У меня в холодильнике всегда есть творог. Показываю какую потрясающую вкуснятину к чаю, я из него готовлю

В моей семье все очень любят разную выпечку из творога и я всегда слежу за тем, что в холодильнике был этот продукт. Хочу предложить вам простой и легкий рецепт творожного печенья, которое всегда идеально получается.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 250 г;

масло сливочное, 180 г4

соль щепотка4

сода, половина ч.л;

мука, 250 г;

сахар, около 150 г по вашему вкусу.

Процесс приготовления

Лучше всего брать сухой творог, если у вас очень влажный, дайте ему стечь и хорошо отожмите. Можно предварительно заморозить, потом разморозить и отжать в марле от сыворотки.

Смешиваем творог с маслом, солью и содой, вымешиваем до однородности.

Просеиваем муку и частями всыпаем в массу, вымешиваем мягкое тесто.

Совет: частями муку следует всыпать для того, чтобы не пересыпать и не забить тесто, иначе оно опадет при выпечке.

Укладываем тесто в пакет и помещаем его в холодильник на 30 – 40 минут.

Делим тесто на 3 части и каждую раскатываем в круг, с толщиной до 3 мм.

Обсыпаем тесто сахаром, режем на треугольники-сегменты.

Каждый треугольник сворачиваем рулетиком и выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Можно еще сверху обсыпать сахаром или просто обмакнуть одной стороной в сахар.

Выпекаем при 180 градусах около 30 минут, но смотрите по своей духовке – печенье должно быть румяным.

Если есть желание, внутрь можно положите не текущую начинку – маковую или ореховую, из сухофруктов.