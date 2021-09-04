Английский ростбиф в овощной заправке. Нежное мясо в духовке

Английский ростбиф в овощной заправке получается невероятно нежным и вкусным. такое блюдо можно смело подавать на праздничный

Английский ростбиф в овощной заправке: ингредиенты

Говядина — 500 гр. (пятьсот грамм) Сало без прослоек — 80 гр. (восемьдесят грамм) Морковь — 1 шт. (одна штука) Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки) Мука — 3 ст. л (три столовые ложки) Сельдерей корневой — 1 к. (один корень) Лук — 1 шт. (одна штука) Лавровый лист — 1. шт. (одна штука) Чёрный перец — щепотка Соль — на вкус Свежие розмарин, петрушка — по три веточки

Рецепт приготовления:

За день до приготовления нарежьте кубиками 1 см. морковь, лук и сельдерей.

Овощи маринуйте в смеси сахара, перца и соли. Перец и соль — по половине ложки.

Зелень мелко нарубите, лавровый лист покрошите руками. Затем добавьте к овощам и заптавте растительным маслом. Хорошенько перемешайте.

Мясо промойте и отожмите, нарежьте на порционные куски, оставьте в овощной заправке минимум на 12 часов.

Затем мясо достаньте из маринада.

Масло или сальный жир (можно 50 на 50) разогрейте на сковороде. Куски мяса панируйте в муке и обжарьте на большом огне до корочки с каждой стороны (не до готовности)

Обжаренное мясо выложите в форму, подержите в духовке, разогретой до 220 градусов 30 минут.

Готовое мясо должно легко прокалывается шпажкой

Английский ростбиф в овощной заправке — вкусно и ароматно

Готовьте на здоровье!