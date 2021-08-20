Закуска из печени и муки. Рецепт от итальянской свекрови

Закуска из печени и муки получается очень питательной, сочной и полезной. Её можно приготовить детям на завтрак или просто к вечернему чаю.
Закуска из печени и муки: ингредиенты
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Печень говяжья — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сода — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Вода — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Соду насыпьте в миску с водой и тщательно перемешайте, добавьте туда кусочки нарезанной говяжьей печени, так она получится более мягкой, без специфического запаха.
- Яйца отварите, разберите желтки на белки и натрите на тёрке, затем приготовьте соус — майонез смешайте с измельчённым чесноком.
- Печень пропустите через мясорубку, затем добавьте соль, 1 сырое яйцо и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте настояться пять минут.
- Из полученной массы нажарьте небольшие оладушки на сковороде. Промажьте оладушек майонезом, соедините с другим, полученный бутерброд обмокайте в белок, сверху украсьте желтком так, чтобы получилась «ромашка».
Закуска из печени и муки — сочная и полезная.
Приятного аппетита!
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