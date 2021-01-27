Капустные оладушки: овощные оладушки с куриным мясом – это сочное и вкусное блюдо

Капустные оладушки – сытные, вкусные. Добавляем в оладушки куриное мяско, и получается очень вкусно!

Капустные оладушки: ингредиенты

1 (один) стакан – кефира 1 (одна) шт – яйца 1 (одна) шт – лука 400 (четыреста) гр – капусты 250 (двести пятьдесят) гр – куриного мяса 5 (пять) ст. ложек – муки Соль и перец по вкусу Зелень по вкусу Пол ч. ложки – разрыхлителя

Рецепт капустных оладушек:

Капусту мелко нашинкуйте. Посолите. Отожмите руками. Она даст сок

Лук мелко нарежьте и добавьте к капусте

Куриную грудку отварите и разберите на волокна

Смешайте курицу с капустой. Добавьте специи. Влейте кефир, вбейте яйца, перемешайте

Добавьте потихоньку муку, тесто должно быть словно густая сметана

На сковороде разогрейте растительное масло и по одной столовой ложке выложите тесто. Обжаривайте оладьи по пару минут с обеих сторон.

Наслаждайтесь капустными оладушками!

Капуста не чувствуется в них. Настолько оладьи нежные. Поэтому, обязательно предложите деткам, которые капусту не жалуют. Подавать можно со сметаной, различными соусами. Полезно, сытно и главное вкусно! Равнодушных в вашем доме не останется!