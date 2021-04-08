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Баклажаны с фасолью на зиму. Зимой этот закат заканчивается быстрее всех остальных, настолько он вкусный

Баклажаны с фасолью на зиму очень вкусное и сытное блюдо, которое содержит много витаминов, так необходимых нашему организму. Любители баклажанов обязательно высоко оценят вкус этого блюда.

Баклажаны с фасолью на зиму: ингредиенты

Баклажаны с фасолью на зиму

  1. баклажаны-2 кг. ( два килограмма)
  2. помидоры- 1,5 кг. (полтора килограмма)морковь- 0,5 кг. ( пол килограмма )
  3. фасоль — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. сладкий перец — 0,5 кг. (пол килограмма)
  5. чеснок — 200 гр. (двести грамм)
  6. рафинированное растительное масло — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитра)
  7. уксус — 9% -100 мл (сто миллилитров)
  8. соль 2 ст.л. (две толовые ложки)
  9. сахар — 0,5 ст. — стакан 250 мл. ( пол стакана)

Рецепт приготовления:

  • Фасоль заранее замачиваем в холодной воде и оставляем на ночь, утром моем и ставим вариться.
  • Готовую фасоль отбрасываем на дуршлаг и ставим в сторону.
  • Томаты с чесноком выливаем в большую посуду, когда чуть закипит, кладём сахар, соль, растительное масло и уксус. Тщательно перемешиваем до растворения соли с сахаром и даем закипеть.
  • После того, как смесь закипит, добавляем  туда остальные продукты: баклажаны, морковь и перец. Снова даем закипеть и тушим 30 минут.
  • Затем добавляем  заранее замоченную фасоль и готовим еще 20 минут.
  • Затем все раскладываем в стерилизованные банки, закатываем и ставим в темное место.
    Сверху накрываем одеялом, до полного остывания.

Баклажаны с фасолью на зиму- готовы!

Баклажаны с фасолью на зиму. Зимой этот закат заканчивается быстрее всех остальных, настолько он вкусный 2

Приятного Вам аппетита!

 

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