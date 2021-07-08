Простейший рецепт домашнего сыра к утреннему чаю. Быстро готовится и быстро съедается

Сегодня в магазинах сложно найти качественный сыр, даже в линейке дорогих продуктов. Поэтому приходится готовить домашний вариант из натуральных продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 1 л;
- соль, 0.5 ч.л;
- яйца, 3 шт;
- сметана, 200 г;
Процесс приготовления
Если нет домашнего молока, можно взять магазинное, но с большим процентом жирности.
Ставим на огонь и греем.
Яйца перебиваем венчиком до однородной массы.
Водим в яйца сметану и перемешиваем до однородности.
Когда молоко уже начнет закипать, вливаем яично-сметанную массу и быстро перемешиваем венчиком.
Постоянно перемешиваем и варим на небольшом огне до густоты.
Когда в массе образуются хлопья, снимаем кастрюлю с плиты и выливаем в сито, застеленное несколькими слоями марли.
Оставляем массу стекать, потом отжимаем, закручиваем марлю и ставим гнет.
Можно оставить на столе на ночь или поставить в холодильник.
Утром убираем марлю и получаем вкусный и нежный сыр, который прекрасно подходит к завтраку.
Такую основу можно смешать с зеленью, солью, специями и любыми другими наполнителями. Тогда получится пикантная добавка к бутербродам. Вкусно получается с паприкой и ароматными итальянскими травами.
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