Скатерть-Самобранка

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Свежие и ароматные салаты. Готовятся из простых ингредиентов и насыщают витаминами

Свежие и ароматные салаты — отличное дополнение к рыбным, мясным блюдам.

Салат из молодой капусты, огурцов и сметаны.

Свежие и ароматные салаты

Свежие и ароматные салаты: ингредиенты

  1. 400 (четыреста) гр — капусты
  2. 1 (одна) шт — зеленого яблока
  3. 100 (сто) гр — кукурузы
  4. 1 (одна) шт — огурцов
  5. укроп по вкусу
  6. соль и черный молотый перец по вкусу
  7. 4 (четыре) ст. ложки — сметаны
  8. 1 (одна) с. ложка — лимонного сока

Рецепт приготовления:

  • Яблоко  очистите от кожуры, натрите на крупной терке и сбрызните лимонным соком
  • Капусту мелко нашинкуйте
  • Огурец нарежьте небольшими кусочками
  • Смешайте все ингредиенты, заправьте солью и перцем, а также сметаной по вкусу.

Салат из кинзы с яйцами.

Свежие и ароматные салаты

Ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — капусты
  2. укроп — по вкусу
  3. кинза — по вкусу
  4. 2 (две) шт — огурцов
  5. 2 (две) ч. ложки — горчицы
  6. 4 (четыре_ шт — яиц
  7. баночка консервированной кукурузы
  8. 3 (три) ст. ложки — сметаны
  9. соль по вкусу
  10. перец черный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Отварите яйца, остудите их и натрите на крупной терке. Можно и нарезать мелким кубиком
  • Огурцы также нарежьте, зелень измельчите
  • Капусту тонко нашинкуйте
  • Смешайте все ингредиенты, заправьте солью, перцем, горчицей и сметаной
  • Свежие и ароматные салаты всегда желанны на нашем столе.
    Они очень полезны! В них масса витаминов и микроэлементов! Готовьте на здоровье!
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