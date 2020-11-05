Потрясающий салат на каждый день! Просто, но вкусно невероятно

Простой салат из простых продуктов, но получается очень вкусно. Я даже предложила своим остям и вы знаете, всем очень понравилось и его полностью смели со стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 250 г;
- картофель, 2 – 3 шт;
- куриное или индюшиное отварное филе, 300 г4
- фасоль консервированная, 250 г;
- лук, 1 шт;
- перец, треть ч.л;
- маринованные огурцы, 150 г4
- майонез, 4 ст.л.
Процесс приготовления
Чтобы салат получился очень вкусным, выбирайте сладкую свеклу, ее сладость будет давать контраст с солеными огурчиками и получится довольно пикантно.
Отвариваем свеклу и картофель, картошку режем кубиком, свеклу трем на крупной терке.
Мясо также режем кусочками.
Смешиваем свеклу и картофель, мясо, промытую фасоль.
Совет: промывать фасоль необходимо в том случае, если вы берете покупную консервированную, если вы отваривали ее сами, не нужно.
Лук режем кусочками и на пару минут заливаем кипятком, чтобы убрать горечь. Отжимаем, смешиваем с перцем и добавляем в салат.
Огурчики также режем кубиком и добавляем в салат.
Совет: огурцы берем только маринованные, не соленые.
В салат добавляем тертую свеклу и майонез, перемешиваем подаем к столу.
По желанию можно еще добавить петрушку, она отлично сочетается с продуктами блюда.
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