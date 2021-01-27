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Капустные оладушки: овощные оладушки с куриным мясом – это сочное и вкусное блюдо

Капустные оладушки – сытные, вкусные. Добавляем в оладушки куриное мяско, и получается очень вкусно!

Капустные оладушки: ингредиенты

Капустные оладушки

  1. 1 (один) стакан – кефира
  2. 1 (одна) шт – яйца
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 400 (четыреста) гр – капусты
  5. 250 (двести пятьдесят) гр – куриного мяса
  6. 5 (пять) ст. ложек – муки
  7. Соль и перец по вкусу
  8. Зелень по вкусу
  9. Пол ч. ложки – разрыхлителя

Рецепт капустных оладушек:

Капустные оладушки

  • Капусту мелко нашинкуйте. Посолите. Отожмите руками. Она даст сок
  • Лук мелко нарежьте и добавьте к капусте
  • Куриную грудку отварите и разберите на волокна
  • Смешайте курицу с капустой. Добавьте специи. Влейте кефир, вбейте яйца, перемешайте
  • Добавьте потихоньку муку, тесто должно быть словно густая сметана
  • На сковороде разогрейте растительное масло и по одной столовой ложке выложите тесто. Обжаривайте оладьи по пару минут с обеих сторон.

Наслаждайтесь капустными оладушками!

Капустные оладушки

Капуста не чувствуется в них. Настолько оладьи нежные. Поэтому, обязательно предложите деткам, которые капусту не жалуют. Подавать можно со сметаной, различными соусами. Полезно, сытно и главное вкусно! Равнодушных в вашем доме не останется!

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