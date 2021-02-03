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Слоёный салат с куриной печенью: вкусный недорогой салатик, что можно язык проглотить

Слоеный салат с куриной печенью. Невероятно вкусный! Бюджетный. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Слоеный салат с куриной печенью: ингредиенты

Слоёный салат с куриной печенью

  1. 350 (триста пятьдесят) гр – куриной печени
  2. 4 (четыре) шт – маринованных огурцов
  3. 4 (четыре) шт – яиц
  4. 4 (четыре) шт – моркови
  5. 4 (четыре) шт – лука
  6. Соль по вкусу
  7. 100 (сто) гр – майонеза
  8. Масло растительное
  9. Зелень

Рецепт слоеного салата с куриной печенью:

Слоёный салат с куриной печенью

  • Печень, морковь и яйца отварите
  • Лук нарежьте средним кубиком и обжарьте на растительном масле, посолите его
  • Белки от желтков отделите. Белки нужно натереть на крупной терке. Желтки натрите отдельно, и отложите пока
  • Огурчики нарежьте средним кубиком
  • Морковь натрите на крупной терке. Кусочек моркови отложите на украшение салата
  • Печень нарежьте кубиком или соломкой
  • Собираем салат. Первым слоем идет куриная печень и сделайте майонезную сетку
  • Далее жареный лук
  • Потом слой огурцов, белки, майонезная сетка
  • Затем морковь и снова майонезная сетка
  • И последний слой желтки. Салат можно сверху украсить веточками зелени. Дайте ему настояться десять минут и можете подавать к столу!

Слоеный салат с куриной печенью получился очень аппетитным!

Слоёный салат с куриной печенью

 

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