
- Зелень измельчите
- Добавьте в салат. Заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте блюдо в красивой посуде. Порадуйте своих родных и близких! На здоровье!
Кальмары, маринованные с луком и уксусом.
Готовится салат очень просто, его можно подать в качестве холодной закуски к повседневному или праздничному столу. Кальмары получаются в меру острыми, очень мягкими и вкусными.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 4 (четыре) тушки — кальмара
- 2 (две) шт — лаврового листа
- 1 (одна) шт — красного лука
- щепотка соли
- 4 (четыре) ст. ложки — уксуса 9%
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Кальмаров тщательно следует промыть под холодной и проточной водой. Затем снять пленку
- Вскипятить в кастрюле воду, и добавить в нее лавровый лист
- Отправить кальмаров в кипящую воду и варить после закипания секунд 10, буквально. И сразу доставайте из воды
- Таким образом, мясо кальмара получится мягким и нежным. А если же, переварить их, то мясо будет резиновым и твердым
- Кальмаров нарежьте длинными полосками
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к кальмару. Затем посолите салат, добавить соль, растительное масло и уксус
- Перемешайте салат и отправьте в холодильник часа на три
- Кальмары, маринованные таким образом, получаются мягкими, нежными и приятно острыми. От такого пикантного и очень вкусного салата будут все в полном восторге! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Салат с ореховой заправкой.
Состав овощей в салате можно подобрать под свой вкус, ореховая заправка придаст блюду пикантность и очень интересные нотки. Попробуйте!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт -болгарского перца
- 1 (одна) шт — помидоров
- 1 (одна) шт — огурца
- 100 (сто) гр — лист салата
- 1 (одна) шт — лука (красного)
Для заправки:
- 50 (пятьдесят) гр — грецких орехов
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ст. ложка — бальзамического уксуса или винного уксуса
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Сначала займемся ореховой заправкой для очень вкусного салата. Орехи измельчите в блендере. Чеснок измельчите и добавьте к орехам
- Затем к нашей массе добавьте масло, уксус, перец и соль
- Перемешайте нашу ароматную ореховую заправку
- Овощи промойте под проточной водой и нарежьте по желанию, произвольными кусочками
- В самом конце добавьте лист салат. Вместо лист салата можно взять пекинскую капусту. С ней тоже получается необычайно вкусно и сочно. А можно и то и то. Зелени много не бывает, как я люблю говорить! Поэтому кладите, не жалейте! Заправьте салат ореховым соусом и подавайте к столу. Вы удивитесь, как такой простой по составу салат, может быть таким вкусным! Да, отвечу я, может. В данном случае, необычным и оригинальным, его делает ореховая заправка. Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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