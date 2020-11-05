Потрясающий салат на каждый день! Просто, но вкусно невероятно

Простой салат из простых продуктов, но получается очень вкусно. Я даже предложила своим остям и вы знаете, всем очень понравилось и его полностью смели со стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 250 г;

картофель, 2 – 3 шт;

куриное или индюшиное отварное филе, 300 г4

фасоль консервированная, 250 г;

лук, 1 шт;

перец, треть ч.л;

маринованные огурцы, 150 г4

майонез, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Чтобы салат получился очень вкусным, выбирайте сладкую свеклу, ее сладость будет давать контраст с солеными огурчиками и получится довольно пикантно.

Отвариваем свеклу и картофель, картошку режем кубиком, свеклу трем на крупной терке.

Мясо также режем кусочками.

Смешиваем свеклу и картофель, мясо, промытую фасоль.

Совет: промывать фасоль необходимо в том случае, если вы берете покупную консервированную, если вы отваривали ее сами, не нужно.

Лук режем кусочками и на пару минут заливаем кипятком, чтобы убрать горечь. Отжимаем, смешиваем с перцем и добавляем в салат.

Огурчики также режем кубиком и добавляем в салат.

Совет: огурцы берем только маринованные, не соленые.

В салат добавляем тертую свеклу и майонез, перемешиваем подаем к столу.

По желанию можно еще добавить петрушку, она отлично сочетается с продуктами блюда.