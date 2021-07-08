Простейший рецепт домашнего сыра к утреннему чаю. Быстро готовится и быстро съедается

Сегодня в магазинах сложно найти качественный сыр, даже в линейке дорогих продуктов. Поэтому приходится готовить домашний вариант из натуральных продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 1 л;

соль, 0.5 ч.л;

яйца, 3 шт;

сметана, 200 г;

Процесс приготовления

Если нет домашнего молока, можно взять магазинное, но с большим процентом жирности.

Ставим на огонь и греем.

Яйца перебиваем венчиком до однородной массы.

Водим в яйца сметану и перемешиваем до однородности.

Когда молоко уже начнет закипать, вливаем яично-сметанную массу и быстро перемешиваем венчиком.

Постоянно перемешиваем и варим на небольшом огне до густоты.

Когда в массе образуются хлопья, снимаем кастрюлю с плиты и выливаем в сито, застеленное несколькими слоями марли.

Оставляем массу стекать, потом отжимаем, закручиваем марлю и ставим гнет.

Можно оставить на столе на ночь или поставить в холодильник.

Утром убираем марлю и получаем вкусный и нежный сыр, который прекрасно подходит к завтраку.