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Нежное медовое мясо! Как приготовить мягкую свинину за полчаса

Мягкое и нежное,  медовое мясо, которое потом превращается в красивую и праздничную нарезку, сделать не так уж и трудно. Особенно в том случае, если вы используете мой рецепт. Я им пользуюсь несколько лет и еще ни разу он меня не подводил.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина, вырезка, 900 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • мед, 3 ст.л;
  • горчица дижонская, 2 ст.л;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • лимон, 1 шт;
  • сахар, 50 г;
  • соль, 45 г;
  • вода, 1 л;
  • тимьян, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Лучше всего брать свиную вырезку – она сама по себе является самой мягкой и нежной частью туши.

В воде растворяем соль и сахар.

Мясо хорошо промываем и опускаем в рассол, накрываем крышкой и отправляем на 1 час в холодильник.

Вынимаем мясо и хорошенько просушиваем кусок бумажными полотенцами и перекладываем в форму для запекания.

Для соуса пропускаем через пресс чеснок и вливаем в него сок целого лимона.

Добавляем сюда же масло растительное, мед, тимьян и горчицу.

Хорошо перемешиваем соус и смазываем мясо, остатками поливаем кусок.

Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов и ставим форму на 30 минут.

Теперь самое главное: каждые 5 минут открываем дверцу и зачерпываем соус со дна формы и поливаем мясо соусом и соком, который начнет выделяться из мяса.

Это поможет сделать его нежным и сохранить сочность.

Остужаем, делаем нарезку и подаем к столу.

Нежное медовое мясо! Как приготовить мягкую свинину за полчаса

Мясо получается со сладковатой, медовой корочкой и это на самом деле очень вкусно и изысканно, такой  контраст вкуса всегда присутствует у самых дорогих ресторанных блюд.

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