Нежное медовое мясо! Как приготовить мягкую свинину за полчаса

Мягкое и нежное, медовое мясо, которое потом превращается в красивую и праздничную нарезку, сделать не так уж и трудно. Особенно в том случае, если вы используете мой рецепт. Я им пользуюсь несколько лет и еще ни разу он меня не подводил.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, вырезка, 900 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- мед, 3 ст.л;
- горчица дижонская, 2 ст.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- лимон, 1 шт;
- сахар, 50 г;
- соль, 45 г;
- вода, 1 л;
- тимьян, 2 ч.л.
Процесс приготовления
Лучше всего брать свиную вырезку – она сама по себе является самой мягкой и нежной частью туши.
В воде растворяем соль и сахар.
Мясо хорошо промываем и опускаем в рассол, накрываем крышкой и отправляем на 1 час в холодильник.
Вынимаем мясо и хорошенько просушиваем кусок бумажными полотенцами и перекладываем в форму для запекания.
Для соуса пропускаем через пресс чеснок и вливаем в него сок целого лимона.
Добавляем сюда же масло растительное, мед, тимьян и горчицу.
Хорошо перемешиваем соус и смазываем мясо, остатками поливаем кусок.
Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов и ставим форму на 30 минут.
Теперь самое главное: каждые 5 минут открываем дверцу и зачерпываем соус со дна формы и поливаем мясо соусом и соком, который начнет выделяться из мяса.Это поможет сделать его нежным и сохранить сочность.
Остужаем, делаем нарезку и подаем к столу.
Мясо получается со сладковатой, медовой корочкой и это на самом деле очень вкусно и изысканно, такой контраст вкуса всегда присутствует у самых дорогих ресторанных блюд.
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