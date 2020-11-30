РУЛЕТ ИЗ СКУМБРИИ — ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ. КАК ПРАВИЛЬНО И ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ РУЛЕТ ИЗ СКУМБРИИ.

Рулет из скумбрии прекрасно впишется в любое праздничное меню, тем более, что для такой закуски не нужно покупать дорогих продуктов. Для начинки берутся овощи (морковь, лук, помидоры, болгарский перец, картофель и т. д.), грибы, твердый или плавленый сыр, маринованные корнишоны, рубленую зелень с чесноком, вареные яйца, маслины, креветки, крабовые палочки и красную рыбу. В подготовленное и приправленное специями филе заворачивают начинку, после чего рулет туго скручивают в пищевую пленку или оборачивают фольгой. Рулет в пищевой пленке можно отварить или приготовить в мультиварке. Если используется фольга, рулет запекают в духовке.

Рецепт 1: Рулет из скумбрии



Классический рулет из скумбрии готовится из одной рыбы с добавлением специй, приправ и чеснока. Закуска, несмотря на простой состав, получается очень вкусной и хорошо подойдет к любому празднику.

Требуемые ингредиенты:

Две скумбрии;

Чеснок;

Соль;

Приправы для рыбы;

Лавровый лист.

Способ приготовления:

Займемся подготовкой рыбы: вытащим ее из холодильника размораживаться, затем сделаем надрез вдоль брюшка, вынем через него внутренности. Отрежем голову, хвост и плавники. Прополаскиваем изнутри и снаружи. Натираем тушки солью со всех сторон.

Помещаем в стеклянную миску, накрываем и убираем на сутки на холод. Спустя положенное время, вынимаем, споласкиваем, обсушиваем. Большую пищевую пленку складываем в два раза. Выкладываем тушку скумбрии, посыпаем приправами. Разрезаем несколько долек чеснока и выкладываем их на рыбу. Также кладем пару лавровых листиков. Сверху помещаем вторую тушку. Заворачиваем тугой рулет, плотно закрепляем пленку с обоих концов. Убираем рулет из скумбрии в холодильник еще на 12 часов. Такую закуску можно хранить и в морозилке, предварительно разрезав ее на несколько частей.

Рецепт 2: Рулет из скумбрии с огурцами и яйцами



Оригинальная закуска к праздничному торжеству. Кроме рыбы понадобятся яйца, маринованные огурчики и морковка.

Требуемые ингредиенты:

Три скумбрии;

Морковка;

Несколько яиц;

Маринованные огурчики;

Пачка желатина.

Способ приготовления:

Для начала подготовим скумбрию: рыбу достанем размораживаться, выпотрошим, снимем пленки, отрежем головы, хвосты и плавники, как следует прополощем. Проверяем, чтобы не осталось ни одной косточки. Сварим вкрутую 3-4 яйца, также отварим пару морковок. Остывшие яйца и морковь натираем на крупной терке. Огурцы режем соломкой. Расстилаем пищевую пленку и выкладываем рыбное филе мясом кверху. Обильно приправляем, солим. Посыпаем скумбрию порошковым желатином. Сверху распределяем яйца, морковь и огурцы. Сворачиваем из скумбрии тугой рулет, пленку как следует закрепляем. Кипятим в кастрюле воду, подсаливаем и помещаем туда рулет. Варим 40 минут. Затем достаем, кладем на разделочную доску и помещаем сверху пресс. Оставляем до полного остывания.

Рецепт 3: Рулет из скумбрии «Царский»



Название этой рыбной закуски полностью себя оправдывает, ведь сюда, помимо скумбрии, входят креветки, сыр и маслины. Для более выраженного вкуса и аромата можно добавить сладкий болгарский перец. Такой рулет из скумбрии станет достойным украшением новогоднего стола.

Требуемые ингредиенты:

Твердый сыр;

60 г креветок;

Несколько маслин;

Скумбрия;

Половинка красного и зеленого болгарского перца;

Соль;

Перец;

Лимонный сок;

Каперсы.

Способ приготовления:

Подготовим начинку: сыр крупно натираем, перчики режем небольшими кубиками. Кидаем туда половинки маслин и нарезанные каперсы. Все перемешиваем.

Займемся рыбой: выпотрошим, снимем пленку, отрежем хвост, голову и плавники, как следует прополоснем. Обсушенную тушку разрезаем так, чтобы филе можно было раскрыть в виде книжки. Натираем мясо солью и приправами, сбрызгиваем лимонным соком. Выкладываем на филе начинку, сверху раскладываем очищенные креветки. Скручиваем скумбрию в рулет, обматываем прочной ниткой. Заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на один час. Подаем рулет в охлажденном виде, нарезаем порционными кусками.

Рецепт 4: Рулет из скумбрии с грибами



Скумбрия прекрасно сочетается с любыми грибами (особенно шампиньонами). Рецепт предлагает приготовить пикантный рулет из скумбрии с начинкой из шампиньонов и плавленого сырка. Сыр придает нежный сливочный вкус, а немного чеснока добавляет легкую остринку.

Требуемые ингредиенты:

Три-четыре скумбрии;

¼ кг шампиньонов;

Пучок свежей петрушки;

Плавленый сырок;

Чеснок;

Соль;

Перец.

Способ приготовления:

Сначала подготовим рыбу: достанем из холодильника размораживаться, разделаем, выпотрошим и отрежем головы, хвосты и плавники. Тушки промываем, разрезаем на две половинки. Делаем начинку: грибы моем, измельчаем, ставим обжариваться. Подсаливаем, перчим, обжариваем до выпаривания жидкости. Перекладываем в тарелку, оставляем остывать. Предварительно охлажденный сырок трем на терке, добавляем к грибам, туда же отправляем несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока и мелкорубленую петрушку. Все ингредиенты начинки тщательно перемешиваем.

Одно филе раскладываем мясом кверху, слегка отбиваем, солим, приправляем специями. Выкладываем начинку и накрываем вторым филе. Сворачиваем плотный рулет, закрепляем зубочистками. Смазываем со всех сторон оливковым маслом, помещаем в форму для выпекания. Запекаем 20-25 минут. Подавать можно как в теплом, так и холодном виде. При подаче на праздничный стол нарезаем рулет из скумбрии порционными кусками, украшаем веточками свежей зелени.

Рецепт 5: Рулет из скумбрии с красной рыбой



Восхитительная закуска к праздничному столу! Для нее подойдет любая красная рыба: семга, форель, кета и т. д. Также нам понадобится желатин, кунжут и смесь специй для рыбы. Готовить такой рулет из скумбрии лучше всего в мультиварке.

Требуемые ингредиенты:

Любая красная рыба;

Две скумбрии;

Зерна кунжута;

Смесь специй для рыбы;

Желатин;

Соль.

Способ приготовления:

Скумбрию потрошим, удаляем пленки с костями, отрезаем голову и хвост, тушки промываем. Филе красной рыбы нарезаем полосками. Расстилаем пищевую пленку, выкладываем одно развернутое филе. Присыпаем мясо порошковым желатином, кунжутом, приправляем специями и солим. Сверху распределяем полоски красной рыбы. Немного приправляем специями и еще раз посыпаем желатином. То же самое проделываем со вторым филе. Заворачиваем тугие рулеты, пленку плотно закрепляем. В мультиварку наливаем воду, помещаем туда рулетики, ставим режим «выпечка» на сорок минут. После окончания приготовления вытаскиваем рулеты, аккуратно снимаем пленку, оставляем остывать. Нарезаем порционными ломтиками или подаем с тостами, намазанными сливочным маслом.

Рулет из скумбрии — секреты и полезные советы от лучших кулинаров

рулет из скумбрии не обязательно заворачивать в пленку или фольгу. Можно просто его закрутить, закрепить зубочистками и запечь в форме в духовке;

перед тем, как выложить начинку, филе нужно посыпать сухим желатином;

рулеты в пищевой пленке обматывают плотными нитками, чтобы в процессе варки «конструкция» не распалась.