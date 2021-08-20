Закуска из печени и муки. Рецепт от итальянской свекрови

Закуска из печени и муки получается очень питательной, сочной и полезной. Её можно приготовить детям на завтрак или просто к вечернему чаю.

Закуска из печени и муки: ингредиенты

Мука — 3 ст. л (три столовые ложки) Печень говяжья — 300 гр. (триста грамм) Яйца — 3 шт. (три штуки) Сода — 2 ст. л (две столовые ложки) Вода — 500 мл. (пятьсот миллилитров) Чеснок — 3 з. (три зубчика) Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки) Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Соду насыпьте в миску с водой и тщательно перемешайте, добавьте туда кусочки нарезанной говяжьей печени, так она получится более мягкой, без специфического запаха.

Яйца отварите, разберите желтки на белки и натрите на тёрке, затем приготовьте соус — майонез смешайте с измельчённым чесноком.

Печень пропустите через мясорубку, затем добавьте соль, 1 сырое яйцо и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте настояться пять минут.

Из полученной массы нажарьте небольшие оладушки на сковороде. Промажьте оладушек майонезом, соедините с другим, полученный бутерброд обмокайте в белок, сверху украсьте желтком так, чтобы получилась «ромашка».

Закуска из печени и муки — сочная и полезная.

Приятного аппетита!