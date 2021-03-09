Свежие и ароматные салаты. Готовятся из простых ингредиентов и насыщают витаминами

Свежие и ароматные салаты — отличное дополнение к рыбным, мясным блюдам.
Салат из молодой капусты, огурцов и сметаны.
Свежие и ароматные салаты: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр — капусты
- 1 (одна) шт — зеленого яблока
- 100 (сто) гр — кукурузы
- 1 (одна) шт — огурцов
- укроп по вкусу
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
- 1 (одна) с. ложка — лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Яблоко очистите от кожуры, натрите на крупной терке и сбрызните лимонным соком
- Капусту мелко нашинкуйте
- Огурец нарежьте небольшими кусочками
- Смешайте все ингредиенты, заправьте солью и перцем, а также сметаной по вкусу.
Салат из кинзы с яйцами.
Ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — капусты
- укроп — по вкусу
- кинза — по вкусу
- 2 (две) шт — огурцов
- 2 (две) ч. ложки — горчицы
- 4 (четыре_ шт — яиц
- баночка консервированной кукурузы
- 3 (три) ст. ложки — сметаны
- соль по вкусу
- перец черный молотый перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите яйца, остудите их и натрите на крупной терке. Можно и нарезать мелким кубиком
- Огурцы также нарежьте, зелень измельчите
- Капусту тонко нашинкуйте
- Смешайте все ингредиенты, заправьте солью, перцем, горчицей и сметаной
- Свежие и ароматные салаты всегда желанны на нашем столе. Они очень полезны! В них масса витаминов и микроэлементов! Готовьте на здоровье!
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