Нежное медовое мясо! Как приготовить мягкую свинину за полчаса

Мягкое и нежное, медовое мясо, которое потом превращается в красивую и праздничную нарезку, сделать не так уж и трудно. Особенно в том случае, если вы используете мой рецепт. Я им пользуюсь несколько лет и еще ни разу он меня не подводил.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, вырезка, 900 г;

чеснок, 3 зубчика;

мед, 3 ст.л;

горчица дижонская, 2 ст.л;

масло растительное, 3 ст.л;

лимон, 1 шт;

сахар, 50 г;

соль, 45 г;

вода, 1 л;

тимьян, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Лучше всего брать свиную вырезку – она сама по себе является самой мягкой и нежной частью туши.

В воде растворяем соль и сахар.

Мясо хорошо промываем и опускаем в рассол, накрываем крышкой и отправляем на 1 час в холодильник.

Вынимаем мясо и хорошенько просушиваем кусок бумажными полотенцами и перекладываем в форму для запекания.

Для соуса пропускаем через пресс чеснок и вливаем в него сок целого лимона.

Добавляем сюда же масло растительное, мед, тимьян и горчицу.

Хорошо перемешиваем соус и смазываем мясо, остатками поливаем кусок.

Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов и ставим форму на 30 минут.

Теперь самое главное: каждые 5 минут открываем дверцу и зачерпываем соус со дна формы и поливаем мясо соусом и соком, который начнет выделяться из мяса.

Это поможет сделать его нежным и сохранить сочность.

Остужаем, делаем нарезку и подаем к столу.