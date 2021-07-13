Огурцы Злодейские. Хрустящие, упругие и пикантные

Огурцы Злодейские — самые упругие и хрустящие.
Огурцы Злодейские: ингредиенты
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Вода — 1,5 л (полтора литра)
- Лимонная кислота — 10 гр.(десять грамм)
- Чеснок — 2 г. (две головки)
- Водка — 50гр. (пятьдесят грамм)
- Зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы в банке дважды залейте готовым маринадом.
- Затем влейте воду и закатайте.
- Такие огурцы замечательно сохранятся и хорошо стоят при комнатной температуре, даже без уксуса и стерилизации банок.
Огурцы Злодейские — невероятно вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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