Необыкновенно вкусный салат: простой и быстрый рецепт

Необыкновенно вкусный салат, рецепт которого я вам сегодня решила предложить, готовится на удивление быстро и очень просто. Предварительно надо будет только печень отварить: на это уйдет минут 20. Все остальное можно сделать за пару минут.

Как словами передать вкус салата, даже не знаю. Он легкий, свежий, ароматный, благодаря помидорам и зелени. И, в то же время, из-за наличия печени, получается сытным. Заправка добавляет ему пикантности: майонез с горчицей в зернах имеют интересное сочетание. Закуска придется по душе всем: проверяла уже не один раз. Ее можно и на ужин подать, и на праздничный стол.

Состав продуктов

500 грамм печени (куриной, индюшиной, кроличьей);

одна головка красного салатного лука;

300 грамм помидоров черри;

свежий базилик и соль – по вкусу.

Для заправки

две столовых ложки домашнего майонеза;

половина столовой ложки горчицы в зернах.

Необыкновенно вкусный салат: пошаговый процесс приготовления

В кастрюлю наливаем воду, после закипания солим по вкусу и опускаем тщательно промытую печень. Печень кролика и курицы варим в течение 15 минут, после повторного закипания. Печень индейки надо будет варить дольше: минут 30-40. После того, как печень будет готова, достаем ее из бульона и полностью остужаем. Бульон не выливайте: он идеально подходит для приготовления подливы или соуса. Остывший субпродукт нарезаем небольшими кубиками и перекладываем в салатник или в миску. Небольшую головку красного салатного лука очищаем от шелухи и нарезаем тонкими полукольцами. Перекладываем в миску с печенью. Совет. Если у вас обычный лук, то его лучше сначала замариновать. Подробно на способах останавливаться не буду, они есть на нашем сайте: смотрите по ссылке. Помидоры черри промываем, обсушиваем и разрезаем на две части. Вместо них можно взять обычные томаты (лучше небольшого размера) и нарезать дольками. Несколько чистых листиков свежего базилика рвем руками на довольно крупные кусочки и отправляем в салат. Кладем туда же помидоры, солим по вкусу. Заправляем салат домашним майонезом и горчицей в зернах, размешиваем. Больше, чем по рецепту, соуса класть не нужно: помидоры еще пустят сок. Совет. Простой рецепт приготовления вкусного густого домашнего майонеза, вы найдете на нашем сайте.

Необыкновенно вкусный салат подаем на стол: в качестве основного блюда или дополнив любым гарниром, по вкусу. Он получается и сытным, и легким одновременно, благодаря необычному сочетанию печени и помидоров.

Приятного всем аппетита и весеннего настроения.

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