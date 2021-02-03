Слоёный салат с куриной печенью: вкусный недорогой салатик, что можно язык проглотить

Слоеный салат с куриной печенью. Невероятно вкусный! Бюджетный. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Слоеный салат с куриной печенью: ингредиенты
- 350 (триста пятьдесят) гр – куриной печени
- 4 (четыре) шт – маринованных огурцов
- 4 (четыре) шт – яиц
- 4 (четыре) шт – моркови
- 4 (четыре) шт – лука
- Соль по вкусу
- 100 (сто) гр – майонеза
- Масло растительное
- Зелень
Рецепт слоеного салата с куриной печенью:
- Печень, морковь и яйца отварите
- Лук нарежьте средним кубиком и обжарьте на растительном масле, посолите его
- Белки от желтков отделите. Белки нужно натереть на крупной терке. Желтки натрите отдельно, и отложите пока
- Огурчики нарежьте средним кубиком
- Морковь натрите на крупной терке. Кусочек моркови отложите на украшение салата
- Печень нарежьте кубиком или соломкой
- Собираем салат. Первым слоем идет куриная печень и сделайте майонезную сетку
- Далее жареный лук
- Потом слой огурцов, белки, майонезная сетка
- Затем морковь и снова майонезная сетка
- И последний слой желтки. Салат можно сверху украсить веточками зелени. Дайте ему настояться десять минут и можете подавать к столу!
Слоеный салат с куриной печенью получился очень аппетитным!
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