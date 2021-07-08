Мохито на зиму готовлю 6 литров сразу: хоть с мятой, хоть с мелиссой! Ароматный и свежий напиток

Ароматный и свежий напиток готовится очень просто, набор продуктов – минимальный. По желанию, для оригинальности, можно подкрасить компот пищевым красителем по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мята свежая, несколько пучков;
- вода, 6 л;
- сахар, 800 г;
- лимоны, 3 шт;
- краситель по желанию.
Процесс приготовления
Мяту промываем и встряхиваем от капель воды.
Банки стерилизуем вместе с крышками.
Лимон хорошо промываем и режем дольками вместе с кожурой, косточки убираем.
В банки раскладываем дольки лимона и пучки мяты.
В кипящей воде растворяем сахар, варим пару минут до его полного растворения.
Совет: на этом этапе вы можете в сироп добавить краситель по желанию.
Разливаем сироп в банки и закручиваем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.
Компот хранится в кладовке или в подвале.
В напиток можно еще добавлять апельсин, но, чтобы в компоте не появилась горечь, сначала натираем цедру, потом срезаем белую часть, которая и придает напитку горьковатый вкус. Сам апельсин также режем дольками или просто выдавливаем в сироп сок, даем ему покипеть пару минут.
Мяту можно заменить мелиссой.
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