Таких вкусных баклажанов я еще не ела! Рецепт за 10 минут: дешевый и быстрый

Фаршированные фаршем баклажаны в хрустящей панировке – это отличная закуска на праздничный стол, блюдо для пикника, дополнение к шашлыкам и салатам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 2 шт;

фарш, 400 г;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

перец, 1 ч.л;

соль;

мука, 100 г;

яйца, 2 шт.

Процесс приготовления

Сорта баклажанов сегодня не имеют горечи, поэтому резать и солить их не стоит, также не нужно заливать водой, чтобы выходила горечь.

Берем крупные баклажаны и режем кружочками по 5 мм толщиной.

Фарш берите по вкусу.

Заправляем его тертым луком и чесноком, солью и перцем, специями по своему вкусу. Можно еще добавить рубленой зелени.

На каждый кружочек овоща кладем немного фарша и распределяем его по всему баклажану.

Взбиваем яйца с солью и перцем, можно еще добавить паприку.

Обваливаем кружочки с фаршем в муке, потом в яйце и выкладываем на сковороду в разогретое масло.

Обжариваем под крышкой на небольшом огне с двух сторон.

При праздничной подаче блюдо выстилаем листьями салата и кладем красиво баклажаны, посыпаем их рубленой зеленью и чесноком.

Баклажаны с мясом всегда отлично сочетаются, можно еще сделать домашний соус. Если вместо мясного фарша использовать грибной, получается роскошный вкус.