РУЛЕТ ИЗ СКУМБРИИ — ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ. КАК ПРАВИЛЬНО И ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ РУЛЕТ ИЗ СКУМБРИИ.

Рулет из скумбрии прекрасно впишется в любое праздничное меню, тем более, что для такой закуски не нужно покупать дорогих продуктов. Для начинки берутся овощи (морковь, лук, помидоры, болгарский перец, картофель и т. д.), грибы, твердый или плавленый сыр, маринованные корнишоны, рубленую зелень с чесноком, вареные яйца, маслины, креветки, крабовые палочки и красную рыбу. В подготовленное и приправленное специями филе заворачивают начинку, после чего рулет туго скручивают в пищевую пленку или оборачивают фольгой. Рулет в пищевой пленке можно отварить или приготовить в мультиварке. Если используется фольга, рулет запекают в духовке.
Рецепт 1: Рулет из скумбрии
Классический рулет из скумбрии готовится из одной рыбы с добавлением специй, приправ и чеснока. Закуска, несмотря на простой состав, получается очень вкусной и хорошо подойдет к любому празднику.
Требуемые ингредиенты:
Две скумбрии;
Чеснок;
Соль;
Приправы для рыбы;
Лавровый лист.
Способ приготовления:
Займемся подготовкой рыбы: вытащим ее из холодильника размораживаться, затем сделаем надрез вдоль брюшка, вынем через него внутренности. Отрежем голову, хвост и плавники. Прополаскиваем изнутри и снаружи. Натираем тушки солью со всех сторон.
Рецепт 2: Рулет из скумбрии с огурцами и яйцами
Оригинальная закуска к праздничному торжеству. Кроме рыбы понадобятся яйца, маринованные огурчики и морковка.
Требуемые ингредиенты:
Три скумбрии;
Морковка;
Несколько яиц;
Маринованные огурчики;
Пачка желатина.
Способ приготовления:
Для начала подготовим скумбрию: рыбу достанем размораживаться, выпотрошим, снимем пленки, отрежем головы, хвосты и плавники, как следует прополощем. Проверяем, чтобы не осталось ни одной косточки. Сварим вкрутую 3-4 яйца, также отварим пару морковок. Остывшие яйца и морковь натираем на крупной терке. Огурцы режем соломкой. Расстилаем пищевую пленку и выкладываем рыбное филе мясом кверху. Обильно приправляем, солим. Посыпаем скумбрию порошковым желатином. Сверху распределяем яйца, морковь и огурцы. Сворачиваем из скумбрии тугой рулет, пленку как следует закрепляем. Кипятим в кастрюле воду, подсаливаем и помещаем туда рулет. Варим 40 минут. Затем достаем, кладем на разделочную доску и помещаем сверху пресс. Оставляем до полного остывания.
Рецепт 3: Рулет из скумбрии «Царский»
Название этой рыбной закуски полностью себя оправдывает, ведь сюда, помимо скумбрии, входят креветки, сыр и маслины. Для более выраженного вкуса и аромата можно добавить сладкий болгарский перец. Такой рулет из скумбрии станет достойным украшением новогоднего стола.
Требуемые ингредиенты:
Твердый сыр;
60 г креветок;
Несколько маслин;
Скумбрия;
Половинка красного и зеленого болгарского перца;
Соль;
Перец;
Лимонный сок;
Каперсы.
Способ приготовления:
Подготовим начинку: сыр крупно натираем, перчики режем небольшими кубиками. Кидаем туда половинки маслин и нарезанные каперсы. Все перемешиваем.
Займемся рыбой: выпотрошим, снимем пленку, отрежем хвост, голову и плавники, как следует прополоснем. Обсушенную тушку разрезаем так, чтобы филе можно было раскрыть в виде книжки. Натираем мясо солью и приправами, сбрызгиваем лимонным соком. Выкладываем на филе начинку, сверху раскладываем очищенные креветки. Скручиваем скумбрию в рулет, обматываем прочной ниткой. Заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на один час. Подаем рулет в охлажденном виде, нарезаем порционными кусками.
Рецепт 4: Рулет из скумбрии с грибами
Скумбрия прекрасно сочетается с любыми грибами (особенно шампиньонами). Рецепт предлагает приготовить пикантный рулет из скумбрии с начинкой из шампиньонов и плавленого сырка. Сыр придает нежный сливочный вкус, а немного чеснока добавляет легкую остринку.
Требуемые ингредиенты:
Три-четыре скумбрии;
¼ кг шампиньонов;
Пучок свежей петрушки;
Плавленый сырок;
Чеснок;
Соль;
Перец.
Способ приготовления:
Сначала подготовим рыбу: достанем из холодильника размораживаться, разделаем, выпотрошим и отрежем головы, хвосты и плавники. Тушки промываем, разрезаем на две половинки. Делаем начинку: грибы моем, измельчаем, ставим обжариваться. Подсаливаем, перчим, обжариваем до выпаривания жидкости. Перекладываем в тарелку, оставляем остывать. Предварительно охлажденный сырок трем на терке, добавляем к грибам, туда же отправляем несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока и мелкорубленую петрушку. Все ингредиенты начинки тщательно перемешиваем.
Одно филе раскладываем мясом кверху, слегка отбиваем, солим, приправляем специями. Выкладываем начинку и накрываем вторым филе. Сворачиваем плотный рулет, закрепляем зубочистками. Смазываем со всех сторон оливковым маслом, помещаем в форму для выпекания. Запекаем 20-25 минут. Подавать можно как в теплом, так и холодном виде. При подаче на праздничный стол нарезаем рулет из скумбрии порционными кусками, украшаем веточками свежей зелени.
Рецепт 5: Рулет из скумбрии с красной рыбой
Восхитительная закуска к праздничному столу! Для нее подойдет любая красная рыба: семга, форель, кета и т. д. Также нам понадобится желатин, кунжут и смесь специй для рыбы. Готовить такой рулет из скумбрии лучше всего в мультиварке.
Требуемые ингредиенты:
Любая красная рыба;
Две скумбрии;
Зерна кунжута;
Смесь специй для рыбы;
Желатин;
Соль.
Способ приготовления:
Скумбрию потрошим, удаляем пленки с костями, отрезаем голову и хвост, тушки промываем. Филе красной рыбы нарезаем полосками. Расстилаем пищевую пленку, выкладываем одно развернутое филе. Присыпаем мясо порошковым желатином, кунжутом, приправляем специями и солим. Сверху распределяем полоски красной рыбы. Немного приправляем специями и еще раз посыпаем желатином. То же самое проделываем со вторым филе. Заворачиваем тугие рулеты, пленку плотно закрепляем. В мультиварку наливаем воду, помещаем туда рулетики, ставим режим «выпечка» на сорок минут. После окончания приготовления вытаскиваем рулеты, аккуратно снимаем пленку, оставляем остывать. Нарезаем порционными ломтиками или подаем с тостами, намазанными сливочным маслом.
Рулет из скумбрии — секреты и полезные советы от лучших кулинаров
рулет из скумбрии не обязательно заворачивать в пленку или фольгу. Можно просто его закрутить, закрепить зубочистками и запечь в форме в духовке;
перед тем, как выложить начинку, филе нужно посыпать сухим желатином;
рулеты в пищевой пленке обматывают плотными нитками, чтобы в процессе варки «конструкция» не распалась.
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