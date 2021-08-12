Таких вкусных баклажанов я еще не ела! Рецепт за 10 минут: дешевый и быстрый

Фаршированные фаршем баклажаны в хрустящей панировке – это отличная закуска на праздничный стол, блюдо для пикника, дополнение к шашлыкам и салатам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 2 шт;
фарш, 400 г;
лук, 1 шт;
чеснок, 2 зубчика;
перец, 1 ч.л;
соль;
мука, 100 г;
яйца, 2 шт.
Процесс приготовления
Сорта баклажанов сегодня не имеют горечи, поэтому резать и солить их не стоит, также не нужно заливать водой, чтобы выходила горечь.
Берем крупные баклажаны и режем кружочками по 5 мм толщиной.
Фарш берите по вкусу.
Заправляем его тертым луком и чесноком, солью и перцем, специями по своему вкусу. Можно еще добавить рубленой зелени.
На каждый кружочек овоща кладем немного фарша и распределяем его по всему баклажану.
Взбиваем яйца с солью и перцем, можно еще добавить паприку.
Обваливаем кружочки с фаршем в муке, потом в яйце и выкладываем на сковороду в разогретое масло.
Обжариваем под крышкой на небольшом огне с двух сторон.
При праздничной подаче блюдо выстилаем листьями салата и кладем красиво баклажаны, посыпаем их рубленой зеленью и чесноком.
Баклажаны с мясом всегда отлично сочетаются, можно еще сделать домашний соус. Если вместо мясного фарша использовать грибной, получается роскошный вкус.
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