Английский ростбиф в овощной заправке. Нежное мясо в духовке

Английский ростбиф в овощной заправке получается невероятно нежным и вкусным. такое блюдо можно смело подавать на праздничный
Английский ростбиф в овощной заправке: ингредиенты
- Говядина — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сало без прослоек — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сельдерей корневой — 1 к. (один корень)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Лавровый лист — 1. шт. (одна штука)
- Чёрный перец — щепотка
- Соль — на вкус
- Свежие розмарин, петрушка — по три веточки
Рецепт приготовления:
- За день до приготовления нарежьте кубиками 1 см. морковь, лук и сельдерей.
- Овощи маринуйте в смеси сахара, перца и соли. Перец и соль — по половине ложки.
- Зелень мелко нарубите, лавровый лист покрошите руками. Затем добавьте к овощам и заптавте растительным маслом. Хорошенько перемешайте.
- Мясо промойте и отожмите, нарежьте на порционные куски, оставьте в овощной заправке минимум на 12 часов.
- Затем мясо достаньте из маринада.
- Масло или сальный жир (можно 50 на 50) разогрейте на сковороде. Куски мяса панируйте в муке и обжарьте на большом огне до корочки с каждой стороны (не до готовности)
- Обжаренное мясо выложите в форму, подержите в духовке, разогретой до 220 градусов 30 минут.
- Готовое мясо должно легко прокалывается шпажкой
Английский ростбиф в овощной заправке — вкусно и ароматно
Готовьте на здоровье!
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