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Рецепты вкусных салатов: 9 оригинальных салатов как на праздничный, так и на повседневный стол

Салаты бывают разными: мясными, овощными, фруктовыми, рыбными…Ингредиенты можно менять и менять. Создавать собственные оригинальные шедевры! Я вам расскажу о рецептах салатов простых и вкусных!

Рецепты вкусных салатов: Салат «Березка» с куриным филе.

Один из самых популярных салатов. Отличный вариант для праздничного стола. Курица и грибы замечательно сочетаются друг с другом. Оформление в виде березки. Очень вкусно и сытно!

Рецепты вкусных салатов

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 3 (три) шт — картофеля
  3. 2 (две) шт — куриной грудки
  4. 400 (четыреста) гр — шампиньонов
  5. майонез
  6. 100 (сто) гр — твердого сыра
  7. соль по вкусу
  8. петрушка
  9. растительное масло

Рецепт приготовления очень вкусного салата:

  • Грудку промойте и отварите до готовности
  • Картофель отварите в мундире
  • Яйца отварите
  • Помидоры промойте и нарежьте тонкой пластиной
  • На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте грибы. Минут 15 у вас уйдет на это. Постоянно помешивайте. После чего грибы остудите
  • Куриную грудку нарежьте мелко
  • Картофель натрите на крупной терке и выложите в овальное блюдо
  • Немного посолите картофель и намажьте майонезом этот слой. Утрамбуйте
  • Поверх картофеля идет куриная грудка. Также посолите, смажьте майонезом и утрамбуйте
  • Следующий слой идут грибы. Слегка их посолите. Смажьте слегка майонезом и утрамбуйте
  • Яйца натрите на крупной терке и выложите поверх грибов. Салат накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник часа на два.
    Он пропитается
  • Оформлением займемся перед самой подачей. Сыр натрите мелко, и посыпьте верхним слоем. Сыр не утрамбовывайте. Он должен быть словно шубка. Легкая и пышная! Салат украсим листиками петрушки и полосками из грибов. Или же, можете взять чернослив, нарезать его полосочками, и украсить как березу. Очень вкусный салат готов к подаче на стол!

Салат Бунито.

Салат Бунито — это сочетание нежной курицы, воздушных отварных яиц, сытного сыра и пикантной моркови по-корейски. Если оригинально украсить готовое блюдо, можно подать  гостям за праздничным столом!

 

Рецепты вкусных салатов

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — куриного филе
  2. 125 (сто двадцать пять) гр — морковки по-корейски
  3. 4 (четыре) шт — яиц
  4. 100 (сто) гр — твердого сыра
  5. майонез по вкусу
  6. соль по вкусу
  7. зелень для украшения салата

Рецепт приготовления:

  • В слегка подсоленной воде отварите куриное филе
  • Остудите его и нарежьте мелкими кусочками. Куриное филе идет первым слоем в нашем салате. Сразу выложите в салатницу
  • Морковь по-корейски немного нарежьте, чтобы она была более менее мелкой и выложите вторым слоем, на курицу. Смажьте морковь майонезом
  • Следующий слой тертый сыр, его тоже надо смазать майонезом
  • Яйца отварите и отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке и выложите следующим слоем. Смажьте майонезом
  • Следующий слой натертые желтки. Майонезом не смазываем. Салат украсьте по своему желанию Я взяла соломку моркови, сделала ромашку из белков, также мне понадобилась клюква и зелень. Отправьте салат в холодильник, часа на три, перед подачей. Так он пропитается и можно подавать на стол! Красота. Скорее отведайте этот очень вкусный салат!

Салат «Обжорка» с печенью.

Салат получается очень вкусным и сытным. Ингредиенты блюда отлично сочетаются между собой. Этот очень вкусный салат можно подать и гостям на праздничный стол!

Рецепты вкусных салатов

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 450 (четыреста пятьдесят) гр — печени куриной, или свиной, или говяжьей)
  2. 3 (три) шт — маринованных огурцов
  3. 3 (три) шт — лука
  4. 3 (три) шт — моркови
  5. пол баночки консервированного горошка
  6. соль, черный молотый перец по вкусу
  7. 200 (двести) гр — майонеза
  8. 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • У меня в салате куриная печень. Ее надо тщательно промыть. Отварить в слегка подсоленной воде. Минут двадцати будет достаточно. Печень остудите и нарежьте длинными кусочками
  • Маринованный огурцы очистите и нарежьте соломкой. Добавьте к печени
  • Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. И обжарьте лук с морковью на растительном масле. Остудите и потом добавьте к печени и огурцам
  • Заправьте салат майонезом и перемешайте. Я выложила горошек посередине, а печень с овощами по краям. Вы же оформить можете по желанию и своей фантазии. Сверху салат присыпьте черным молотым перцем. Очень аппетитно смотрится этот салат! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!

Салат с курицей, шампиньонами и сыром.

Куриная грудка очень хорошо сочетается с грибами. Поэтому салаты, приготовленные из этих продуктов, — очень вкусные и сытные. Любой твердый сыр, на ваш вкус,  дополнит вкусовые качества.

.Рецепты вкусных салатов

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — шампиньонов
  2. 2 (две) шт — куриной грудки
  3. 3 (три) шт — яиц
  4. 200 (двести) гр — твердого сыра
  5. растительное масло
  6. майонез или же сметана для заправки
  7. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе промойте тщательно и отварите в подсоленной воде
  • Яйца отварите
  • Остывшее куриное мясо нарежьте мелким кусочком
  • Грибы промойте и нарежьте тонкой пластинкой. Затем обжарьте их на растительном масле, минут 15 достаточно. В конце посолите их
  • Будем теперь салат собирать! Возьмите плоское блюдо. На него поставьте кулинарное кольцо. Сначала выложите куриное филе, утрамбуйте и сделайте майонезную сетку
  • Затем идут шампиньоны. Слегка утрамбуйте и смажьте майонезом
  • Яйца натрите на терке и уложите на грибы. Утрамбуйте, слегка посолите и смажьте майонезом
  • Затем разложите пышно натертый сыр. Укройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на пару часов. Перед подачей салат украсьте по желании. Я сделала цветочек из вареного яйца. Также красиво положила зелень. Невероятно аппетитно смотрится, так и хочется отведать этот очень вкусный салат!

Рецепты вкусных салатов: Рецепт салата с отварной рыбой.

В этом вкусном салате у нас будет отварная рыба, любая белая: хек, треска, минтай, пикша. Добавим зеленый горошек и соленые огурчики. Рецепт простой, но главное не избитый!

 

Рецепты вкусных салатов

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 300 (триста) гр — отварной белой рыбы
  2. 3 (три) шт — вареного яйца
  3. баночка зеленого горошка, консервированного
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 2 (две) шт — картофелины
  6. майонез или сметана (можно и смешать, по желанию)
  7. половина стакана кипятка
  8. 1 (одна) ч. ложка — сахара
  9. 1 (одна) ч. ложка — уксуса 70%
  10. 2 (две) шт — маринованного огурца
  11. соль по вкусу
  12. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Итак, первым делом замаринуем лук. Нарежьте лук полукольцами, сложите в посуду, залейте кипятком, добавьте уксус и сахар, перемешайте. И так постоит пусть полчаса. По истечении данного времени, слейте жидкость
  • Рыбу отварили. Отделите кости, и нарежьте маленькими кусочками
  • Картофель отварите и нарежьте кубиком
  • Яйца отварите, и нарежьте кубиком
  • Огурцы также нарежьте
  • Соедините все ингредиенты, добавьте консервированный зеленый горошек, заправьте майонезом (можно сметаной, можно 50 на 50, ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения). Посолите, поперчите по вкусу, и перемешайте. Украсьте зеленью перед подачей! Угощайтесь вкусным салатом!

Краснокочанная капуста по-корейски.

Вкуснейшее, ароматное, пряное, приятно — остренькое блюдо! Этот вкусный салат придется абсолютно каждому — по душе!

Рецепты вкусных салатов

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — краснокочанной капусты
  2. 3 (три) зубчика  -чеснока
  3. соль по вкусу
  4. 1 (одна) шт — моркови
  5. 1 (одна) ч. ложка  -молотого кориандра
  6. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  7. 1 (одна) ч. ложка — смеси перцев молотых
  8. 2 (две) ч. ложки — сахара
  9. 2 (две) ч. ложки — 9% уксуса
  10. зелень для подачи

Рецепт приготовления:

  • Капусту нужно нашинковать тонко
  • Затем, немного посолите и помните руками. Добавьте морковь, натертую на корейской терке
  • Смешайте капусту и морковь, добавьте молотый кориандр, смесь молотых перцев, соль, сахар, растительное масло, измельченный чеснок, уксус
  • Все ингредиенты перемешайте и накройте крышкой посуду. Дайте постоять салату в холодильнике, полчаса
  • Выложите этот невероятно яркий, с обалденной цветовой гаммой салат на тарелку, горочкой. Посыпьте измельченной свежей зеленью и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Стручковая фасоль по-корейски.

Этот салат, пожалуй самое вкусное, что я ела из стручковой фасоли. Вы только представьте, кисло — сладенькая, остренькая фасоль, сочетается с морковью. Блюдо выглядит очень ярко и аппетитно!

Рецепты вкусных салатов

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — моркови
  2. 250 (двести пятьдесят) гр — стручковой фасоли
  3. 2 (два) зубчика — чеснока
  4. соль по вкусу
  5. полторы ч. ложки — 9 % уксуса
  6. 1 (одна) ч. ложка — сахара
  7. пол ч. ложки — кориандра
  8. кунжут
  9. по половине чайной ложки — красного и черного молотого перца

Рецепт приготовления очень вкусного салата:

  • Промойте фасоль, залейте водой и отправьте на плиту. После закипания варите минут 8, не более. Затем, откиньте ее на дуршлаг, и промойте под проточной водой. Как только стечет вся вода, переложите стручковую фасоль в посуду
  • Морковь натрите на терке для корейской морковки. Добавьте ее к фасоли. Также добавьте измельченный чеснок
  • Налейте в салат уксус, растительное масло. Добавьте кориандр, соль, сахар, черный и красный молотые перцы
  • Перемешайте хорошенько. Накройте посуду с салатом и отправьте его в холодильник на пару часов. Чтобы вкусы приправ пропитали все ингредиенты
  • Выложите салат в салатницу горочкой, посыпьте кунжутом и подавайте к столу! Приятное сочетание цветов в этом простом в приготовлении, но очень вкусном салатике. Радуйте себя и ваших близких! На здоровье!

Салат «Бахор».

Словами не описать то, как вкусен этот салат! Освежающий салат узбекской кухни! Вообще, узбекская кухня, признана одной из самых вкусных в мире!

Рецепты вкусных салатов

Для очень вкусного салата, нам понадобятся:

  1. 300 (триста) гр — говядины
  2. 2 (две) шт — помидоров
  3. 2 (две) шт — свежего огурца
  4. 1 (одна) шт — репчатого лука
  5. 1 (один) зубчик — чеснока
  6. 100 (сто) гр — твердого сыра
  7. 3 (три) шт — яиц
  8. 1 (один) пучок — петрушки, укропа
  9. майонез (или сметана, йогурт) по вкусу
  10. соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Говядину тщательно промойте и отварите в подсоленной воде. Варить где — то час, чтобы мясо было мягким. Остудите и нарежьте кубиком
  • Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком, после чего промойте под проточной водой. Так мы уберем горечь
  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Огурцы нарежьте тонкой соломкой
  • Помидоры нарежьте тонкой соломкой
  • В посуде соедините лук, огурцы, помидоры и измельченный чеснок
  • К овощам добавьте яйца и мясо
  • Сыр натрите на терке
  • Зелень измельчите
  • Добавьте в салат. Заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте блюдо в красивой посуде. Порадуйте своих родных и близких! На здоровье!

Кальмары, маринованные с луком и уксусом.

Готовится салат очень просто, его можно подать в качестве холодной закуски к повседневному или праздничному столу. Кальмары получаются в меру острыми, очень мягкими и вкусными.

Рецепты вкусных салатов

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 4 (четыре) тушки — кальмара
  2. 2 (две) шт — лаврового листа
  3. 1 (одна) шт — красного лука
  4. щепотка  соли
  5. 4 (четыре) ст. ложки — уксуса 9%
  6. 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Кальмаров тщательно следует промыть под холодной и проточной водой. Затем снять пленку
  • Вскипятить в кастрюле воду, и добавить в нее лавровый лист
  • Отправить кальмаров в кипящую воду и варить после закипания секунд 10, буквально. И сразу доставайте из воды
  • Таким образом, мясо кальмара получится мягким и нежным. А если же, переварить их, то мясо будет резиновым и твердым
  • Кальмаров нарежьте длинными полосками
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к кальмару. Затем посолите салат, добавить соль, растительное масло и уксус
  • Перемешайте салат и отправьте в холодильник часа на три
  • Кальмары, маринованные таким образом, получаются мягкими, нежными и приятно острыми. От такого пикантного и очень вкусного салата будут все в полном восторге! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Салат с ореховой заправкой.

Состав овощей в салате можно подобрать под свой вкус, ореховая заправка придаст блюду пикантность и очень интересные нотки. Попробуйте!

Рецепты вкусных салатов

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт -болгарского перца
  2. 1 (одна) шт  — помидоров
  3. 1 (одна) шт — огурца
  4. 100 (сто) гр — лист салата
  5. 1 (одна) шт — лука (красного)

Для заправки:

  1. 50 (пятьдесят) гр — грецких орехов
  2. 3 (три) зубчика — чеснока
  3. 1 (одна) ст. ложка — бальзамического уксуса или винного уксуса
  4. соль и черный молотый перец по вкусу
  5. 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Сначала займемся ореховой заправкой для очень вкусного салата. Орехи измельчите в блендере. Чеснок измельчите и добавьте к орехам
  • Затем к нашей массе добавьте масло, уксус, перец и соль
  • Перемешайте нашу ароматную ореховую заправку
  • Овощи промойте под проточной водой и нарежьте по желанию, произвольными кусочками
  • В самом конце добавьте лист салат. Вместо лист салата можно взять пекинскую капусту. С ней тоже получается необычайно вкусно и сочно. А можно и то и то. Зелени много не бывает, как я люблю говорить! Поэтому кладите, не жалейте! Заправьте салат ореховым соусом и подавайте к столу. Вы удивитесь, как такой простой по составу салат, может быть таким вкусным! Да, отвечу я, может. В данном случае, необычным и оригинальным, его делает ореховая заправка. Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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