Популярные статьи

Свежие комментарии

Творожный пирог с яблоками: вкусная выпечка на каждый день

Творожный пирог с яблоками-вкусная и нежная выпечка для семейного чаепития и не только. Пирог получается нежным, вкусным и невероятно аппетитным. Такой пирог с удовольствием будут есть даже самые привередливые детки. Яблочки пропекаются и придают пирогу легкую кислинку и невероятный аромат. А творог делает тесто нежным, буквально тающим во рту.

Необходимые продукты

  • 50 грамм молотых овсяных хлопьев
  • 3 яблока
  • 200 грамм творога
  • 2 куриных яйца
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • сахар (мед) по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Яйца вбиваем в миску и добавляем сахар. Взбиваем их с помощью миксера до белой пышной пены.
  2. В чашке смешиваем овсяную муку и разрыхлитель. Получившуюся массу просеиваем к яйцам и хорошо взбиваем. Потом добавляем творог и еще раз все взбиваем до однородной массы.
  3. Яблоки очищаем от семян и кожуры, нарезаем кубиками и добавляем в тесто, хорошо перемешиваем.
  4. Получившееся тесто выливаем в форму, застеленную пергаментной бумагой. И ставим в духовку, запеченную до 180 градусов. И выпекаем в течение 30-40 минут (до золотистого цвета).

Готовый пирог остужаем и подаем к столу. Яблочный пирог получается нежным, сочным и невероятно вкусным. Подавать его можно к семейному чаепитию или праздничному столу.

Пирог обязательно понравится вашим близким и гостям.

К такому чаю можно подать яблочно-ванильный чай. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Творожный пирог с яблоками: вкусная выпечка на каждый день

Приятного аппетита!

 

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
1
Обсудить

Картина дня

наверх