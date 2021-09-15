Смузи с ягодами и бананом. Полезный напиток на каждый день

Смузи с ягодами и бананом получаются очень ароматными, вкусными и полезными.
Смузи с ягодами и бананом: ингредиенты
- Банан
- Замороженная вишня, черника и клубника – по 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Молоко – 125 мл. (сто двадцать пять миллилитра)
Рецепт приготовления:
- Очистите банан, нарежьте на куски и выложите в чашу блендера. Добавьте к нему все ягоды и молоко.
- Вместо молока можно взять сливки, кефир или йогурт, можно также добавить подсластитель.
- Все перемешайте до однородной массы, перелейте в чашу, украсьте ягодами или фруктами.
Смузи с ягодами и бананом — вкусно и полезно
Готовьте на здоровье!
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