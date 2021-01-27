Капустные оладушки: овощные оладушки с куриным мясом – это сочное и вкусное блюдо

Капустные оладушки – сытные, вкусные. Добавляем в оладушки куриное мяско, и получается очень вкусно!
Капустные оладушки: ингредиенты
- 1 (один) стакан – кефира
- 1 (одна) шт – яйца
- 1 (одна) шт – лука
- 400 (четыреста) гр – капусты
- 250 (двести пятьдесят) гр – куриного мяса
- 5 (пять) ст. ложек – муки
- Соль и перец по вкусу
- Зелень по вкусу
- Пол ч. ложки – разрыхлителя
Рецепт капустных оладушек:
- Капусту мелко нашинкуйте. Посолите. Отожмите руками. Она даст сок
- Лук мелко нарежьте и добавьте к капусте
- Куриную грудку отварите и разберите на волокна
- Смешайте курицу с капустой. Добавьте специи. Влейте кефир, вбейте яйца, перемешайте
- Добавьте потихоньку муку, тесто должно быть словно густая сметана
- На сковороде разогрейте растительное масло и по одной столовой ложке выложите тесто. Обжаривайте оладьи по пару минут с обеих сторон.
Наслаждайтесь капустными оладушками!
Капуста не чувствуется в них. Настолько оладьи нежные. Поэтому, обязательно предложите деткам, которые капусту не жалуют. Подавать можно со сметаной, различными соусами. Полезно, сытно и главное вкусно! Равнодушных в вашем доме не останется!
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