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Закуска из печени и муки. Рецепт от итальянской свекрови

Закуска из печени и муки получается очень питательной, сочной и полезной. Её можно приготовить детям на завтрак или просто к вечернему чаю.

Закуска из печени и муки: ингредиенты

Закуска из печени и муки

  1. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Печень говяжья — 300 гр. (триста грамм)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Сода — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Вода — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  6. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  7. Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Соду насыпьте в миску с водой и тщательно перемешайте, добавьте туда кусочки нарезанной говяжьей печени, так она получится более мягкой, без специфического запаха.
  • Яйца отварите, разберите желтки на белки и натрите на тёрке, затем приготовьте соус — майонез смешайте с измельчённым чесноком.
  • Печень пропустите через мясорубку, затем добавьте соль, 1 сырое яйцо и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте настояться пять минут.
  • Из полученной массы нажарьте небольшие оладушки на сковороде. Промажьте оладушек майонезом, соедините с другим, полученный бутерброд обмокайте в белок, сверху украсьте желтком так, чтобы получилась «ромашка».

Закуска из печени и муки — сочная и полезная.

Закуска из печени и муки. Рецепт от итальянской свекрови 2

Приятного аппетита!

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