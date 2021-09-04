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Английский ростбиф в овощной заправке. Нежное мясо в духовке

Английский ростбиф в овощной заправке получается невероятно нежным и вкусным. такое блюдо можно смело подавать на праздничный

Английский ростбиф в овощной заправке: ингредиенты

Английский ростбиф в овощной заправке

  1. Говядина — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Сало без прослоек — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Сельдерей корневой — 1 к. (один корень)
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Лавровый лист — 1. шт. (одна штука)
  9. Чёрный перец — щепотка
  10. Соль — на вкус
  11. Свежие розмарин, петрушка — по три веточки

Рецепт приготовления:

  • За день до приготовления нарежьте кубиками 1 см. морковь, лук и сельдерей.
  • Овощи маринуйте в смеси сахара, перца и соли. Перец и соль — по половине ложки.
  • Зелень мелко нарубите, лавровый лист покрошите руками. Затем добавьте к овощам и заптавте растительным маслом. Хорошенько перемешайте.
  • Мясо промойте и отожмите, нарежьте на порционные куски, оставьте в овощной заправке минимум на 12 часов.
  • Затем мясо достаньте из маринада.
  • Масло или сальный жир (можно 50 на 50) разогрейте на сковороде. Куски мяса панируйте в муке и обжарьте на большом огне до корочки с каждой стороны (не до готовности)
  • Обжаренное мясо выложите в форму, подержите в духовке, разогретой до 220 градусов 30 минут.
  • Готовое мясо должно легко прокалывается шпажкой

Английский ростбиф в овощной заправке — вкусно и ароматно

Английский ростбиф в овощной заправке. Нежное мясо в духовке 2

Готовьте на здоровье!

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