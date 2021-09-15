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Смузи с ягодами и бананом. Полезный напиток на каждый день

Смузи с ягодами и бананом получаются очень ароматными, вкусными и полезными.

Смузи с ягодами и бананом: ингредиенты

Смузи с ягодами и бананом

  1. Банан
  2. Замороженная вишня, черника и клубника – по 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Молоко – 125 мл. (сто двадцать пять миллилитра)

Рецепт приготовления:

  • Очистите банан, нарежьте на куски и выложите в чашу блендера. Добавьте к нему все ягоды и молоко.
  • Вместо молока можно взять сливки, кефир или йогурт, можно также добавить подсластитель.
  • Все перемешайте до однородной массы, перелейте в чашу, украсьте ягодами или фруктами.

Смузи с ягодами и бананом — вкусно и полезно

Смузи с ягодами и бананом. Полезный напиток на каждый день 2

Готовьте на здоровье!

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