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Огурцы Злодейские. Хрустящие, упругие и пикантные

Огурцы Злодейские — самые упругие и хрустящие.

Огурцы Злодейские: ингредиенты

Огурцы Злодейские

  1. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Вода — 1,5 л (полтора литра)
  4. Лимонная кислота — 10 гр.(десять грамм)
  5. Чеснок — 2 г. (две головки)
  6. Водка — 50гр. (пятьдесят грамм)
  7. Зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  • Огурцы в банке дважды залейте готовым маринадом.
  • Затем влейте воду и закатайте.
  • Такие огурцы замечательно сохранятся и хорошо стоят при комнатной температуре, даже без уксуса и стерилизации банок.

Огурцы Злодейские — невероятно вкусные и хрустящие.

Огурцы Злодейские. Хрустящие, упругие и пикантные 2

Приятного аппетита!

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